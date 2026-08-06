Un nouveau déclencheur basé sur des événements dans GitLab Duo Agent Platform permet aux flows de s'activer dès qu'un élément de travail est créé, transformant le classement et l'attribution, autrefois une tâche manuelle et chronophage, en une automatisation qui s'exécute en quelques secondes. Ce guide complet vous explique comment utiliser le déclencheur « Work item created », et vous pouvez aussi suivre ce tutoriel en vidéo :

Observez le flow s'activer, acheminer et attribuer des tâches en temps réel, et imaginez comment une automatisation continue et sans intervention humaine pourrait bénéficier à vos propres projets.

Le problème : l'attribution manuelle ne passe pas à l'échelle

Attribuer des éléments de travail manuellement parmi plusieurs projets est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'une décision unique, mais de dizaines de décisions à prendre chaque jour. Pour chaque nouveau ticket créé, quelqu'un doit interrompre ses tâches, vérifier la capacité de l'équipe, équilibrer les charges de travail en cours avec les nouvelles tâches entrantes, puis décider à qui confier cet élément. En tenant compte des réunions, des pauses ou des congés, l'ensemble du processus peut s'allonger encore davantage. Si cette approche fonctionne à petite échelle, elle pose rapidement problème à mesure que le volume augmente et entraîne des retards dans le classement des priorités, une répartition inégale du travail et des responsables d'équipe qui consacrent leur temps à l'attribution des tâches plutôt qu'à des activités à plus forte valeur ajoutée.

Jusqu'à récemment, cette friction était inhérente au fonctionnement des flows. Chaque flow de GitLab Duo nécessitait une action humaine dans l'interface utilisateur (par exemple, une mention, une attribution ou un événement d'attribution de relecteur) pour être activé. Il n'était pas possible de piloter les flows par programmation ni de les déclencher dès qu'un événement se produisait sans qu'une personne actionne manuellement le déclencheur. Ainsi, même un flow d'attribution bien conçu devait toujours attendre qu'une personne le lance.

Le déclencheur « Work item created » comble cette lacune. Il se déclenche automatiquement dès qu'un nouvel élément de travail est créé dans un projet, sans aucun transfert manuel. Au lieu qu'une personne remarque le ticket, évalue la charge de travail de l'équipe et l'attribue, un flow s'active de lui-même et effectue ces étapes à sa place. Grâce aux déclencheurs, les flows s'exécutent en continu et en arrière-plan dès que les conditions définies par votre organisation sont remplies, pendant que vos équipes de développement restent concentrées sur les tâches qui requièrent véritablement leur jugement.

Valeur et avantages

Le déclencheur « Work item created » présente les avantages suivants :

Classement instantané et sans intervention

L'attribution s'effectue dès la création d'un élément de travail : vous n'avez plus besoin d'attendre qu'une personne s'en charge.

Passage à l'échelle quel que soit le volume

Qu'il s'agisse d'un seul ticket ou de centaines, le déclencheur les traite tous en quelques secondes sans alourdir la charge de travail de quiconque.

Attribution plus intelligente et équilibrée

Le flow peut évaluer la charge de travail actuelle et la disponibilité de chaque membre de l'équipe avant d'attribuer un élément. Il s'agit là du même raisonnement qu'une personne appliquerait, mais de manière systématique.

Fin des tâches répétitives pour votre équipe

Fini le tri manuel des éléments de travail ouverts pour déterminer qui peut s'en charger : un agent prend la décision en fonction des mêmes informations que vous utiliseriez.

L'attribution automatique en action : tutoriel pas à pas

Pour vous donner un exemple concret, parcourons un scénario réel à l'aide d'un projet appelé Intra-account-transfers.

1. La configuration du déclencheur

Nous avons créé un flow nommé « Work item assigner » et l'avons configuré pour s'exécuter chaque fois qu'un élément de travail est créé dans ce projet.

Flow "Work item assigner" activé pour le projet intra-account-transfers

2. La structure du flow

Le flow « Work item assigner » utilise deux agents, chacun doté d'un prompt détaillé décrivant le processus à suivre et les outils à utiliser. Le premier agent utilise GitLab Orbit pour déterminer la charge de travail actuelle de chaque personne au sein de l'organisation. GitLab Orbit est le graphe de contexte du cycle de vie pour l'ingénierie logicielle, qui accélère les capacités et renforce la précision des agents d'IA de GitLab Duo Agent Platform.

Définition du premier agent "determine_resource_with_least_open_work"

Prompt du premier agent

Le second agent identifie la personne ayant le moins d'éléments de travail ouverts et lui attribue le nouvel élément.

Définition du second agent "assign_work_item_prompt"

Prompt du second agent

La logique d'attribution étant intégrée au flow, le déclencheur suffit à lui seul à mettre l'ensemble du processus en marche.

3. Le déclencheur en action

3.1. Nous créons un nouvel élément de travail.

Création d'un nouveau ticket

3.2. Dès que le ticket est créé, le déclencheur s'active et le flow « Work item assigner » démarre automatiquement. Depuis le journal d'activité du flow, vous pouvez suivre sa progression étape par étape : le premier agent récupère les informations du projet et utilise les outils de GitLab Orbit pour comptabiliser les éléments de travail ouverts de chaque utilisateur au sein du groupe principal.

Le premier agent renvoie le nombre d'éléments de travail ouverts pour chaque utilisateur du groupe principal

Le second agent identifie ensuite le membre de l'équipe ayant le moins de tâches ouvertes (dans cette démo, il s'agit de William), et procède à l'attribution.

Le second agent sélectionne William comme responsable du ticket qui vient d'être créé

4. Vérification de l'attribution à la personne avec le moins de tâches

Un rapide retour sur le ticket le confirme : le nouvel élément de travail a bien été attribué automatiquement à William.

Le ticket mis à jour affiche William comme responsable

5. Un avantage de bout en bout

Ce scénario illustre clairement le changement de paradigme : au lieu qu'une personne classe les éléments de travail ouverts pour déterminer les personnes qui peuvent s'en charger et attribue ensuite le ticket manuellement, le flow personnalisé de GitLab Duo Agent Platform, lancé par le déclencheur « Work item created », accomplit l'ensemble de ces opérations en quelques secondes. Il libère l'équipe d'une décision de routine qu'un agent peut prendre avec exactement les mêmes informations qu'un être humain utiliserait, permettant ainsi aux équipes de concentrer leur attention là où elle est vraiment utile.

6. Pour aller plus loin

Voici quelques améliorations potentielles à apporter à ce flow personnalisé :

Ajouter une connectivité Model Context Protocol ( MCP) à votre système RH (ou de gestion des congés) afin que l'agent puisse prendre en compte les dates de congés lors de l'attribution d'un élément de travail.

Ajouter une connectivité MCP aux calendriers des membres de vos équipes afin que l'agent puisse tenir compte de leur disponibilité lors de l'attribution d'un élément de travail.

Premiers pas

L'attribution des nouveaux éléments de travail à grande échelle a toujours représenté une charge silencieuse : il s'agit de dizaines de petites décisions par jour, chacune nécessitant de vérifier les charges de travail et les disponibilités avant d'attribuer un ticket. Ce processus ne suit pas le rythme à mesure que le volume augmente. Le déclencheur « Work item created » dans GitLab Duo Agent Platform supprime ce goulot d'étranglement en activant un flow dès la création d'un élément de travail, sans transfert manuel. Comme le montre le tutoriel pas à pas ci-dessus, un flow à deux agents alimenté par GitLab Orbit peut consulter la charge de travail réelle de l'équipe et attribuer chaque nouvel élément à la personne la mieux placée pour le prendre en charge, le tout en quelques secondes. Le résultat : un classement plus rapide, des charges de travail mieux équilibrées et une équipe libre de se concentrer sur les tâches qui nécessitent véritablement un jugement humain.