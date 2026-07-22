Une équipe logicielle type exécute des centaines de jobs CI/CD par jour. Chacun d'entre eux consomme des ressources de calcul et de l'énergie qui n'apparaissent pas dans les logs de vos pipelines, tout comme son empreinte carbone. C’est précisément cette invisibilité qui pose problème.

Vous ne pouvez pas réduire ce que vous ne mesurez pas.

Les intégrations tierces Eco CI et Carmen ajoutent des données sur l'impact carbone aux pipelines que vous exécutez déjà dans GitLab. Ces deux outils open source peuvent être intégrés dès aujourd'hui à n'importe quel pipeline. Découvrez pourquoi leur intégration en vaut la peine et comment vous lancer dans le Green DevOps.

L'importance du Green DevOps

L'empreinte de calcul d'un pipeline moderne ne cesse de croître. Les tests assistés par l'IA, la revue de code et l'automatisation des pipelines génèrent tous des jobs qui n'existaient pas il y a quelques années, et impliquent tous un coût énergétique qui n'apparaît jamais dans les métriques de vos pipelines ni dans votre schéma d'architecture. Le Green DevOps vise à changer cette situation : il consiste à mesurer les émissions par exécution de pipeline, par service et par pod, puis à utiliser ces données pour prendre de meilleures décisions d'ingénierie.

Où l'empreinte carbone apparaît-elle dans votre pile ?

Les deux couches les plus exploitables pour les équipes d'ingénierie sont les suivantes :

Le pipeline

Eco CI mesure la consommation d'énergie et les émissions de carbone de vos jobs CI/CD. Il s'exécute sous forme de scripts Bash légers, sans serveurs ni bases de données distincts. Vous obtenez des données d'émissions par job, identifiez les jobs les plus gourmands en ressources, suivez les tendances dans le temps et affichez un badge carbone dans votre README.

Pour la plupart des équipes, il s'agit d'un bon point de départ. Votre pipeline est déjà instrumenté ; Eco CI y ajoute simplement des données sur l'empreinte carbone.

L'infrastructure et les applications

Carmen (Carbon Measurement Engine) va plus loin. Basé sur le Green Software Foundation Impact Framework, il mesure les émissions des machines virtuelles, des pods et des charges de travail applicatives individuelles qui s'exécutent dans Kubernetes. Vous obtenez un rapport CSV par composant, ventilé entre carbone opérationnel (consommation d'énergie) et carbone incorporé (fabrication et mise au rebut du matériel), que vous pouvez injecter dans Grafana, dans vos tableaux de bord FinOps ou dans vos propres outils. Les champs de sortie incluent EnergykWh et TotalCarbonGramsCO2eq par composant : les données s'intègrent donc aux tableaux de bord existants sans avoir besoin d'être transformées.

Carmen se révèle particulièrement puissant pour répondre aux questions suivantes :

Quel service de notre pile émet le plus de CO2 ?

Comment se positionne notre passerelle API face à notre couche de traitement des données ?

Testez ces intégrations dans votre pipeline

Les deux outils s'intègrent directement dans .gitlab-ci.yml . Voici à quoi ressemble un job Carmen :

Copy carbon-report : image : python:3.12 before_script : # Install Carmen and the IF toolchain - apt-get update && apt-get install -y nodejs npm git lsb-release - git clone https://github.com/Green-Software-Foundation/if-carmen.git - npm install -g "@grnsft/ [email protected] " "@grnsft/ [email protected] " "@grnsft/ [email protected] - pip install --upgrade pip && pip install -e $CI_PROJECT_DIR/if-carmen script : - cd $CI_PROJECT_DIR/if-carmen/example-data && carbon-daemon artifacts : paths : - if-carmen/example-data/output/ expire_in : 1 week

Exécutez-le et téléchargez l'artefact pour obtenir votre premier rapport carbone.

En pratique

Imaginez une équipe qui exécute des centaines de jobs de pipeline chaque jour. Elle ajoute Eco CI en un après-midi, avec quelques lignes dans .gitlab-ci.yml et un badge dans le README. Son premier rapport hebdomadaire fait apparaître un constat inattendu : sa suite de tests d'intégration représente une part disproportionnée des émissions totales du pipeline, plus que tout autre type de job.

Le coupable n'est pas les tests eux-mêmes, mais leur configuration : chaque exécution réinstalle l'intégralité de ses dépendances à partir de zéro. Mettre en cache la couche des dépendances peut réduire à la fois la durée d'exécution des jobs de test et leur empreinte carbone. Aucune nouvelle infrastructure est nécessaire, ni aucune décision d'architecture. Il suffit d'ajouter une simple ligne de configuration du cache.

Six semaines plus tard, l'équipe exécute Carmen sur son cluster de préproduction et découvre un problème d'un autre ordre : un service de traitement de données hérité d'une fonctionnalité obsolète tourne toujours, à vide, et consomme du carbone incorporé et opérationnel pour des tâches qui n'ont plus lieu d'être. L'équipe n'a alors qu'à ouvrir un ticket pour terminer le service.

Aucun de ces correctifs n'a exigé d'initiative dédiée au développement durable, il suffisait juste de les rendre visibles. La plupart des pertes carbone ne sont pas intentionnelles : elles sont invisibles, et c'est précisément ce qu'Eco CI et Carmen visent à corriger.

Peu d'efforts, un vrai retour sur investissement

Cette stratégie Green DevOps demande peu d'efforts, car elle s'intègre à des pipelines que vous exécutez déjà. Elle offre également un vrai retour sur investissement : les données s'accumulent, que ce soit sous forme de socle de conformité ou de facture CI réduite.

Les petits chiffres permettent d’établir une base de référence

Au niveau d'une entreprise, les émissions des pipelines représentent probablement un chiffre négligeable. Mais la mesure ne concerne pas uniquement une part dans le total. Il s'agit de construire les données, les outils et la culture dont vous aurez besoin à mesure que les exigences en matière de rapports sur les émissions évoluent. Les équipes qui mesurent dès aujourd'hui leur empreinte carbone disposeront déjà de bases de référence et d'habitudes internes le jour venu, au lieu de partir de zéro sous la pression.

Le processus s'intègre aux pipelines dont vous disposez déjà

Eco CI se résume à quelques lignes et un script Bash. Il ne déclenche pas d'infrastructure supplémentaire et n'ajoute pas de latence significative. Carmen s'exécute comme un job distinct et non bloquant. Aucun des deux n'est situé sur votre chemin critique. Si votre pipeline peut exécuter une vérification de linting, il peut exécuter une mesure de l'empreinte carbone.

Le retour sur investissement se reflète aussi dans vos indicateurs FinOps

Un code économe en carbone est souvent aussi un code plus rapide et moins coûteux. Les pipelines surdimensionnés consomment du temps de développement et du budget cloud avant de consommer du carbone. Le cache qui réduit les émissions peut également contribuer à réduire votre facture CI. Le dimensionnement optimal des runners représente un atout tant pour le FinOps que pour le développement durable, et vous n'avez pas besoin de le présenter comme une initiative environnementale pour en tirer profit.

Une perspective plus large

La conscience de son empreinte carbone devient une exigence professionnelle pour l'ingénierie, et non plus un simple atout. Des réglementations comme la directive concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises obligent les grandes entreprises à publier les émissions générées tout au long de leur chaîne de valeur, y compris celles liées à l'usage du cloud. Les entreprises interrogent de plus en plus leurs fournisseurs sur leurs pratiques en matière de développement durable lors des processus d'achat.

Vous n'avez pas besoin d'attendre une obligation réglementaire pour vous lancer : ajoutez Eco CI à un pipeline, puis introduisez Carmen pour obtenir une vision au niveau de l'infrastructure.

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