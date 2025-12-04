L'intégration continue et la livraison continue (CI/CD) sont devenues la pierre angulaire de l'architecture technique des implémentations DevSecOps réussies. Cette approche a la réputation d'être complexe et difficile à mettre en œuvre, mais les bonnes ressources peuvent faciliter son utilisation. Les outils modernes permettent aux équipes de se lancer avec une configuration minimale et une gestion d'infrastructure simplifiée. Voici comment maîtriser rapidement l'approche CI/CD et réaliser des performances qui sauront convaincre votre équipe DevSecOps.

Qu'est-ce que le CI/CD ?

Le CI/CD désigne un ou des systèmes d'intégration et de livraison continues dans le développement logiciel. L'architecture sous-jacente au CI/CD est généralement appelée pipeline, car le logiciel progresse à travers différentes étapes comme dans un tuyau. Mais que signifient réellement l'intégration continue et la livraison continue ? Prenons le temps d'approfondir ces notions afin de pouvoir maîtriser rapidement le CI/CD.

Du côté gauche du pipeline, l'intégration continue englobe une variété d'automatisations qui se déroulent en plusieurs étapes conçues pour tester et fournir des retours rapides sur différents aspects de la qualité du code, de la fonctionnalité et de la sécurité. Les tests CI peuvent aller des tests unitaires et du linting exécutés localement sur un poste de développeur aux suites complètes de tests d'intégration en passant par l'analyse statique. Un simple changement de code peut provoquer une panne ou un dysfonctionnement majeur une fois en production, d'où l'importance des tests automatisés et reproductibles au lieu de tests manuels.

Une fois qu'un changement de code a passé les tests et obtenu toutes les approbations requises, il est temps de déployer. Dans les environnements legacy, les administrateurs système et le personnel d'exploitation devaient souvent transférer et installer manuellement les mises à jour, puis redémarrer les serveurs pour déployer de nouvelles fonctionnalités. Ces tâches manuelles, sujettes aux erreurs, ne peuvent tout simplement pas être adaptées aux exigences des écosystèmes d'applications modernes. Avec la livraison continue, ce code est automatiquement déployé sur les serveurs de manière testable et déterministe. Le code peut être déployé dans des environnements de préproduction avec des accords de niveau de service moins stricts, tels que le développement, la préproduction et l'assurance qualité. Une fois vérifiées, les nouvelles fonctionnalités peuvent être lancées en tant que charges de travail de production. Dans certains environnements, la « livraison continue » devient le « déploiement continu », dans lequel des tests complets déploient automatiquement le nouveau code en production sans intervention humaine.

Cette automatisation a pour objectif d'obtenir une cadence de déploiement plus rapide, gage de réussite pour les organisations.

Se lancer avec le CI/CD

Maintenant que les bases sont connues, il est temps de se concentrer sur l'objectif principal : être opérationnel rapidement. Nous visons à implémenter une approche CI/CD pour améliorer la vélocité de déploiement, et espérons-le, initier des efforts plus larges en vue de l'adoption généralisée et efficace du CI/CD.

Le CI/CD peut sembler intimidant en raison de la multitude d'outils, de services et de plateformes et de leurs fonctionnalités spécifiques et solutions de bout en bout. Certaines options comme Jenkins sont auto-gérées et nécessitent d'utiliser plusieurs outils ; d'autres, y compris la plateforme DevSecOps de GitLab, fournissent une solution complète et intégrée dans une plateforme unifiée qui combine le contrôle de version, les pipelines CI/CD, les tests de sécurité et les capacités de déploiement.

L'expérience des équipes de développement Une implémentation CI/CD réussie doit faciliter la vie des équipes de développement. Visez des exécutions de pipeline de moins de 10 minutes et intégrez les notifications de statut directement dans les outils de développement (extensions IDE, Slack, tableaux de bord). Utilisez l'exécution de tests en parallèle et la mise en cache pour maintenir la vélocité des pipelines à mesure que votre suite d'outils de test évolue.

Construisez votre pipeline

Il n'existe pas de configuration magique pour le CI/CD. Chaque implémentation dépend de plusieurs facteurs : le type d'application déployée, la taille et les compétences des équipes d'ingénierie, les exigences métier et l'échelle de l'application elle-même. Les considérations en matière de design et d'implémentation pour une application avec 100 utilisateurs par jour sont différentes de celle avec un million d'utilisateurs. Il en va de même pour le CI/CD.

Découvrez sept stratégies pour votre premier pipeline CI/CD :

1. Pensez à la conteneurisation dès le début

Les pipelines CI/CD modernes exploitent généralement la conteneurisation avec Docker et les plateformes d'orchestration comme Kubernetes. Les conteneurs fournissent des environnements cohérents pour le développement, les tests ainsi que les étapes de production et éliminent tout problème lié aux machines individuelles. Bien que ce ne soit pas essentiel pour votre premier pipeline, conteneuriser votre application peut considérablement simplifier les processus de déploiement et limiter les problèmes liés à l'environnement. Si votre architecture d'application prend en charge cette approche, utilisez des conteneurs dès le début pour faciliter la mise à l'échelle de votre implémentation CI/CD à mesure que votre équipe grandit.

2. Commencez avec des petits projets

N'essayez pas de tout corriger d'un coup. La refactorisation d'un code source ou d'une infrastructure entière est un processus complexe qui implique généralement plusieurs niveaux d'approbation, de discussion, de planification et de possibles résistances des équipes dépendantes. Il est beaucoup plus facile d'améliorer un petit sous-ensemble de l'infrastructure de l'application.

3. Concentrez-vous sur les tâches faciles

Les erreurs les plus simples et les plus faciles à détecter (et à corriger) peuvent finir par causer de gros problèmes si elles se retrouvent dans les charges de travail de production. Cependant, il n'est pas toujours judicieux d'ajouter des étapes au pipeline CI/CD ou de le complexifier inutilement. Dans ce cas, il vaut mieux configurer des tests automatiques qui s'exécutent sur les machines des développeurs avant que le code ne soit validé. La plupart des fournisseurs Git DVCS, y compris GitLab, permettent aux utilisateurs de déployer des hooks avant validation. Les hooks avant validation sont un type de script ou d'automatisation qui sont déclenchés lorsque des actions spécifiques se produisent. Par exemple, lorsqu'un développeur initie un nouveau commit, un hook avant validation peut vérifier que le code est conforme aux normes syntaxiques et structurelles, et qu'il ne contient pas d'erreurs de syntaxe de base. D'autres hooks avant validation peuvent s'assurer que les tests unitaires sont exécutés avec succès avant qu'un commit soit autorisé à progresser dans le pipeline.

4. Intégrez la sécurité au CI/CD

Les tests ne doivent pas se limiter à la syntaxe et à la logique. La détection des problèmes de sécurité tôt dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC) facilite la correction, réduit les coûts et renforce la sécurité. L'ajout d'outils d'analyse de code statique de base et de dépendances peut améliorer de manière significative la posture de sécurité d'une application grâce à des retours rapides et une détection précoce des problèmes de sécurité et des vulnérabilités potentielles. Envisagez également d'analyser les conteneurs si vous utilisez des déploiements conteneurisés pour détecter des vulnérabilités dans vos images de base et vos dépendances.

5. Tirez parti de l'assistance par IA

Les plateformes DevSecOps modernes intègrent des outils alimentés par l'IA qui assistent les équipes à chaque étape du cycle de vie du développement. L'IA peut analyser le code afin de détecter les vulnérabilités de sécurité, suggérer des optimisations de pipeline basées sur votre code source, aider à la configuration des pipelines et dépanner les échecs de jobs. Certaines plateformes proposent une sélection intelligente de tests qui n'exécute que les tests pertinents pour les changements de code et réduit considérablement le temps d'exécution du pipeline. Les équipes peuvent commencer à travailler plus rapidement et maintenir des pipelines sécurisés et efficaces, même pour celles avec moins d'expérience CI/CD.

6. Adaptez les tests aux problèmes courants

La plupart des équipes d'ingénierie qui s'appuient sur des méthodologies de déploiement legacy devraient être capables d'identifier facilement un ou deux problèmes courants et récurrents dans les déploiements. Peut-être que la copie du code de l'application sur les serveurs via SCP entraîne toujours des permissions de fichiers cassées, ou qu'un frontend NGINX n'est jamais redémarré correctement. Pour la première itération des tests automatisés, choisissez ces problèmes spécifiques à traiter avec des tests. Cette approche sert deux objectifs : elle limite la portée du travail et donne à l'équipe une définition des tâches terminées qu'il est possible d'atteindre, et elle fournit une histoire à succès visible en corrigeant les problèmes de déploiement existants les plus problématiques. Une fois qu'un pipeline fonctionnel a été déployé et que l'organisation adopte le CI/CD, les tests peuvent être étendus.

7. Automatisez le déploiement vers les environnements inférieurs

Les nouvelles implémentations CI/CD devraient se concentrer sur la livraison continue, déployer automatiquement vers un environnement de préproduction et proposer une interface où il est possible de décider manuellement de déployer en production. Généralement, le déploiement continu est une étape plus avancée du parcours DevSecOps, lorsque les équipes possèdent davantage de connaissances et de maturité technique relatives aux déploiements automatisés.

Astuce : implémentez la parité dans vos environnements. Maintenez votre environnement de préproduction aussi similaire que possible de celui de production en termes de configuration, de volumes de données et d'infrastructure afin de limiter les scénarios où un projet fonctionne en préproduction, mais échoue en production.

Maîtrisez rapidement le CI/CD

Une bonne implémentation CI/CD peut améliorer de manière mesurable la vélocité de déploiement logiciel et constitue un pilier central d'une stratégie DevSecOps solide. Néanmoins, évitez autant que possible les déploiements lourds et complexes lors de votre première utilisation du CI/CD et visez plutôt une approche « tout compris » qui offre aux équipes un cycle court de rentabilisation.

Une fois les premiers résultats probants obtenus grâce au CI/CD, les équipes d'ingénierie pourront s'appuyer sur cet élan pour étendre la solution à l'ensemble de l'organisation afin d'améliorer la vitesse et les résultats de déploiement.

