Mise en conformité SOC 2 : GitLab vous simplifie la tâche

Pour les entreprises qui traitent les informations sensibles des clients, la conformité à la norme System and Organization Controls 2 (SOC 2) dépasse le cadre des bonnes pratiques : c'est souvent un impératif commercial. La norme d'audit SOC 2, développée par l'American Institute of Certified Public Accountants, évalue les contrôles internes d'un prestataire de services autour de cinq piliers essentiels : la sécurité, la disponibilité, l'intégrité des traitements de données, la confidentialité et la confidentialité.

Bien qu'elle ne soit pas imposée par la loi, la conformité SOC 2 est devenue un enjeu stratégique, renforcée par la fréquence et la médiatisation croissantes des violations de données. Obtenir la certification SOC 2 vous permet d'établir un lien de confiance avec vos clients, de leur démonter que leurs données sont protégées et de leur garantir que vos contrôles de sécurité ont été évalués par un auditeur tiers indépendant.

Découvrez dans ce guide les exigences à remplir pour obtenir la certification SOC 2 et comment GitLab peut aider votre entreprise à respecter les normes les plus strictes en matière de sécurité applicative.

Quelles sont les exigences fixées par la norme SOC 2 ?

Le processus de conformité repose sur un audit réalisé par un cabinet indépendant, chargé d'évaluer à la fois la conception et l'efficacité opérationnelle des contrôles mis en place par l'entreprise concernée. L'audit SOC 2 peut durer près d'un an et s'avérer particulièrement coûteux. Nombreuses sont les entreprises qui s'y confrontent sans préparation suffisante, d'où l'importance de bien se préparer en amont.

Pour obtenir la certification SOC 2, une entreprise doit répondre aux exigences basées sur les critères de services de confiance suivants :

Critères Exigences Sécurité - Mettre en place des contrôles pour prévenir tout accès non autorisé

- Définir des procédures d'identification et d'atténuation des risques

- Mettre en œuvre des systèmes de détection et de traitement des incidents de sécurité Disponibilité - Garantir la disponibilité des systèmes selon les engagements contractuels

- Surveiller l'utilisation et la capacité des systèmes en temps réel

- Identifier et traiter les menaces environnementales susceptibles d'affecter la disponibilité des systèmes Intégrité des opérations de traitement - Tenir des registres précis des entrées et sorties du système

- Mettre en place des procédures pour détecter et corriger rapidement les erreurs

- Veiller à ce que les opérations de traitement respectent les spécifications des produits et services Confidentialité - Identifier et protéger les informations confidentielles

- Définir des politiques claires de conservation des données pour une période définie

- Mettre en place des méthodes sécurisées de suppression de ces données à l'issue de la période de conservation Vie privée - Obtenir le consentement avant toute collecte de données personnelles sensibles

- Communiquer de façon claire et compréhensible les politiques de confidentialité

- Collecter les données uniquement par des moyens légaux et auprès de sources fiables

Il est essentiel de noter que la conformité SOC 2 n'est pas un état ponctuel, mais un processus continu. Les auditeurs devront vérifier l'efficacité des contrôles au fil du temps.

GitLab fournit un ensemble de fonctionnalités intégrées à sa plateforme pour vous aider à satisfaire les exigences de sécurité de la norme SOC 2. En voici un aperçu :

Exigence de sécurité Fonctionnalités associées Mettre en œuvre des contrôles pour prévenir tout accès non autorisé - Tickets et merge requests confidentiels

- Rôles personnalisés et autorisations granulaires

- Stratégies de sécurité

- Validations vérifiées

- Images de conteneur signées

- CodeOwners

- Branches protégées Mettre en œuvre des systèmes de détection et de traitement des incidents de sécurité - Scanning de détection des vulnérabilités

- Widget de sécurité intégré aux merge requests

- Centre de conformité avec tous les détails sur les vulnérabilités

- Événements d'audit

- Liste des dépendances dans les rapports de vulnérabilités

- IA : explication des vulnérabilités

- IA : résolution des vulnérabilités Définir des procédures d'identification et d'atténuation des risques L'ensemble de ces fonctionnalités permet aux équipes de sécurité de définir des procédures claires pour la gestion des vulnérabilités, de leur identification à leur atténuation.

Quels contrôles mettre en place éviter tout accès non autorisé ?

| Passons maintenant en revue chaque section pour détailler les fonctionnalités de sécurité de GitLab qui permettent de répondre à ces exigences. Remarque : la plupart de ces fonctionnalités nécessitent un [abonnement GitLab Ultimate](https://about.gitlab.com/fr-fr/free-trial/?hosted=saas) ainsi que les rôles et autorisations adéquats. Pour en savoir plus, consultez la documentation officielle.

La mise en œuvre de contrôles d'accès rigoureux est essentielle pour protéger les actifs de votre entreprise, garantir la conformité réglementaire, maintenir la continuité des opérations et instaurer la confiance. Avec GitLab, vous pouvez appliquer le principe de moindre privilège afin de sécuriser vos projets contre tout accès non autorisé. Voici un aperçu des fonctionnalités disponibles :

Stratégies de sécurité

Les stratégies de sécurité de GitLab, connues sous le nom de garde-fous, permettent aux équipes de sécurité et de conformité d'appliquer des contrôles cohérents à l'échelle de l'entreprise. Elles contribuent à prévenir les incidents de sécurité, à maintenir les normes de conformité et à réduire les risques en automatisant l'application des bonnes pratiques de sécurité à grande échelle.

Vue de la politique d'approbation des merge requests

GitLab propose les différents types de stratégies de sécurité suivants :

Stratégie d'exécution des scans : impose l'exécution de scans de sécurité, soit dans les pipelines CI/CD, soit selon un calendrier précis.

Politique d'approbation des merge requests : applique des paramètres et des règles d'approbation au niveau du projet en fonction des résultats des scans.

Stratégie d'exécution des pipelines : impose l'exécution de jobs CI/CD critiques dans les pipelines.

Stratégie de gestion des vulnérabilités : automatise les workflows de gestion des vulnérabilités.

Voici à titre d'exemple les étapes de mise en conformité en appliquant une stratégie d'exécution des pipelines :

Créez un projet dédié aux jobs de conformité, contenant plusieurs tâches applicables à différents projets. Par exemple, un job peut avoir pour objectif de vérifier les autorisations d'accès aux fichiers déployés. Ces jobs doivent être suffisamment génériques pour être réutilisés sur plusieurs applications .2. Limitez les autorisations sur ce projet aux seuls responsables sécurité ou conformité. Les équipes de développement ne doivent pas pouvoir modifier ou supprimer ces jobs, afin de garantir une séparation claire des responsabilités. Injectez ces jobs de conformité par lots dans les projets concernés. Configurez-les pour qu'ils s'exécutent systématiquement, sans possibilité de suppression, mais autorisez un responsable d'équipe à approuver leur exécution afin de ne pas bloquer le développement. Ainsi, vous vous assurez que les jobs de conformité sont toujours lancés, qu'ils ne peuvent pas être désactivés par les développeurs, et que votre environnement reste conforme aux exigences établies.

Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, consultez notre documentation dédiée aux stratégies de sécurité.

Rôles personnalisés et autorisations granulaires

Les autorisations personnalisées dans GitLab permettent de définir des contrôles d'accès plus précis que ceux des autorisations standard basées sur les rôles. Elles offrent plusieurs avantages, tels que :

Un contrôle d'accès plus précis

Une meilleure conformité aux exigences de sécurité

Une réduction du risque d'accès accidentel

Une gestion des utilisateurs simplifiée

Une prise en charge adaptée aux structures organisationnelles complexes

Paramètres des rôles et autorisations, y compris les rôles personnalisés

Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, consultez notre documentation dédiée aux rôles personnalisés.

Protections des branches et CodeOwners

GitLab vous aide à mieux contrôler qui peut modifier votre code à l'aide de ces deux fonctionnalités avancées :

La protection des branches, qui permet de définir des règles précises sur qui peut mettre à jour des branches spécifiques, par exemple en imposant une approbation avant de fusionner les modifications.

La propriété du code, qui identifie automatiquement les relecteurs appropriés pour examiner les modifications apportées au code en associant chaque fichier à ses propriétaires désignés.

Combinées, ces fonctionnalités vous aident à garantir la sécurité et la qualité de votre code en vous assurant que les bonnes personnes examinent et approuvent chaque modification.

Paramètres de branches protégées

Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, consultez notre documentation dédiée aux branches protégées et aux propriétaires de code.

Validations vérifiées

En signant vos validations numériquement, vous prouvez que vous en êtes l'auteur et non une personne qui se fait passer pour vous. Considérez cette signature numérique comme un tampon unique que vous seul pouvez créer. En téléversant votre clé publique GPG sur la plateforme GitLab, cette dernière peut vérifier l'authenticité de ce tampon. Si la signature et le tampon correspondent, GitLab marque votre validation comme Verified . Vous pouvez ensuite configurer des règles pour rejeter les validations non signées ou bloquer toutes les validations des utilisateurs qui n'ont pas vérifié leur identité.

Validation signée avec une signature vérifiée

Les validations peuvent être signées avec :

Une clé SSH

Une clé GPG

Un certificat x.509 personnel

Pour approfondir vos connaissances sur le sujet, consultez notre documentation dédiée aux validations signées

La mise en place de systèmes de détection et de gestion des incidents de sécurité est essentielle pour maintenir une posture de sécurité robuste, garantir la conformité réglementaire, limiter les dommages potentiels et permettre à votre entreprise de réagir efficacement à des menaces en constante évolution.

GitLab propose des scannings de sécurité et de gestion des vulnérabilités pour l'ensemble du cycle de vie des applications. Voici un aperçu des principales fonctionnalités :

Scanning de sécurité et gestion des vulnérabilités

GitLab fournit une variété de scanners de sécurité différents, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie de votre application :

Test statique de sécurité des applications (SAST)

Test dynamique de sécurité des applications (DAST)

Analyse des conteneurs

Analyse des dépendances

Analyse de l'Infrastructure as Code (IaC)

Test à données aléatoires guidé par la couverture de code

Test d'API web par injection de données aléatoires

Ces scanners peuvent être ajoutés à votre pipeline CI/CD à l'aide de templates. Par exemple, pour exécuter des jobs de SAST et de scanning des dépendances à l'étape de test, ajoutez simplement ce qui suit à votre fichier .gitlab-ci.yml :