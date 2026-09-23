Date de publication : 23 septembre 2026
Temps de lecture : 8 min
Découvrez comment GitLab a réuni ses équipes Talent Development et Enterprise Technology pour développer la maîtrise de l'IA dans l'ingénierie.
Donnez le même outil d'IA à deux équipes d'ingénierie et vous obtiendrez deux résultats très différents. L'une livrera plus rapidement avec moins de bogues, tandis que l'autre se fera piéger par un agent qui génèrera avec assurance des résultats erronés.
Chez GitLab, nos équipes disposaient d'outils d'IA à portée de main et certains membres en ont rapidement tiré une réelle valeur ajoutée, en accélérant leur productivité et en détectant les problèmes plus tôt. D'autres, en revanche, n'avaient pas encore trouvé de point d'entrée pour développer des workflows efficaces d'IA native.
Nous avons appris que développer la maîtrise de l'IA, c'est-à-dire savoir ce que nos équipes peuvent déléguer à l'IA, comment construire les bons processus intégrant l'IA native et comment évaluer les résultats obtenus, était tout aussi essentiel que l'adoption et l'accès aux outils d'IA. Développer cette maîtrise à l'échelle de GitLab représentait à la fois un défi opérationnel et technique, qui nécessitait une collaboration étroite entre nos équipes Enterprise Technology et Talent Development.
Dans cet article, nous partageons notre guide interne afin que d'autres responsables techniques puissent bénéficier d'une perspective supplémentaire sur la manière d'encourager une adoption pertinente de l'IA au sein de leurs propres organisations.
Pour définir les bonnes orientations pour nos équipes techniques, nous devions d'abord établir une infrastructure de base intelligente. L'équipe Enterprise Technology a envisagé plusieurs structures de gouvernance. La première consistait en une équipe entièrement centralisée, mais nous craignions qu'avec la rapidité d'évolution de l'IA, les autorisations de mise en production délivrées par un seul groupe ne finissent par constituer un goulot d'étranglement. En conséquence, les membres de l'équipe risquaient de s'impatienter et de tenter de contourner l'infrastructure de gouvernance en effectuant des expérimentations avec l'IA. La seconde option consistait en une approche entièrement décentralisée, mais cela risquait de fragmenter les efforts au sein de l'entreprise, ce qui aurait accru la complexité et rendu difficile le maintien d'une cohérence au niveau des garde-fous.
Nous avons finalement opté pour un modèle hybride, intégrant gouvernance et accompagnement dans une approche tirant le meilleur parti des stratégies centralisées et décentralisées :
« Chez GitLab, l'une des valeurs que nous offrons à nos clients est la rapidité maîtrisée. En interne, l'un de nos principes de fonctionnement est la rapidité alliée à la qualité. Notre modèle de gouvernance combine ces deux dimensions : il permet aux équipes de livrer rapidement, avec un haut niveau de qualité, tout en respectant les exigences de gouvernance et de conformité de l'entreprise. » – Manu Narayan, CIO
Il en résulte un modèle fédéré dans lequel les outils d'IA fondamentaux sont gouvernés de manière centralisée, tandis que l'expérimentation et la stratégie fonctionnelle se développent localement, là où l'action se déroule.
Pour que chaque groupe puisse jouer efficacement son rôle dans ce modèle, il fallait aussi comprendre où se situaient nos équipes dans leur parcours d'IA.
L'équipe Talent Development a aidé l'équipe Enterprise Technology à rendre l'accès à l'IA à la fois utile et personnalisé. Un ingénieur senior et un nouvel arrivant n'ont pas besoin du même type d'accompagnement. Nous avons donc conçu un outil d'auto-évaluation, l'AI Literacy Ladder, qui identifie le niveau réel de maîtrise de l'IA de chaque membre de l'équipe et recommande un parcours adapté à son rôle, y compris un parcours d'apprentissage spécifique et dédié à l'ingénierie.
Les parcours destinés à l'ingénierie se concentrent sur les connaissances pratiques et les workflows : planification, revue de code, résolution d'un pipeline défaillant et correction de vulnérabilités de sécurité. Ancrer le programme dans le quotidien de chacun favorise une maîtrise durable de l'IA.
« Notre objectif n'était pas d'enseigner les outils d'aujourd'hui, mais de développer le discernement et les compétences durables qui permettent à nos équipes de s'adapter en toute confiance à l'évolution continue de l'IA. » – Rob Allen, Chief People Officer
Nous avons associé l'AI Literacy Ladder à des formations pratiques de perfectionnement. Des sessions destinées à l'ensemble de l'entreprise ont permis à chacun d'acquérir un socle commun, suivies de sessions spécifiques à chaque fonction. Pour les ingénieurs, nous avons organisé des ateliers avancés, comprenant des travaux pratiques : 87 % des participants ont déclaré avoir acquis des connaissances qu'ils pouvaient mettre en pratique immédiatement. Dans le cadre d'une série d'ateliers non techniques, 95 % des participants ont déclaré qu'ils étaient susceptibles de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris dans les deux semaines suivant l'atelier, et 92 % ont indiqué avoir gagné en confiance dans l'utilisation de l'outil d'IA présenté pendant l'atelier.
D'après les retours obtenus sur les formations, plus de 87 % des ingénieurs ayant participé ont confirmé qu'ils étaient susceptibles de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris au cours des deux semaines suivantes. Et un mois après le lancement de l'initiative AI Literacy Ladder, nous avons constaté une hausse de 22,3 % des interactions quotidiennes avec le principal outil interne d'IA pour le code, en lequel nos ingénieurs ont confiance.
Pour mesurer la réussite du programme, nous suivons trois indicateurs clés :
Nous évaluons tous ces éléments conjointement, car pris isolément, ils ne reflètent pas toute la réalité. Ensemble, ils nous aident à mieux déterminer la façon dont l'accompagnement favorise réellement la maîtrise de l'IA et génère de la valeur à mesure que notre transformation liée à l'IA progresse.
Il est impossible de définir la stratégie d'adoption de l'IA parfaite. L'IA évolue extrêmement rapidement et interagit avec la culture et les processus internes de façon différente dans chaque organisation. Votre stratégie d'adoption doit pouvoir s'adapter à mesure que le marché évolue.
Si vous en êtes encore aux prémices de ce parcours, voici six enseignements tirés de notre propre approche qui ont contribué à notre réussite :
L'IA transforme les organisations, et bien plus rapidement que ce que quiconque aurait pu anticiper. Nous sommes d'avis qu'il faut donner à nos équipes les outils et l'infrastructure qui les aideront à adopter l'IA et à développer la maîtrise nécessaire pour l'utiliser dès aujourd'hui dans leur travail quotidien. La collaboration entre nos équipes Enterprise Technology et Talent Development est au cœur de la façon dont nous construisons cette culture centrée sur l'IA, étape par étape.
Si vous souhaitez savoir comment renforcer la maturité de votre organisation en matière d'IA, GitLab propose également une évaluation de la modernisation avec l'IA pour vous aider à accélérer le développement alimenté par l'IA grâce à une roadmap personnalisée. Réalisez cette évaluation pour connaître le niveau de maturité de votre organisation à mesure que vous continuez à bâtir des équipes d'ingénierie assistées par l'IA.
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