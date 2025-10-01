GitLab propose désormais Claude Sonnet 4.5, le modèle le plus avancé d'Anthropic pour le développement et les agents en conditions réelles, directement dans le sélecteur de modèles de GitLab Duo.

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de choisir Claude Sonnet 4.5 aux côtés d'autres modèles de premier plan, améliorant ainsi leur expérience avec GitLab Duo grâce à des avancées en matière d'orchestration d'outils, d'édition contextuelle et de capacités spécifiques à chaque domaine. Avec des performances de pointe sur SWE-bench Verified (77,2 %) et des atouts en matière de cybersécurité, de finance et de workflows nécessitant des recherches approfondies, les utilisateurs de GitLab peuvent exploiter Claude Sonnet 4.5 pour obtenir des informations plus précises et un contexte plus approfondi dans leurs travaux de développement.

« L’intégration de Claude Sonnet 4.5 dans GitLab représente une avancée majeure pour les équipes de développement. Il s'agit d'un modèle de développement particulièrement performant qui, associé à GitLab Duo Agent Platform, vous offre une assistance plus intelligente directement dans vos workflows. C'est le type d'évolution qui facilite le développement », déclare Taylor McCaslin, Principal, Strategy and Operations for AI Partnerships chez GitLab.

GitLab Duo Agent Platform et Claude Sonnet 4.5

GitLab Duo Agent Platform amplifie la valeur de Claude Sonnet 4.5 en orchestrant les agents, en les connectant aux systèmes internes et en les intégrant tout au long du cycle de développement logiciel. Cette combinaison crée une expérience unique, où le raisonnement avancé et la résolution de problèmes rencontrent le contexte et la sécurité à l'échelle de la plateforme. Le résultat : un développement plus rapide, des résultats plus précis et une couverture organisationnelle renforcée, le tout intégré dans le workflow de GitLab que les équipes de développement utilisent déjà au quotidien.

Où utiliser Claude Sonnet 4.5 ?

Claude Sonnet 4.5 est désormais disponible en tant qu'option de modèle dans GitLab Duo Agent Platform Agentic Chat sur GitLab.com. Vous pouvez sélectionner Claude Sonnet 4.5 dans le menu déroulant de sélection des modèles pour tirer parti de ses capacités de codage avancées dans vos tâches de développement.

Remarque : La possibilité de sélectionner Claude Sonnet 4.5 dans les IDE pris en charge sera bientôt disponible.

Premiers pas

Les clients GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise peuvent accéder à Claude Sonnet 4.5 dès aujourd'hui. Consultez notre documentation pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les modèles de GitLab Duo.