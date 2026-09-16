Toute équipe repose sur des personnes qui se dépassent au quotidien. L'ingénieur qui corrige le test instable dont personne d'autre ne veut s'occuper. Le relecteur qui traite votre merge request en une heure. Le collègue qui obtient sa certification. Le membre de la communauté qui répond présent à chaque release. Que votre équipe travaille au sein d'une entreprise, d'un projet open source ou d'une communauté, GitLab ne disposait jusqu'à présent d'aucun moyen intégré pour valoriser le travail de ces personnes. GitLab Achievements change la donne.

Qu'est-ce que GitLab Achievements ?

Ce sont des badges personnalisés que vous créez une seule fois et que vous attribuez à des personnes pour mettre en lumière leurs exploits. Il peut s'agir d'une contribution, d'une étape importante franchie ou simplement d'une utilisation optimale de GitLab. Les badges disposent d'un nom, d'une description et d'un avatar. Voici quelques exemples : « Première merge request fusionnée », « Certification obtenue » ou « Contributeur du mois ». Les badges attribués apparaissent sur le profil du destinataire, aux côtés de l'historique de ses contributions.

Les GitLab Achievements comportent deux éléments distincts. L'accomplissement lui-même est un modèle réutilisable que vous définissez au niveau du groupe. L'attribution de cet accomplissement à une personne est une action séparée, qui peut être accompagnée d'un message personnel facultatif. Ce message prend en charge le GitLab Flavored Markdown, ce qui vous permet d'insérer un lien direct vers la merge request, le ticket ou l'événement qui a conduit à la distinction. Le même badge « Contributeur du mois » peut ainsi raconter une histoire différente à chaque attribution.

Les personnes récompensées gardent le contrôle. Un badge n'apparaît sur un profil que lorsque cette personne l'accepte via un lien reçu par e-mail. La reconnaissance est proposée, mais n'est jamais imposée.

GitLab Achievements est en disponibilité générale à partir de GitLab 19.2, pour les éditions Gratuite, GitLab Premium et GitLab Ultimate, sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated.

Pourquoi la reconnaissance est-elle importante ?

La reconnaissance est l'un des outils les moins coûteux et les plus efficaces dont vous disposez pour fidéliser vos équipes, les motiver et renforcer le sentiment d'appartenance. Un badge visible sur un profil ne vous prend qu'une minute à attribuer, mais offre à son destinataire un élément durable. Et le terme « équipe » est large : il peut s'agir de votre entreprise, de votre projet open source ou de votre communauté au sens large. La valeur dépend entièrement de votre rôle et de ce que vous souhaitez mettre en avant.

Équipes d'ingénierie et de plateforme internes

C'est là que la plupart des équipes commenceront. Récompensez les personnes qui font tourner la machine : vos relecteurs les plus réactifs, les ingénieurs qui finalisent leur intégration ou obtiennent une certification, ou encore ceux qui se mobilisent lors d'un incident. Un badge rend visible à l'ensemble de l'organisation un effort qui passe généralement inaperçu.

Responsables de projets open source et programmes communautaires

C'est notre propre histoire, et la raison pour laquelle nous avons créé cette fonctionnalité. Les contributeurs open source sont rarement rémunérés ; la reconnaissance est souvent la seule récompense offerte. Elle doit être sincère et visible. Les GitLab Achievements vous permettent de célébrer les contributeurs externes à grande échelle : attribuez automatiquement un badge « Première contribution » ou un badge « Contributeur remarquable » à chaque release. Les contributeurs obtiennent ainsi une reconnaissance concrète à mettre en avant, et vous disposez d'un moyen cohérent de mettre à l'honneur les personnes qui se cachent derrière ces projets.

Voici cinq façons d'utiliser les GitLab Achievements.

Identifiez votre équipe et vos principaux contributeurs

Tout a commencé avec un cas d'usage : attribuer un badge à votre équipe et à vos principaux contributeurs pour que la communauté sache qui est qui. Lorsqu'une nouvelle personne rejoint votre projet, un simple coup d'œil aux profils lui permet de savoir qui en assure la maintenance, qui le relit et qui peut répondre à ses questions. Ajoutez un badge « Gagnant du hackathon » et vous transformez un événement ponctuel en reconnaissance durable. La valorisation devient visible, et non un élément enfoui dans un changelog.

Récompensez les revues de code et les délais d'exécution rapides

Nous avons depuis élargi notre propre usage en interne pour reconnaître les revues de code qualitatives et les délais d'exécution rapides. C'est la leçon discrète que l'on tire des GitLab Achievements : vous renforcez les comportements que vous récompensez. Attribuez un badge pour les revues de code approfondies, les réponses rapides ou le mentorat, et vous montrez à toute l'équipe ce qu'est l'excellence. Cela ne coûte rien, et les effets se cumulent.

Célébrez l'adoption et l'apprentissage

La reconnaissance ne s'adresse pas uniquement à ceux qui construisent GitLab ; elle fonctionne tout aussi bien pour ceux qui en tirent le meilleur parti. Attribuez un badge lorsqu'une personne obtient une certification, termine un parcours de formation ou adopte une fonctionnalité que votre équipe cherchait à déployer. Pour les équipes chargées de la réussite client et de la plateforme, les indicateurs d'adoption austères se transforment en éléments tangibles dont les utilisateurs sont fiers. Apprendre à bien utiliser un outil est aussi une contribution.

Célébrez les étapes importantes et les premières contributions

Les GitLab Achievements se déclinent en trois catégories :

Attribution unique et à vie (« Première merge request fusionnée »)

Attribution unique mais révocable (« Membre de l'équipe principale »)

Attribution répétée (« Contributeur du mois »)

Utilisez cette fonctionnalité pour marquer les moments importants : une première contribution, une centième contribution, un problème complexe enfin résolu.

C'est là que le message personnel prend tout son sens. Pour un accomplissement récurrent, joignez un message renvoyant vers la merge request ou le ticket exact associé, avec une ligne expliquant les raisons de l'attribution du badge. Celui-ci cesse d'être un simple autocollant générique pour devenir la trace d'un exploit spécifique.

Organisez des programmes, des hackathons et des campagnes

Étant donné que les GitLab Achievements peuvent être attribués plusieurs fois et révoqués, ils se prêtent bien aux événements limités dans le temps. Organisez un hackathon et attribuez un badge à chaque participant. Lancez un programme de contribution trimestriel et attribuez un accomplissement en édition limitée que seul ce groupe possédera. C'est un moyen simple de donner à une campagne une empreinte durable.

La documentation dédiée couvre en détail la création, l'attribution, l'acceptation et la révocation.

Les accomplissements peuvent être intégrés à un script via l'API GraphQL, ce qui vous permet d'attribuer des GitLab Achievements en masse ou de les intégrer à votre propre automatisation. Par exemple, vous pouvez attribuer un badge « Première contribution » dès que la première merge request d'une personne est fusionnée.

Créé par la communauté, pour la communauté

Cette fonctionnalité n'est pas le fruit du travail de l'équipe produit principale. Elle est née d'une lacune que notre équipe, Co-create and Community Engineering, ainsi que la communauté au sens large ont décidé de combler, tel que décrit dans l' epic 9429. C'est la valeur « tout le monde peut contribuer » en action : cette fonctionnalité qui permet de valoriser les contributeurs a elle-même été co-créée par des contributeurs.

Le contributeur de la communauté et membre de l'équipe principale Niklas van Schrick a joué un rôle clé dans sa concrétisation. La boucle est joliment bouclée : une fonctionnalité pour valoriser les contributeurs a été mise en œuvre par un contributeur, et nous pouvons maintenant mettre en avant ce même contributeur pour ce projet. Si vous avez toujours voulu contribuer à GitLab, c'est la preuve que tout est possible ! Commencez à contribuer dès aujourd'hui.

Mattias Michaux, qui venait tout juste de rejoindre l'entreprise, et notre équipe étaient chargés de faire passer GitLab Achievements en disponibilité générale. La fonctionnalité était partiellement développée et était restée en suspens pendant un certain temps ; la première tâche de Mattias Michaux ne consistait donc pas à écrire du code, mais à comprendre où en était le projet, ce qu'il restait à faire et comment cette partie d'un immense code source inconnu s'articulait.

C'est généralement la partie la plus longue lorsqu'on reprend le travail inachevé de quelqu'un d'autre. C'est là que GitLab Duo et GitLab Orbit sont entrés en jeu pour cartographier le code existant, comprendre ce qui restait à faire et assurer une productivité immédiate. Accomplir tout cela dans le temps imparti n'aurait tout simplement pas été faisable sans ces outils.

Ces outils réduisent considérablement le temps de prise en main d'un code source volumineux et inconnu, que vous soyez un nouveau collaborateur pendant votre première semaine ou un premier contributeur envoyant votre première merge request. Il n'a jamais été aussi simple d'apporter sa contribution.

Premiers pas

La reconnaissance fonctionne mieux lorsqu'elle devient une habitude, et non une réflexion après coup. Créez votre premier accomplissement et attribuez-le à quelqu'un cette semaine : un relecteur, un mentor, un contributeur débutant.

Vous souhaitez contribuer à la prochaine fonctionnalité de ce type ? Commencez à contribuer à GitLab. Et si vous avez un cas d'usage auquel nous n'avons pas pensé, faites-le-nous savoir dans l' epic Achievements.