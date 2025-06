Quelles sont les meilleures pratiques CI/CD à connaître ?

L'intégration continue et la livraison continue sont au cœur de toute pratique DevOps réussie. Pour livrer des logiciels modernes, les équipes doivent se tenir au courant des meilleures pratiques en matière de CI/CD. Que signifie le CI/CD ? Comment mettre en place cette approche au sein de votre entreprise ? Découvrez tous nos conseils dans cet article.

Qu’est-ce que le CI/CD ?

Le CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) est à la fois un processus, une méthodologie et un état d'esprit. En termes simples, l'intégration continue (CI) permet aux équipes DevOps de rationaliser le développement de code grâce à l'automatisation. Elle simplifie la création de logiciels et l'intégration du code source, permet le contrôle de version et favorise la collaboration entre les équipes.

Ensuite, la livraison continue (CD) prend le relais avec la mise en place de tests et de déploiements automatisés, permettant de faire gagner un temps considérable aux équipes Ops en charge de la livraison et du déploiement, et de réduire la chaîne d'outils nécessaire au cycle de développement logiciel. Son maître-mot est là encore l'automatisation.

10 meilleures pratiques CI/CD à suivre

Pour réussir votre approche CI/CD, faites de la notion de continuité le mantra de vos pratiques de développement, de l'intégration jusqu'au déploiement de votre logiciel. Le but du CI/CD dans l’approche DevOps est de livrer des logiciels plus rapidement qu'en suivant les méthodes traditionnelles.

Voici dix conseils éprouvés par les équipes DevOps que vous pouvez suivre :

1. Ne compilez qu'une seule fois. Créer une nouvelle version à chaque étape est source d'incohérences. Utilisez plutôt les mêmes artefacts tout au long du pipeline CI/CD, dont les compilations doivent être indépendantes de l'environnement de développement.

2. Rationalisez les tests. Trouvez un équilibre entre leur portée et leurs performances. Si ces derniers prennent trop de temps, les utilisateurs essaieront de contourner le processus.

3. Échouez rapidement (fail fast). Avec l'intégration continue, les équipes de développement cherchent à identifier les problèmes le plus tôt possible, pour corriger le code fraîchement écrit. Limiter les changements de contexte améliore leur confort et la qualité de leur travail.

4. Faites-le quotidiennement. Plus les validations sont régulières, plus les équipes DevOps en bénéficieront.

5. Corrigez les erreurs. L'intégration continue et la livraison continue facilitent la correction d’erreurs de compilation.

6. Nettoyez les environnements de pré-production. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile de garder une trace de toutes les modifications de configuration et mises à jour effectuées. C’est pourquoi il est important de nettoyer les environnements de pré-production entre chaque déploiement.

7. Automatisez en permanence. Continuez à ajuster votre pipeline CI/CD pour garantir un état « d’automatisation continue ».

8. Documentez votre travail. Assurez-vous que vos plans de release et de restauration sont bien documentés et compris par toute votre équipe.

9. Sécurisez votre logiciel. L’approche CI/CD implique le contrôle en amont. L’occasion d'intégrer la sécurité plus tôt dans le processus.

10. Travaillez en boucle. Veillez à ce que tous les membres de votre équipe soient impliqués dans les boucles de rétroactions.

Pour aller plus loin, consultez notre documentation dédiée à l’utilisation de l’approche CI/CD avec GitLab.

Quelles sont les meilleures pratiques en matière de livraison continue ?

Si l'intégration continue focalise souvent l'attention des équipes, les meilleures pratiques de livraison continue (CD) méritent, elles aussi, un tour d'horizon.

Voici un résumé des meilleures pratiques en matière de livraison continue (CD) :

Démarrez maintenant. N’attendez pas l'arrivée d'une nouvelle plateforme. Il est toujours possible d'améliorer la vôtre pour la rendre plus rapide et plus efficace.

Less is more. La meilleure livraison continue se fait avec un minimum d'outils.

Suivez ce qui se passe. La mise en place de jalons peut vous aider à garder le contrôle sur vos tickets et vos merge requests. Ils sont efficaces lors de la mise en place de sprints et de releases agiles.

Déployez automatiquement les modifications. Rationalisez les tests d'acceptation utilisateur et le staging avec l’automatisation.

Gérez le pipeline de release. La solution ? L'automatisation.

Établissez une surveillance. Surveiller de près le processus de production permet d'économiser du temps et de d'argent. La surveillance fournit aussi des données analytiques à l'entreprise.

Lancez le déploiement continu. Une fois le processus de livraison continue en place, il vous est possible d'automatiser le déploiement, afin de lancer automatiquement vos modifications en production.

Tirez parti de tous les avantages de l'intégration et de la livraison continues avec la plateforme DevSecOps de GitLab.

Un pipeline se définit comme la série d'étapes impliquées dans le déploiement d'une nouvelle version d'un logiciel. La surveillance et l'automatisation sont des concepts introduits dans un pipeline CI/CD pour améliorer le processus de développement d'applications, aussi bien pendant les phases d'intégration et de test que lors de la livraison et du déploiement du logiciel.

Les étapes d'un pipeline CI/CD comprennent : la planification, l’analyse, la conception, la compilation, les tests, la release, le déploiement, la validation, la conformité et la maintenance. Elles peuvent être réalisées manuellement, mais c'est par leur automatisation qu'un pipeline CI/CD trouve sa valeur.

Pour améliorer votre pipeline CI/CD, envisagez les approches suivantes :

Variez les stratégies de release. Vous pourriez envisager un déploiement Canary, qui permet de déployer de nouvelles fonctionnalités auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs.

Mettez en place un maximum de tests automatisés, car il n'y en a jamais assez.

Réduisez le nombre d'outils. En minimisant leur nombre, vous limitez les étapes et les interactions nécessaires. L'approche DevOps requiert la centralisation des outils, y compris CI/CD.

Intégrez à votre routine de travail l'analyse de la composition logicielle pour anticiper les problèmes critiques liés aux logiciels open source.

Il est impossible de savoir si vos pratiques CI/CD sont efficaces sans les mesurer. Les métriques jouent un rôle important dans l'amélioration des performances et dans l'identification des axes de progrès. Elles servent aussi de base pour mesurer l'impact des changements apportés.

Voici des métriques importantes à utiliser :

Durée de cycle

Il s'agit du temps nécessaire au déploiement d'une application, à partir du moment où le travail sur le code a commencé. La mesure des différentes phases de ce processus permet de déterminer la durée moyenne du cycle, le temps total de développement, et d'identifier d'éventuels goulots d'étranglement.

Time to value

Le délai de création de valeur exprime le temps nécessaire à la publication du code. Cela comprend l'intégration, les tests, la livraison et le déploiement, et peut prendre de quelques minutes à quelques heures. Si une compilation nécessite plusieurs jours, alors le processus doit être revu.

Temps de disponibilité

Le temps de disponibilité (ou uptime) est une mesure importante pour les équipes Ops, car il indique si tout fonctionne comme il se doit. Avec une stratégie CI/CD automatisée, les responsables opérationnels peuvent ainsi consacrer plus de temps à la résolution de problèmes liés à la stabilité et moins à ceux liés au workflow.

Taux d'erreur

Mesurer le taux d'erreur des applications fait naturellement partie du travail des équipes de développement. Cela permet de déceler des problèmes de qualité, de performance et de disponibilité. Parfois, un taux d'erreur élevé s'accompagne pourtant d'un uptime performant. Cela illustre la difficulté de fixer des objectifs opérationnels cohérents entre toutes les équipes, un des challenges reconnus des pratiques CI/CD.

Coûts d'infrastructure

Dans le cadre d’un développement cloud-natif, les coûts d'infrastructure revêtent une importance stratégique. Le déploiement et la gestion d'une plateforme CI/CD peuvent entraîner des dépenses importantes s’ils ne sont pas contrôlés. Pour les maîtriser, il faut considérer tous les facteurs que représentent les coûts des fournisseurs de solutions cloud computing. Ils comprennent le matériel réseau, mais aussi la maintenance de l'infrastructure et la main-d'œuvre.

Fidélisation des collaborateurs

Ce n'est pas un mystère : un développeur valorisé et satisfait sera moins susceptible de quitter l'entreprise. La fidélisation des employés passe aussi par une collaboration efficace et de qualité. En étudiant le taux de rétention de vos effectifs, vous serez en mesure d’identifier des problèmes potentiels de gestion d'équipe.

Pourquoi faut-il suivre ces bonnes pratiques CI/CD ?

Lorsque les meilleures pratiques en intégration et livraison continues sont respectées, c'est toute l'entreprise qui en profite, des RH aux opérations. La mise en place de métriques de performance CI/CD apporte ainsi des données utiles au développement de nombreux aspects de l'entreprise.

Un pipeline CI/CD efficace peut changer la donne pour vos équipes DevOps. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Les développeurs et développeuses écrivent du code au lieu de le corriger. Avec une chaîne d'outils réduite, le temps de maintenance diminue au profit de celui consacré à la production d'applications logicielles de qualité.

Le code est en production. Les équipes de développement peuvent rapidement déployer leur code en production, ce qui contribue également à leur satisfaction au travail.

Les équipes de développement se concentrent sur les tâches les plus importantes. Avec un processus CI/CD rationalisé, les équipes orientent leur travail sur des aspects plus cruciaux pour l’entreprise et ne perdent plus de temps à gérer des tâches à faible valeur ajoutée.

L'innovation est facilitée. Dans un secteur toujours plus dynamique et concurrentiel, des processus CI/CD bien construits permettent aux entreprises de développer des logiciels plus facilement, plus rapidement et de manière plus sûre. Les équipes DevOps ont ainsi plus de temps et d'énergie pour créer et innover.

Il est plus facile d'attirer et de retenir les talents. Les talents DevOps peuvent être très difficiles à séduire sur un marché du travail très compétitif. Une organisation faisant preuve d'excellence dans ses processus CI/CD pourra plus facilement démontrer l'importance qu'elle accorde à son équipe DevOps.

Chacun fait ce qu’il sait faire de mieux. Une démarche CI/CD bien définie favorise une collaboration optimale où chaque équipe peut se consacrer à sa fonction, qu'elle ait trait au développement, à la sécurité, aux tests ou aux opérations.

Stratégie de déploiement CI/CD

L'objectif de l'approche CI/CD est simple : apporter au client une application logicielle à la fois plus performante et plus rapide. Les entreprises qui l'adoptent constatent une hausse considérable de leur productivité, l'astuce consistant à définir une stratégie de déploiement adaptée à leurs besoins.

Voici quelques stratégies qui contribuent à la réussite d'un déploiement :

Engagez-vous à respecter la fréquence des livraisons continues.

Automatisez le processus de compilation.

Exécutez les tests en parallèle, et créez un pipeline de déploiement.

Corrigez votre logiciel en amont pour accélérer le rythme de développement sans conséquences néfastes.

Utilisez des outils d'intégration continue fournissant un retour d'information rapide.

Comme pour tout autre logiciel, définissez au préalable les moteurs économiques et stratégiques qui justifient l'adoption de l'approche CI/CD. Impliquez toutes les parties prenantes de l'entreprise dans le processus de décision et de mise en œuvre. Les équipes de développement doivent y participer activement, puisqu'elles seront les principaux utilisateurs du produit.

Effectuez des recherches approfondies pour trouver quels logiciels faciliteront la mise en œuvre des meilleures pratiques CI/CD, et n'hésitez pas à recourir à des essais gratuits au besoin.

Ensuite, démarrez le processus dans un esprit de constance. La patience ne semble pas de mise pour une approche visant à accélérer la livraison de logiciels, mais elle vous évitera de laisser des erreurs se glisser tout au long du cycle de développement de votre logiciel. Votre efficacité n'en sera que plus grande.

Enfin, il est essentiel de conserver un processus d'intégration cohérent. Effectuez des tests unitaires, déclenchez manuellement des releases et consultez les métriques. Vous pourrez alors déterminer ce qui peut et doit être automatisé.

En suivant ces bonnes pratiques CI/CD, vous permettrez à votre entreprise et à votre équipe DevOps de gagner sur plusieurs tableaux. Non seulement vous profiterez de logiciels de meilleure qualité, développés plus rapidement, mais vous augmenterez par la même occasion la satisfaction et l’engagement de vos équipes de développement.