Optimisez la gestion des écarts de conformité avec GitLab

Un écart de conformité est mis en évidence lors de la surveillance des contrôles de sécurité et correspond à une déviation entre le fonctionnement attendu d’un contrôle de sécurité et son comportement réel. Il peut résulter d'un défaut de conception (contrôle de sécurité mal défini et qui ne satisfait pas les exigences), d'un manque d'efficacité opérationnelle (contrôle inefficace), ou encore d'un manque de preuves (absence de documentation ou de preuve d'exécution du contrôle).

Chez GitLab, nous détectons ces écarts de conformité principalement lors de notre processus de surveillance trimestriel qui évalue systématiquement l'efficacité des contrôles de sécurité soutenant nos certifications (SOC 2, ISO 27001, etc.) ou lors d'audits externes par des évaluateurs indépendants. Au-delà des lacunes en matière de conformité, ils reflètent les risques de sécurité avérés, qui nécessitent l'application rapide de mesures correctives traçables.

Le processus de gestion des écarts de conformité se décompose en plusieurs étapes, depuis leur identification jusqu'à leur résolution complète, en passant par les mesures correctives. Dans cet article, découvrez comment l'équipe Security Compliance de GitLab s'appuie sur la plateforme DevSecOps pour gérer et remédier aux écarts de conformité, ainsi que les gains d'efficacité obtenus grâce à cette approche.

Le cycle de vie d'un écart de conformité chez GitLab

Ce cycle englobe l'ensemble du processus, de l'identification des écarts de conformité par l'équipe en charge de la conformité jusqu'à leur résolution complète par les responsables chargés de la remédiation. Ce cadre structuré permet un suivi transparent en temps réel, simple à comprendre par toutes les parties prenantes.

Il se compose des étapes suivantes :

1. Identification

Les équipes responsables de la conformité identifient les éventuels écarts de conformité lors de la surveillance trimestrielle des contrôles de sécurité.

Une validation initiale est effectuée pour confirmer la non-conformité.

Dès cette étape, un ticket GitLab est créé avec une documentation détaillée.

La cause profonde de l'écart de conformité est déterminée et un plan de remédiation est établi.

2. Validation

Le ticket est attribué au responsable de la remédiation concerné (chef d'équipe ou manager).

Ce dernier l'examine et confirme qu'il en accepte la propriété.

Le plan de remédiation est examiné, priorisé et ajusté de manière collaborative, le cas échéant.

3. Mise en œuvre

Les actions de remédiation commencent par la définition de jalons et d'échéances clairs.

Des retours sont ajoutés directement dans le ticket GitLab et son statut est mis à jour.

La collaboration s'effectue de manière transparente : toutes les parties prenantes peuvent suivre la progression du ticket.

4. Remédiation

Le responsable de la remédiation exécute les actions correctives et les marquent comme terminées, tout en fournissant les preuves de leur mise en place.

Le ticket passe à l'étape de revue de la conformité à des fins de validation.

5. Résolution

L'équipe de conformité vérifie que tous les critères définis pour pouvoir clôturer le ticket sont respectés.

Le ticket incluant une documentation complète est ensuite fermé.

Les leçons tirées du cycle de l'écart de conformité sont consignées afin de prévenir des cas similaires à l'avenir.

Des processus alternatifs sont prévus pour les cas bloquants, les risques acceptés ou les retards, avec des workflows d'escalade adaptés.

Exemple de cycle de vie d'un écart de conformité

La force de la transparence avec GitLab

Avec une gestion efficace des écarts de conformité, l'accès aux métadonnées de base, à savoir la propriété, le statut ou le niveau de priorité, ne doit demander aucun effort. Pourtant, dans de nombreuses entreprises, c'est exactement le contraire : les équipes de conformité doivent sans cesse relancer pour obtenir la moindre mise à jour, les équipes des opérations ignorent leurs responsabilités, et la direction manque de visibilité sur l'exposition réelle aux risques jusqu'au moment de l'audit.

L'équipe Security Compliance de GitLab a rencontré les mêmes difficultés. Elle a d'abord utilisé un outil GRC dédié comme source unique de vérité pour les écarts de conformité les plus critiques. Mais, faute de visibilité pour les principales parties prenantes, très peu de mesures de remédiation étaient effectivement mises en œuvre, car l'équipe passait la plupart de son temps sur des tâches administratives.

Nous avons finalement migré la gestion des écarts de conformité directement dans GitLab, à l'aide de tickets regroupés dans un projet dédié. Ainsi chaque écart de conformité devient un élément de travail visible et exploitable, naturellement intégré au workflow des équipes de développement et des opérations. Chaque contributeur peut identifier les sujets prioritaires, collaborer à l'élaboration des plans de remédiation et suivre les progrès en temps réel, favorisant ainsi une transparence et une responsabilisation que les outils traditionnels sont incapables d'offrir.

Une organisation intelligente avec les labels et les tableaux de tickets

GitLab permet de classer les tickets d'écarts de conformité en différentes vues et catégories pour une organisation flexible. L'équipe Security Compliance de GitLab organise ses tickets de la manière suivante :

Workflow : ~workflow::identified , ~workflow::validated , ~workflow::in progress , ~workflow::remediated

, , , Équipe concernée : ~dept::engineering , ~dept::security , ~dept::product

, , Gravité du risque : ~risk::critical , ~risk::high , ~risk::medium , ~risk::low

, , , Système impacté : ~system::gitlab , ~system::gcp , ~system::hr-systems

, , Programme de conformité : ~program::soc2 , ~program::iso , ~program::fedramp , ~program::pci

Ces labels permettent de créer des tableaux de tickets personnalisés :

Les tableaux par workflow pour une vue claire des étapes du cycle de vie de chaque écart de conformité.

pour une vue claire des étapes du cycle de vie de chaque écart de conformité. Les tableaux par équipe pour visualiser la charge de travail de chaque équipe liée à la remédiation.

pour visualiser la charge de travail de chaque équipe liée à la remédiation. Les tableaux par niveau de risque pour prioriser les écarts de conformité critiques nécessitant une action immédiate.

pour prioriser les écarts de conformité critiques nécessitant une action immédiate. Les tableaux par système pour regrouper les écart de conformité liés à un environnement ou une plateforme spécifique.

pour regrouper les écart de conformité liés à un environnement ou une plateforme spécifique. Les tableaux par programme pour le suivi des tâches de remédiation en fonction des certifications associées.

Les labels permettent également de définir des filtres et de générer des rapports de façon optimale, tout en facilitant l'automatisation des workflows grâce aux politiques définies par notre bot de classement. Pour en savoir plus, consultez la section dédiée à l’automatisation.

La puissance de l'automatisation

Gérer des dizaines d'écarts de conformité liés à plusieurs certifications nécessite une automatisation intelligente. Notre équipe Security Compliance s'appuie pour cela sur le bot de classement par priorité, un projet open source hébergé sur GitLab. Ce bot, mis à disposition sous forme d'une gemme, permet de classer automatiquement les tickets au sein des projets ou groupes GitLab en fonction de politiques prédéfinies, et ainsi de les organiser de manière structurée. De cette façon, les parties prenantes peuvent concentrer leurs efforts sur la remédiation plutôt que sur la gestion administrative.

Notre projet dédié regroupe nos politiques d'automatisation alignées sur les bonnes pratiques : chaque ticket doit disposer d'un responsable assigné, il doit inclure les labels requis, il doit être mis à jour au moins tous les 30 jours, et les tickets bloqués ou en attente doivent être relancés tous les 90 jours. En outre, un ticket récapitulatif est généré chaque semaine : il répertorie tous les tickets qui ne respectent pas ces politiques. Les membres de l'équipe restent ainsi concentrés sur la remédiation en se libérant des tâches administratives.

Le potentiel des rapports et indicateurs de performance

Les données brutes issues des tickets GitLab offrent une source précieuse d'informations stratégiques. En analysant des métadonnées telles que les dates de création, de clôture, de dernière mise à jour ou encore les labels appliqués, les équipes dirigeantes peuvent en tirer des enseignements concrets pour optimiser la gestion des écarts de conformité. Voici les indicateurs clés pour évaluer l’efficacité de votre processus :

Analyse de l'efficacité de la remédiation : délai moyen entre l'identification et la résolution de l'écart de conformité, ventilé par équipe et niveau de gravité.

Comparez les dates de création et de clôture des tickets en fonction des équipes et du niveau de gravité pour identifier les goulots d'étranglement et évaluer la performance par rapport aux accords de niveau de service (SLA). Cette approche met en évidence les équipes les plus réactives, ainsi que celles qui ont besoin de ressources supplémentaires ou d'optimiser leur processus.

Évaluation du risque en temps réel : profil de risque actuel basé sur les écarts de conformité critiques exposant à des risques majeurs, et dont les tickets sont encore ouverts.

Tirez parti des labels de niveau de risque pour obtenir une vue instantanée du niveau actuel d'exposition aux risques de votre entreprise. De cette manière, vous identifiez immédiatement les écarts de conformité critiques nécessitant une attention immédiate.

Allocation stratégique des ressources : cartographie des risques par équipe pour orienter les efforts

Identifiez les équipes responsables de la remédiation des écarts de conformité les plus critiques afin de concentrer les ressources, de renforcer le suivi et de prioriser les projets. Cette approche fondée sur les données garantit un impact maximal.

Suivi de la préparation à la conformité : nombre d'écarts de conformité par certification et taux de résolution.

Utilisez les labels de certification pour évaluer le niveau de préparation aux audits et suivre la progression vers les objectifs de conformité. Cet indicateur permet d'anticiper les risques de non-conformité à une certification spécifique et valide l'efficacité des actions de remédiation.

Suivi de la responsabilisation : identification des remédiations en retard.

L'analyse des délais via les métadonnées des tickets permet de détecter les irrégularités par rapport aux SLA. Cet indicateur met en évidence les retards systémiques et favorise les interventions proactives avant qu'ils ne compromettent la sécurité ou la conformité.

Contrôle de l'engagement : mise à jour de l'état des écarts de conformité.

Suivez les mises à jour récentes (30 derniers jours) pour vous assurer que les écarts de conformité sont activement pris en charge. Cet indicateur identifie les tickets non traités qui peuvent nécessiter une réattribution ou une relance.

L'art de la gestion proactive

Voici comment amplifier l'impact de votre gestion des écarts de conformité :

Intégrer les outils de sécurité

La gestion moderne des écarts de conformité ne repose plus sur un suivi manuel ; elle s'intègre à votre infrastructure de sécurité en place. Configurez des scanners de détection des vulnérabilités et des outils de surveillance de la sécurité pour générer automatiquement des tickets pour vos écarts de conformité. Vous éliminez ainsi la saisie manuelle des données et garantissez une couverture complète.

Appliquer l'analyse prédictive

Les historiques d'écarts de conformité offrent une base solide de prévision lorsqu'elles sont correctement analysées. Tirez parti des schémas de remédiation antérieurs pour anticiper les délais et besoins en ressources, facilement planifier les projets et allouer les budgets. La reconnaissance de motifs récurrents parmi les types d'écarts de conformité révèle des vulnérabilités systémiques qui justifient la mise en place de contrôles préventifs et passer ainsi d'une gestion réactive à une gestion proactive des risques. Les systèmes avancées, combinant plusieurs sources de données, fournissent une priorisation fine des menaces via des algorithmes sophistiqués de notation des risques.

Adapter les processus aux parties prenantes

Les besoins varient selon les rôles. Des tableaux de bord basés sur les rôles offrent des vues personnalisées à chaque profil : les dirigeants tirent parti des synthèses stratégiques des risques critiques, les managers suivent la performance de leurs équipes et les contributeurs gèrent les écarts de conformité qui leur sont attribuées. Automatisez les systèmes de reporting pour qu'ils répondent aux différents besoins techniques et aux préférences de communication des utilisateurs (rapports détaillés ou briefings destinés à la direction, par exemple). Les capacités d'analyse en libre-service permettent aux parties prenantes d'effectuer des analyses ad hoc et de générer des informations personnalisées, et ce sans assistance ni expertise technique.

De la conformité à l'excellence opérationnelle

L'approche de GitLab en matière de gestion des écarts de conformité dépasse le simple changement d'outil. Elle permet en effet de passer d'une mise en conformité réactive à une atténuation proactive des risques. En brisant les silos entre les équipes de conformité et des opérations, elle offre une visibilité sans précédent tout en améliorant considérablement les résultats de la remédiation.

Les bénéfices sont mesurables : des délais de résolution raccourcis grâce à une responsabilisation claire, une collaboration active plutôt qu'une implication contrainte et une préparation continue aux audits sans charge de travail intense à la dernière minute. Les workflows automatisés libèrent du temps aux professionnels de la conformité, qui peuvent gérer des tâches stratégiques, tandis que l'exploitation de métadonnées riches alimentent des analyses prédictives favorisant une prévention proactive et non plus réactive.

Plus important encore, grâce à cette approche, la conformité n'est plus un fardeau, mais un catalyseur stratégique. Lorsque les écarts de conformité deviennent des éléments de travail visibles et traçables, intégrés aux workflows opérationnels, les entreprises renforcent leur culture de sécurité et instaurent des améliorations durables qui s'étendent au-delà de chaque cycle d'audit. Il en résulte non seulement une conformité réglementaire, mais aussi une résilience organisationnelle accrue et un avantage concurrentiel fondé sur une gestion optimale des risques.