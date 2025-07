GitLab et IBM unissent leurs forces pour moderniser le développement logiciel sur mainframe. Ce partenariat permet aux équipes de développement mainframe de bénéficier des mêmes outils modernes, workflows et fonctionnalités collaboratives que ceux utilisés dans les environnements distribués. Baptisée GitLab Ultimate pour IBM Z, cette solution d'automatisation DevSecOps intégrée et certifiée par GitLab, adaptée à l'environnement mainframe, relève ce défi. Elle permet aux entreprises de moderniser leurs workflows de développement mainframe grâce à une migration sans accroc depuis les gestionnaires de bibliothèques hérités obsolètes. Avec des pipelines CI/CD exécutés de façon native sur IBM z/OS, ces entreprises sont en mesure d'innover plus rapidement et de réduire les coûts opérationnels.

Les défis actuels du développement sur mainframe

Les entreprises qui utilisent les systèmes IBM Z pour leurs charges de travail critiques sont confrontées à des défis que les outils DevSecOps classiques ne sont pas en mesure de relever. Tandis que les équipes cloud-native bénéficient de pipelines CI/CD modernes, d'un développement collaboratif fluide et de tests automatisés, les équipes mainframe restent souvent confinées à des outils obsolètes, source d'inefficacités coûteuses et de silos opérationnels.

Elles ont souvent recours à des solutions de contournement, telles que les connexions SSH et les transferts manuels de fichiers, qui fragilisent la sécurité et complexifient les audits. Or, dans un contexte de conformité de plus en plus exigeant, ces pratiques improvisées s’exposent à des risques inacceptables. Par ailleurs, les entreprises maintiennent des chaînes d'outils parallèles coûteuses, reposant sur des outils de développement mainframe hérités aux coûts de licence élevés et aux fonctionnalités limitées par rapport aux alternatives modernes.

Cette fragmentation crée deux problèmes : des cycles de livraison de logiciels plus lents et une difficulté à attirer des développeurs, qui recherchent des environnements de travail modernes.

« GitLab Ultimate pour IBM Z représente une avancée décisive pour résoudre une problématique à laquelle le secteur doit faire face depuis longtemps. D'après les recherches menées par IDC, les équipes de développement mainframe s'appuient encore largement sur des outils hérités qui contribuent à freiner les livraisons et compliquent l'acquisition de nouveaux talents. Avec cette offre conjointe, les fonctionnalités DevSecOps modernes et les workflows unifiés sont intégrés directement au mainframe. Résultat : une collaboration plus fluide et plus efficace pour les équipes de développement, et une accélération de l'innovation pour les entreprises, qui peuvent ainsi totalement intégrer le développement mainframe à leurs stratégies globales de transformation digitale. » - Katie Norton, Research Manager, DevSecOps and Software Supply Chain Security chez IDC

Vers des environnements de développement unifiés

Une véritable modernisation du développement mainframe nécessite de concevoir une plateforme unifiée où les équipes mainframe, cloud-native, web et mobile collaborent en harmonie.

GitLab Ultimate pour IBM Z permet aux équipes de développement d'utiliser des workflows cohérents, qu'ils déploient sur z/OS, dans le cloud ou sur une infrastructure locale. Les connaissances sont ainsi transférées entre les équipes au lieu de rester cloisonnées. Les entreprises peuvent ainsi moderniser leurs pratiques progressivement, à leur propre rythme, sans interrompre leurs activités, car les systèmes hérités continuent de fonctionner.

À l'heure où les architectures hybrides mêlant mainframe et développement cloud-native deviennent la norme, GitLab fournit une base robuste pour développer des applications entre ces différents environnements.

Qu'est-ce que GitLab Ultimate pour IBM Z ?

GitLab Ultimate pour IBM Z offre une prise en charge native des runners sur z/OS et permet ainsi une exécution fluide et sécurisée de vos pipelines CI/CD directement sur votre infrastructure mainframe. Cette solution certifiée par GitLab supprime le besoin de solutions de contournement complexes tout en maintenant la sécurité et la fiabilité que vos applications exigent.

En combinant la plateforme DevSecOps complète de GitLab avec l'expertise approfondie d'IBM en matière de mainframe, cette offre unique et certifiée connecte les systèmes hérités aux pratiques d'innovation cloud-native.

Quelles fonctionnalités offre GitLab Ultimate pour IBM Z ?

GitLab Ultimate pour IBM Z fournit aux équipes de développement les outils dont elles ont besoin pour moderniser le développement mainframe tout en préservant la continuité des systèmes métier critiques.

Voici les principales fonctionnalités de cette solution intégrée :

La prise en charge native des runners sur z/OS : les pipelines CI/CD s'exécutent directement sur votre mainframe. Cette approche réduit les risques de sécurité et les goulots d'étranglement d'évolutivité associés aux connexions distantes, tout en accélérant les déploiements et les livraisons.

La gestion unifiée du code source : votre chaîne d'outils est modernisée en remplaçant les outils de gestion de bibliothèques hérités coûteux par le système de dépôt consultable et le contrôle de version de GitLab. Ainsi, vos coûts de licence et frais de maintenance sont réduits.

L'intégration fluide avec IBM Developer for z/OS Enterprise Edition (IDzEE) : les cycles de livraison sont accélérés grâce à des compilations basées sur les dépendances, à une analyse automatique du code et à des outils de débogage complets, directement accessibles dans les environnements de développement habituels. Le tout améliore à la fois la qualité du code et la sécurité des applications, sans perturber les habitudes des équipes.

La visibilité complète sur les environnements mainframe et distribués : une gestion complète des projets, de la planification à la production, permet d'automatiser les workflows DevOps et améliore l'expérience développeur grâce à des outils de développement modernes de nouvelle génération.

Modernisez votre environnement de développement mainframe dès aujourd'hui

GitLab Ultimate pour IBM Z est désormais disponible pour les entreprises prêtes à transformer leur expérience de développement mainframe. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée au partenariat entre GitLab et IBM.