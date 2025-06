Comment GitLab facilite la compréhension du contexte pour les traducteurs

Notre communauté mondiale s'investit sans relâche pour traduire GitLab. Les traducteurs et relecteurs utilisent Crowdin pour rendre notre produit disponible dans 78 langues. La communauté de traduction GitLab est composée de traducteurs et relecteurs bénévoles, de professionnels qui utilisent GitLab et même d'étudiants qui contribuent dans le cadre de projets académiques.

Le modèle open core de GitLab pour la traduction

La collaboration entre les membres de la communauté a beau porter ses fruits, les traducteurs se heurtent souvent à un défi majeur : comprendre le contexte du texte qu'ils ont sous les yeux.

Bien traduire, ce n'est pas seulement remplacer un mot par un autre dans une autre langue. C'est aussi préserver le sens, l'intention et la clarté dans la langue cible. La traduction de logiciels nécessite une combinaison unique de compétences. Les bons traducteurs se spécialisent généralement dans plusieurs domaines linguistiques et maîtrisent également le domaine technique du produit lui-même.

Ils effectuent de nombreuses tâches adjacentes à la traduction, telles que :

assurer l'exactitude et la cohérence de la terminologie technique

ajouter des termes au glossaire pour de nouveaux concepts

respecter le style et le ton

appliquer correctement les règles de pluralisation CLDR complexes

comprendre la traductibilité des messages composites et fournir des retours pour améliorer la source afin de faciliter sa localisation

Les traducteurs consacrent une grande partie de leur temps à analyser le contexte, à poser des questions et à consulter la documentation produit de GitLab. Sans contexte approprié, même des phrases simples peuvent être mal traduites, ce qui peut dérouter les utilisateurs ou perturber leurs workflows. GitLab se distingue par son modèle open core qui permet aux traducteurs d'accéder au contexte de développement du produit directement à la source, dans la plupart des cas. Cette transparence leur permet d'être de véritables co-créateurs du produit GitLab et de contribuer activement à son amélioration continue.

Notre nouvelle fonctionnalité d'amélioration du contexte

Pour répondre à ces besoins et offrir un contexte précis aux traducteurs, GitLab a développé une nouvelle fonctionnalité : nous intégrons désormais un lien contextuel dans chaque chaîne traduisible. Il s'agit plus précisément d'un lien vers notre recherche globale dans le produit. Celui-ci permet aux traducteurs de trouver toutes les instances d'une chaîne dans le code base. Ils ont ainsi la possibilité de s'appuyer sur Git blame pour retracer l'historique de chaque chaîne, de son emplacement actuel dans le code et des validations dans les merge requests jusqu'aux discussions de planification initiales.

Prenons par exemple la traduction de Rotate. L'espace de nommage AccessTokens| suggère qu'il s'agit dans ce contexte de jetons d'accès. Cependant, sans contexte visuel supplémentaire sur la signification de Rotate, les traducteurs ne peuvent que s'interroger, deviner et fournir la meilleure hypothèse possible dans la langue cible.

Grâce à la nouvelle fonctionnalité d'amélioration du contexte, les traducteurs peuvent désormais :

Cliquer sur l'URL dans la section See where this string is used in code.

Consulter le résultat de la recherche dans le code, puis cliquer sur l'icône View blame :

Cliquer sur le lien pour accéder à la merge request pertinente (Introduce rotation of personal tokens in UI) :

Sur la page Validations, cliquer sur le lien vers la merge request pertinente :

Consulter l'enregistrement d'écran que le développeur a ajouté à la merge request :

Poursuivre leur recherche en accédant :

a. Au ticket associé Introduce renew expired token capability in UI ou à l'epic parent Rotate Token through the UI :

b. À la merge request associée qui met à jour la documentation du produit GitLab :

Toutes ces étapes de recherche permettent aux traducteurs de mieux comprendre le concept technique de rotation des jetons d'accès, ainsi que les raisons pour lesquelles cette fonctionnalité a été ajoutée, son fonctionnement et le problème qu'elle résout.

Grâce à cette piste de recherche approfondie, les traducteurs obtiennent autant de contexte que possible pour fournir une traduction technique précise et linguistiquement correcte du terme Rotate, en apparence simple.

Cette approche surpasse les aides à la traduction traditionnelles, comme les captures d'écran ou l'accès à l'interface utilisateur du produit. Les traducteurs peuvent désormais comprendre pleinement le contexte en :

le déduisant des informations à partir des chemins d'accès et des conventions de nommage dans le code

consultant les captures d'écran ou enregistrements vidéo ajoutés aux merge requests initiales

consultant les discussions initiales de planification et de développement

retraçant le processus de prise de décision en matière d'ingénierie, de rédaction et de gestion des produits qui a conduit à une formulation spécifique

Plus de fonctionnalités contextuelles alimentées par l'IA seront bientôt disponibles

L'équipe Globalization & Localization de GitLab ne compte pas s'arrêter là. Nous développons d'autres fonctionnalités d'amélioration du contexte, y compris des outils basés sur l'IA conçus pour aider les traducteurs à comprendre l'utilisation et le placement des chaînes. Notre objectif est de créer un système interactif dans lequel les traducteurs pourraient dialoguer avec un agent, poser des questions ou recevoir des réponses de manière proactive et immédiate, adaptées au code, sur l'emplacement et l'usage des chaînes dans l'interface utilisateur du produit.