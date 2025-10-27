Comment GitLab Duo Agent Platform révolutionne le DataOps

Créer manuellement des modèles dbt est un processus fastidieux qui peut prendre des heures. Si aucune transformation majeure n'est requise, il ne s'agit pas de la partie la plus stimulante du travail des Data Engineers.

Imaginez pouvoir automatiser ce processus dans son intégralité. Dans ce guide pratique, je vous montre précisément comment GitLab Duo Agent Platform peut générer des modèles dbt complets en quelques minutes seulement, avec une structure, des tests et de la documentation.

Ce que nous construisons

Notre équipe marketing souhaite gérer et optimiser efficacement ses investissements publicitaires. Reddit étant l'une des plateformes publicitaires utilisées, nous extrayons donc les données de l'API Reddit Ads vers notre plateforme de données d'entreprise Snowflake.

GitLab possède trois couches de stockage :

Couche raw : premier emplacement pour les données non traitées issues de sources externes, elles ne sont pas encore prêtes pour une utilisation métier. Couche prep : première couche de transformation avec les modèles sources, les données ne sont toujours pas prêtes pour une utilisation générale. Couche prod : données finales transformées prêtes pour l'utilisation métier et les rapports Tableau.

Dans ce guide, les données sont déjà dans la couche raw grâce à notre solution d'extraction Fivetran, et nous allons générer les modèles dbt qui gèrent les données de la couche prep jusqu'à la couche prod .

Sans avoir à écrire une seule ligne de code dbt nous-mêmes, nous aurons à la fin de ce guide :

Des modèles sources dans la couche prep

Des modèles workspace dans la couche prod

Des configurations dbt complètes pour les 13 tables (soit 112 colonnes) du jeu de données Reddit Ads

Des requêtes de test pour valider les résultats

Le processus complet prendra moins de 10 minutes, comparé aux heures habituellement nécessaires du processus manuel.

Voici les étapes à suivre :

1. Préparer la structure des données

Avant que GitLab Duo ne puisse générer nos modèles, il doit comprendre la structure complète des tables. La clé est d'exécuter une requête sur le schéma d'informations de Snowflake, car nous étudions actuellement comment connecter GitLab Duo via Model Context Protocol (MCP) à notre instance Snowflake :

SELECT table_name, column_name, data_type, is_nullable, CASE WHEN is_nullable = 'NO' THEN 'PRIMARY_KEY' ELSE NULL END as key_type FROM raw.information_schema.columns WHERE table_schema = 'REDDIT_ADS' ORDER BY table_name, ordinal_position;

Cette requête contient :

Tous les noms de tables et colonnes

Les types de données pour une structure de modèle appropriée

Les contraintes nullables

L'identification des clés primaires (colonnes non-nullables dans ce jeu de données)

Conseil de pro : dans le jeu de données Reddit Ads, toutes les colonnes non-nullables servent de clés primaires, il s'agit là d'un modèle récurrent. Nous avons validé ce modèle en vérifiant des tables comme ad_group , qui possèdent deux colonnes non-nullables ( account_id et id ) toutes deux marquées comme clés primaires. L'exécution de cette requête a renvoyé 112 lignes de métadonnées que j'ai exportées dans un fichier CSV pour la génération de modèles. Bien que cette étape manuelle fonctionne bien aujourd'hui, nous étudions une intégration directe de GitLab Duo avec notre plateforme de données via MCP pour automatiser entièrement ce processus.

2. Configurer GitLab Duo

Il existe deux façons d'interagir avec GitLab Duo :

La fonction chat de l'interface web Le plugin Visual Studio Code

Nous avons choisi le plugin VS Code, car nous pouvons exécuter les modèles dbt localement pour les tester.

3. Entrer le prompt « magique »

Voici le prompt exact que nous avons utilisé pour générer tout le code dbt :

Create dbt models for all the tables in the file structure.csv. I want to have the source models created, with a filter that dedupes the data based on the primary key. Create these in a new folder reddit_ads. I want to have workspace models created and store these in the workspace_marketing schema. Take this MR as example: [I've referenced to previous source implementation]. Here is the same done for Source A, but now it needs to be done for Reddit Ads. Please check the dbt style guide when creating the code: https://handbook.gitlab.com/handbook/enterprise-data/platform/dbt-guide/

Les éléments essentiels suivants ont garanti l'efficacité du prompt :

Des spécifications claires pour les modèles sources et workspace

Un exemple de référence d'une merge request similaire précédente

Une référence au guide de style pour garantir la qualité et la cohérence du code

Un ciblage spécifique du schéma pour une organisation correcte

4. Le processus de GitLab Duo

Après avoir soumis le prompt, GitLab Duo s'est mis au travail. Le processus de génération complet a pris quelques minutes, durant lesquelles GitLab Duo a :

Lu et analysé le fichier CSV d'intrant. Examiné les structures des tables à partir des métadonnées. Référencé notre guide de style dbt pour les normes de codage. Pris en compte la merge request similaire pour proposer une structure correcte. Généré les modèles sources pour les 13 tables. Créé les modèles workspace pour les 13 tables. Généré les fichiers dbt complémentaires : Configuration sources.yml

Fichiers schema.yml avec tests et documentation

avec tests et documentation Mise à jour de dbt_project.yml avec les références de schéma

Les résultats

Les résultats sont remarquables :

1 fichier modifié : dbt_project.yml (ajout de la configuration du schéma reddit_ads)

29 nouveaux fichiers : 26 modèles dbt (13 sources + 13 workspaces) 3 fichiers YAML

Près de 900 lignes de code générées automatiquement

Tests de données intégrés, avec des contraintes uniques sur les colonnes de clé primaire

Descriptions génériques pour tous les modèles et colonnes

Logique de déduplication appropriée dans les modèles sources

Structure de code propre et cohérente conformément au guide de style GitLab dbt

transform/snowflake-dbt/ ├── dbt_project.yml [MODIFIED] └── models/ ├── sources/ │ └── reddit_ads/ │ ├── reddit_ads_ad_group_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_ad_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_business_account_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_campaign_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_custom_audience_history_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_geolocation_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_interest_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_targeting_community_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_targeting_custom_audience_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_targeting_device_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_targeting_geolocation_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_targeting_interest_source.sql [NEW] │ ├── reddit_ads_time_zone_source.sql [NEW] │ ├── schema.yml [NEW] │ └── sources.yml [NEW] └── workspaces/ └── workspace_marketing/ └── reddit_ads/ ├── schema.yml [NEW] ├── wk_reddit_ads_ad.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_ad_group.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_business_account.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_campaign.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_custom_audience_history.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_geolocation.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_interest.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_targeting_community.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_targeting_custom_audience.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_targeting_device.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_targeting_geolocation.sql [NEW] ├── wk_reddit_ads_targeting_interest.sql [NEW] └── wk_reddit_ads_time_zone.sql [NEW]

Exemple de code généré

Voici un exemple de la qualité du code généré. Pour la table time_zone , GitLab Duo a créé :

Un modèle source de la couche prep

WITH source AS ( SELECT * FROM {{ source('reddit_ads','time_zone') }} QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY id ORDER BY _fivetran_synced DESC) = 1 ), renamed AS ( SELECT id::VARCHAR AS time_zone_id, code::VARCHAR AS time_zone_code, dst_offset::NUMBER AS time_zone_dst_offset, is_dst_active::BOOLEAN AS is_time_zone_dst_active, name::VARCHAR AS time_zone_name, offset::NUMBER AS time_zone_offset, _fivetran_synced::TIMESTAMP AS fivetran_synced_at FROM source ) SELECT * FROM renamed

Schema.yml

models: - name: reddit_ads_time_zone_source description: Time zone data from Reddit Ads system columns: - name: time_zone_id description: Unique identifier for time zone records data_tests: - unique - not_null - name: time_zone_code description: Code for the time zone - name: time_zone_dst_offset description: Daylight saving time offset for the time zone - name: is_time_zone_dst_active description: Flag indicating if daylight saving time is active - name: time_zone_name description: Name of the time zone - name: time_zone_offset description: Offset for the time zone - name: fivetran_synced_at description: Timestamp when the record was last synced by Fivetran

Source.yml

sources: - name: reddit_ads database: RAW schema: reddit_ads loaded_at_field: _fivetran_synced loader: fivetran description: Reddit Ads data quoting: database: true schema: false identifier: false tables: - name: time_zone

Modèle workspace

WITH source AS ( SELECT * FROM {{ ref('reddit_ads_time_zone_source') }} ) SELECT * FROM source

5. Valider la qualité

Une fois que le code semblait correct, nous avons effectué un push vers la merge request et exécuté le pipeline de test CI pour tester le code et valider les résultats. Nous avons demandé à GitLab Duo de créer une requête de validation :

Create a test query to test the row counts between the raw layer and the workspace layer. Keep in mind that we do deduplication, so we can compare both using distinct on the primary keys.

L'IA a généré une requête de validation complète qui :

Compare le nombres de lignes entre les couches raw et workspace.

Prend en compte la logique de déduplication.

Teste les 13 tables.

Calcule les pourcentages de rétention de données.

Requête SQL de test générée -- Reddit Ads Row Count Validation Test -- Compares distinct counts between RAW layer and WORKSPACE_MARKETING layer -- Accounts for deduplication logic in source models WITH raw_counts AS ( -- Single primary key tables SELECT 'ad' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.AD UNION ALL SELECT 'business_account' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.BUSINESS_ACCOUNT UNION ALL SELECT 'campaign' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.CAMPAIGN UNION ALL SELECT 'custom_audience_history' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.CUSTOM_AUDIENCE_HISTORY UNION ALL SELECT 'geolocation' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.GEOLOCATION UNION ALL SELECT 'interest' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.INTEREST UNION ALL SELECT 'time_zone' AS table_name, COUNT(DISTINCT id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.TIME_ZONE -- Composite primary key tables UNION ALL SELECT 'ad_group' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(account_id, '|', id)) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.AD_GROUP UNION ALL SELECT 'targeting_community' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(ad_group_id, '|', community_id)) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.TARGETING_COMMUNITY UNION ALL SELECT 'targeting_custom_audience' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(ad_group_id, '|', custom_audience_id)) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.TARGETING_CUSTOM_AUDIENCE UNION ALL SELECT 'targeting_device' AS table_name, COUNT(DISTINCT _fivetran_id) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.TARGETING_DEVICE UNION ALL SELECT 'targeting_geolocation' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(ad_group_id, '|', geolocation_id)) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.TARGETING_GEOLOCATION UNION ALL SELECT 'targeting_interest' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(ad_group_id, '|', interest_id)) AS raw_count FROM RAW.REDDIT_ADS.TARGETING_INTEREST ), workspace_counts AS ( -- Workspace layer counts using primary keys from schema.yml SELECT 'ad' AS table_name, COUNT(DISTINCT ad_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_AD UNION ALL SELECT 'business_account' AS table_name, COUNT(DISTINCT business_account_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_BUSINESS_ACCOUNT UNION ALL SELECT 'campaign' AS table_name, COUNT(DISTINCT campaign_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_CAMPAIGN UNION ALL SELECT 'custom_audience_history' AS table_name, COUNT(DISTINCT custom_audience_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_CUSTOM_AUDIENCE_HISTORY UNION ALL SELECT 'geolocation' AS table_name, COUNT(DISTINCT geolocation_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_GEOLOCATION UNION ALL SELECT 'interest' AS table_name, COUNT(DISTINCT interest_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_INTEREST UNION ALL SELECT 'time_zone' AS table_name, COUNT(DISTINCT time_zone_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_TIME_ZONE -- Composite primary key tables UNION ALL SELECT 'ad_group' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(ad_group_account_id, '|', ad_group_id)) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_AD_GROUP UNION ALL SELECT 'targeting_community' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(targeting_community_ad_group_id, '|', targeting_community_id)) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_TARGETING_COMMUNITY UNION ALL SELECT 'targeting_custom_audience' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(targeting_custom_audience_ad_group_id, '|', targeting_custom_audience_id)) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_TARGETING_CUSTOM_AUDIENCE UNION ALL SELECT 'targeting_device' AS table_name, COUNT(DISTINCT targeting_device_fivetran_id) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_TARGETING_DEVICE UNION ALL SELECT 'targeting_geolocation' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(targeting_geolocation_ad_group_id, '|', targeting_geolocation_id)) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_TARGETING_GEOLOCATION UNION ALL SELECT 'targeting_interest' AS table_name, COUNT(DISTINCT CONCAT(targeting_interest_ad_group_id, '|', targeting_interest_id)) AS workspace_count FROM REDDIT_DBT_MODEL_GENERATION_PROD.WORKSPACE_MARKETING.WK_REDDIT_ADS_TARGETING_INTEREST ) -- Final comparison with validation results SELECT r.table_name, r.raw_count, w.workspace_count, r.raw_count - w.workspace_count AS count_difference, CASE WHEN r.raw_count = w.workspace_count THEN '✅ PASS' WHEN r.raw_count > w.workspace_count THEN '⚠️ RAW > WORKSPACE (Expected due to deduplication)' ELSE '❌ FAIL - WORKSPACE > RAW (Unexpected)' END AS validation_status, ROUND((w.workspace_count::FLOAT / r.raw_count::FLOAT) * 100, 2) AS data_retention_percentage FROM raw_counts r JOIN workspace_counts w ON r.table_name = w.table_name ORDER BY r.table_name;

L'exécution de cette requête a montré :

Aucune différence dans le nombre de lignes après déduplication

100% de rétention des données sur toutes les tables

La réussite de tous les tests

Bilan : gain de temps considérable

Approche traditionnelle : 6-8 heures de codage manuel, tests et débogage

Approche avec GitLab Duo : 6-8 minutes de génération et temps de revue

L'efficacité des équipes de développement est bien meilleure (de 6-8 heures à 6-8 minutes), et la qualité du code reste élevée.

Bonnes pratiques

Sur la base de cette expérience, voici nos recommandations clés :

Préparez vos métadonnées

Extrayez les structures complètes des tables avec les types de données et les contraintes.

Identifiez les clés primaires et les relations en amont.

Exportez des fichiers CSV d'intrant propres et bien formatés.

Remarque : en connectant GitLab Duo via MCP à vos (méta)données, vous pourriez éviter cette étape manuelle.

Fournissez un contexte clair

Indiquez des merge requests existantes à titre d'exemple si possible.

Précisez vos normes de codage et guides de style.

Explicitez la structure des dossiers et les conventions de nommage.

Validez minutieusement

Créez toujours des requêtes de validation pour l'intégrité des données.

Testez localement avant de fusionner.

Exécutez votre pipeline CI/CD pour détecter tout problème.

Exploitez l'IA pour les tâches de suivi

Générez automatiquement des requêtes de test.

Créez des templates de documentation.

Construisez des scripts de validation.

Prochaines étapes

Cet article montre comment les outils de développement alimentés par l'IA comme GitLab Duo transforment également les workflows d'ingénierie des données. La capacité de générer des centaines de lignes de code prêtes pour la production en quelques minutes, avec tests complets, documentation et structure appropriée, représente un changement fondamental dans notre approche des tâches répétitives.

En exploitant l'IA pour gérer les aspects répétitifs de la création de modèles dbt, les Data Engineers peuvent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée comme la stratégie de modélisation des données, l'optimisation des performances et l'implémentation de la logique métier.

Prêt à essayer par vous-même ? Commencez avec un petit jeu de données, préparez soigneusement vos métadonnées et observez comment GitLab Duo transforme des heures de travail en seulement quelques minutes.

Pour aller plus loin