Impact économique total de GitLab Ultimate : 483 % de ROI sur 3 ans

Une plateforme DevSecOps puissante rationalise les opérations, empêche les failles de sécurité de perturber (et de coûter cher à) votre entreprise, augmente la productivité et favorise une culture basée sur l'innovation et la collaboration. C'est exactement ce pour quoi nous avons créé GitLab, et l'édition GitLab Ultimate représente toute la puissance de notre plateforme. Pour connaître son influence concrète, nous avons demandé à Forrester Consulting de réaliser une étude « Total Economic Impact™ » sur GitLab Ultimate. Découvrez dans cet article les principales conclusions de cette étude.

Selon les retours des clients interrogés, l'utilisation de GitLab génère à l'entreprise de référence :

Un retour sur investissement de 483 % sur trois ans

Une amélioration de 400 % de la productivité des équipes de développement

Une première mise en production 15 fois plus rapide 1

Un gain de temps multiplié par 5 pour les tâches liées à la sécurité

En somme, GitLab permet d'accomplir 50 % de travail à valeur ajoutée en plus.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la plateforme GitLab transforme la manière dont les équipes collaborent entre elles. Que vous soyez un responsable de la sécurité des applications chargé d'améliorer la posture de sécurité de votre entreprise, un membre de l'équipe de développement qui cherche à fournir un code de haute qualité plus rapidement ou encore un CTO à la recherche d'une plateforme DevSecOps évolutive, sécurisée et flexible, cette étude (dont la méthodologie complète est disponible ci-dessous) montre que GitLab Ultimate tient ses promesses. Examinons les résultats de l'étude.

1. Un ROI de 483 % sur trois ans

« La clé du succès pour nous a été le gain d'efficacité, à la fois au niveau de l'administration et des opérations globales. Aujourd'hui, le travail en équipe est accessible à tous et nous pouvons facilement automatiser notre pipeline. Je peux également changer la composition des équipes pour effectuer différentes tâches plus efficacement. Au lieu de former nos équipes sur différents outils en fonction des programmes, il leur suffit désormais de maîtriser GitLab pour pouvoir immédiatement se mettre au travail. » - CTO et Senior Vice President (secteur de la Défense)

L'étude révèle que les entreprises interrogées ont constaté un retour sur investissement dans les six mois suivant l'adoption de GitLab Ultimate, principalement grâce à une efficacité accrue. Avec un retour sur investissement de 483 % sur trois ans, elles ont pu réduire le coût de leur chaîne d'outils logiciels de 25 % et le temps consacré par leurs équipes informatiques à l'administration de ces chaînes d'outils complexes de 75 %. Au-delà des économies financières réalisées, le passage à une plateforme unifiée améliore fondamentalement la façon dont les équipes développent et livrent les logiciels.

2. Une amélioration de la productivité de 400 %

« Lorsque j'échange avec les membres de notre équipe de développement à propos de GitLab, ils s'accordent tous sur le fait que son utilisation a augmenté la productivité de notre entreprise, à tous les niveaux et à tous les postes. Nous disposons aujourd'hui d'une plateforme dotée de fonctions et fonctionnalités accessibles à tous nos collaborateurs. » - Software Architect, (secteur de l'énergie et de la recherche)

Les équipes de développement travaillent mieux dans des environnements où ils peuvent facilement passer d'une tâche à l'autre sans interruptions. Selon cette étude, les développeurs et développeuses peuvent gagner jusqu'à 305 heures par an en automatisant les tests dans GitLab. Ils peuvent ainsi tester plus souvent, mais aussi suivre et corriger les bugs plus rapidement, le tout au sein d'une seule interface et donc sans changement de contexte. Ce workflow rationalisé leur permet de se concentrer sur le code plutôt que de jongler avec plusieurs outils et processus.

Les gains de productivité s'étendent également à l'intégration : les nouvelles recrues de l'équipe de développement logiciel de l'entreprise de référence atteignent une productivité optimale 75 % plus rapidement (c'est-à-dire en 1,5 semaine au lieu de 1,5 mois). L'impact est clair : non seulement tous les membres de l'équipe peuvent contribuer à des tâches importantes, mais ils peuvent le faire plus tôt.

3. Une première mise en production 15 fois plus rapide

« Le logiciel est notre botte secrète. Les éléments clés sont notre vélocité et notre capacité à offrir de nouvelles fonctionnalités à nos clients. Pour pouvoir nous concentrer sur ces objectifs premiers, il était logique d'un point de vue économique de [consolider] nos processus sur une plateforme unique. » - CTO et Senior Vice President (secteur de la Défense)

L'agrégation des données issues des entretiens avec nos clients révèlent que GitLab permet aux entreprises de déployer une première mise en production 15 fois plus rapidement. Cette accélération est facilitée par le démarrage plus rapide des projets, le déploiement plus fréquent de nouvelles versions, sans oublier une approche proactive de la sécurité qui intègre de manière native le scanning de sécurité dès le début du processus de développement. Il est ainsi possible de maintenir une qualité et une sécurité de haut niveau pour les logiciels, même dans le cadre d'une vélocité accrue, car les équipes de développement sont capables de remédier aux problèmes rapidement, dès leur apparition.

L'intégration de la sécurité directement dans le processus de développement permet aux équipes d'identifier, de prioriser et de corriger les failles de sécurité sans interrompre leur workflow. Cette approche unifiée de la gestion de l'ensemble du cycle de développement logiciel permet aux équipes de progresser plus rapidement sans sacrifier la sécurité.

4. Un gain de temps multiplié par 5 pour les tâches liées à la sécurité

« L'intégration des scanners de sécurité et de qualité dans le pipeline a changé la donne. Grâce à une automatisation accrue et à la réduction des processus manuels, nos pipelines rencontrent moins d'échecs, moins de problèmes et les projets avancent plus rapidement. » - Program Manager (secteur financier)

Face à l'accélération du développement et à l'évolution des menaces, la sécurité reste une priorité absolue pour toutes les entreprises. GitLab permet aux membres des équipes chargées de la sécurité de l'entreprise de référence d'économiser 78 heures par membre et par an en automatisant les tâches récurrentes telles que la préparation à la reprise après sinistre, les audits et les contrôles de conformité. GitLab améliore également la visibilité des processus de développement logiciel, en aidant les équipes dédiées à la sécurité et au développement à mieux collaborer.

Pour les équipes de cybersécurité et de développement logiciel de l'entreprise de référence, la gestion et la réduction des risques de sécurité tout au long du cycle de développement logiciel nécessitent désormais 81 % d'efforts en moins. En effet, GitLab leur permet d'intégrer des protocoles et des scans de sécurité à chaque étape du cycle de développement logiciel, ce qui simplifie le maintien de normes de sécurité strictes. Grâce à l'intégration des tests de sécurité et des mesures correctives dans les pipelines, les équipes réduisent les temps de réponse moyens et empêchent les problèmes d'atteindre l'environnement de production.

Découvrez l'approche DevSecOps en action

Avec un retour sur investissement de 483 %, un amortissement rapide et d'innombrables exemples de réussites, GitLab est un outil inestimable pour les entreprises qui cherchent à transformer leurs processus de développement logiciel.

Pour découvrir les avantages de GitLab pour votre entreprise, téléchargez dès maintenant l'étude complète de Forrester Consulting intitulée « The Total Economic Impact™ Of GitLab Ultimate ».

Méthodologie

Dans le cadre de cette étude, Forrester a interrogé quatre clients ayant adopté GitLab Ultimate et exerçant dans divers secteurs (notamment celui de la Finance, de la Défense et de la Recherche), puis a consolidé les résultats sous la forme d'une entreprise de référence. L'objectif pour cette entreprise de référence est d'adopter GitLab Ultimate pour l'ensemble de ses équipes sur une période de trois ans.

L'entreprise de référence est une société au capital de 5 milliards de dollars, qui compte 5 000 employés (dont 40 % sont impliqués dans la livraison de logiciels) et 50 % de son chiffre d'affaires annuel dépend du développement logiciel. Ses objectifs sont de consolider plusieurs outils sous la forme d'une plateforme intégrée unique, d'améliorer la productivité de son équipe de développement, de garantir le respect des réglementations du secteur et de ses politiques internes, et de renforcer la sécurité tout au long du cycle de développement.

1. Sur la base de données agrégées issues des entretiens avec nos clients ; non applicable aux résultats de l'entreprise de référence.