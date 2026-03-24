Cet article de blog est un résumé de notre webinaire sur GitLab Duo Agent Platform en action animé par Chloé Liban (Solutions Architect) et Chloé Cartron (Senior Solutions Architect). Pour visionner le replay, cliquez ici.

Les équipes de développement n'ont jamais écrit autant de code aussi vite. Les outils d’IA se multiplient ( IDE, CLI, assistants au code, générateurs d’applications), et pourtant, dans la plupart des organisations, le gain de productivité réel reste difficile à mesurer.

La question n'est plus « Faut-il adopter l'IA ? » mais « Comment en tirer un vrai avantage sur l'ensemble de la chaîne de production logicielle ? ».

C'est ce que nous explorons dans cet article, avec des exemples concrets d'utilisation de GitLab Duo Agent Platform : de l'idée à la fonctionnalité déployée, en passant par la revue de code, le débuggage et la sécurisation, étape par étape.

Essayez GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui !

Le « Paradoxe de l'IA » pour la livraison logicielle

Le développement assisté par l'IA rend les équipes de développement plus rapides que jamais. Mais comment les équipes peuvent-elles égaler cette vitesse dans le reste du cycle de développement logiciel ?

Dans notre rapport sur L'ère du développement intelligent, les professionnels du DevSecOps s’accordent à dire que l’IA leur a permis de gagner en productivité : automatisation des tâches répétitives, tests/assurance qualité, génération de code, etc.

Cependant, si le développement s'avère plus rapide avec l’IA, le manque de qualité, de sécurité et de rapidité dans les 80 % restants du cycle de développement logiciel accompagné d’une fragmentation de la chaîne d'outils freinent l’innovation logicielle.

GitLab nomme ce phénomène le paradoxe de l'IA.

En adoptant une approche d’ orchestration intelligente, les équipes de développement passent d'un workflow linéaire où chaque étape attend la précédente, à une exécution parallèle où des agents d’IA spécialisés traitent plusieurs tâches simultanément, tout en conservant la main sur les décisions.

Les trois principes de l’orchestration intelligente

Cette orchestration intelligente repose sur trois principes architecturaux qui vous permettent de garder le contrôle tout au long du cycle du développement logiciel : les workflows, le contexte et les garde-fous.

Les workflows : ce sont les équipes logicielles qui définissent les règles pour les agents d’IA. Elles décident du contexte d’intervention de l’agent, du flow à suivre et des exigences de conformité à respecter.

: ce sont les équipes logicielles qui définissent les règles pour les agents d’IA. Elles décident du contexte d’intervention de l’agent, du flow à suivre et des exigences de conformité à respecter. Le contexte : le modèle de données unifié de GitLab maintient un contexte organisationnel complet, contrairement aux outils fragmentés qui le perdent d’un système à l’autre.

: le modèle de données unifié de GitLab maintient un contexte organisationnel complet, contrairement aux outils fragmentés qui le perdent d’un système à l’autre. Les garde-fous : des options de déploiement flexibles avec des règles de sécurité et de conformité personnalisées, adaptées à vos contraintes, pour un contrôle total sur vos données et vos workflows.

Ces garde-fous s'appuient sur quatre options de déploiement, selon vos exigences réglementaires et d'infrastructure :

GitLab Self-Managed : instance hébergée sur site ou dans le cloud,

: instance hébergée sur site ou dans le cloud, GitLab.com : SaaS mutualisé,

: SaaS mutualisé, GitLab Dedicated : SaaS dédié dans la région de votre choix,

Découvrons maintenant comment utiliser GitLab Duo Agent Platform tout au long du cycle de développement logiciel.

Accélérer l'ensemble de la chaîne de production logicielle est un objectif partagé par toutes les organisations. Avec GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez planifier les tâches, déléguer la conception et l'implémentation du code à un agent, automatiser la revue de code, valider les pipelines de build et de test, débugger avec l'IA, et garantir la sécurité et la conformité du code.

Pour illustrer cette démarche, construisons ensemble une nouvelle fonctionnalité pas à pas dans une application.

1. Création et planification des tâches

Démarrons avec un projet vide comportant un seul ticket ouvert « Create a web app application for a Certificate of Deposit calculator in Java » pour un projet d’application bancaire web en Java, intégrant un calculateur de dépôt.

Dans ce ticket, la description liste en détail les exigences de cette application.

Nous allons d’abord enrichir ce ticket avec un plan d'implémentation détaillé : une liste de besoins et des tâches structurées, chacune dotée d'un titre et d'une description. Cette action sera réalisée via GitLab Duo Chat.

Une fois ces tâches créées, nous les planifions à l'aide de l’ agent Planner. Disponible par défaut dans GitLab, cet agent spécialisé assiste les équipes dans les workflows de gestion de projet et de planification.

Il consulte le ticket et l’ensemble des tâches, puis produit un rapport complet : estimation du temps passé par tâche, facteurs de risque, chaîne de dépendances et recommandations pour démarrer chaque tâche.

📌 Pour découvrir l'ensemble des agents disponibles dans GitLab (par défaut, personnalisables ou externes), accédez au Catalogue d'IA via la section Explorer dans la barre de recherche.

2. Réalisation des tâches de développement

Pour cette étape, nous utilisons le flow agentique « Issue to merge request » conçu pour accélérer le prototypage et le développement de notre fonctionnalité.

Depuis le ticket initial, cliquez sur le bouton Generate MR with Duo. Cette action lance un agent qui analyse le ticket et génère l’application. Vous pouvez suivre sa progression via Automatisation > Sessions dans la barre latérale gauche.

Avec le flow « Issue to merge request », vous simplifiez le processus de conversion des tickets en merge requests actionnables. Ce flow analyse la description et les exigences du ticket, crée une merge request en brouillon liée au ticket d’origine, élabore un plan de développement basé, génère une structure de code ou une implémentation, puis met à jour la merge request avec les modifications correspondantes.

Notre application Java est maintenant créée.

3. Accélération de la revue de code

La revue de code génère souvent des ralentissements dans le cycle de développement, à la fois pour les équipes qui sont en attente d’une revue de leur code et doivent changer de contexte, mais également pour les relecteurs qui doivent s’occuper de cette revue et prendre du temps à analyser l’ensemble des changements apportés.

GitLab Duo Agent Platform permet d'accélérer cette étape de deux façons :

Assigner GitLab Duo comme relecteur via la barre latérale droite de la merge request.

via la barre latérale droite de la merge request. Utiliser l'action rapide /request_review en commentaire en taguant @GitLabDuo.

Une fois assigné, l’agent inspecte les modifications apportées dans la merge request, détecte les erreurs, les problèmes de style ou de qualité et partage des suggestions de correction. Le développeur peut ensuite interagir avec la revue effectuée par GitLab Duo, poser des questions et apporter des précisions, comme il le ferait avec un collègue.

Pour les équipes qui souhaitent aller plus loin, il est possible de configurer une revue automatique de GitLab Duo sur chaque merge request, à l'échelle d'un projet ou d'un groupe entier, et de personnaliser les instructions via un fichier de configuration pour respecter les normes de votre organisation.

4. Correction et optimisation des pipelines

Une fois les modifications apportées au code, nous devons nous assurer que le pipeline CI/CD s'exécute avec succès en incluant le build, les tests et le déploiement.

En cas d'échec, sollicitez GitLab Duo dans le chat avec la requête « Peux-tu diagnostiquer et corriger ce pipeline en échec ? » . GitLab Duo examine le contexte, le pipeline, les messages d’erreur et les fichiers du dépôt, puis identifie l’origine du problème, et crée un commit de correction avec les modifications nécessaires pour débloquer le pipeline en échec et le relancer.

Si GitLab Duo Agent Platform permet de corriger un pipeline en échec rapidement en économisant un temps précieux, nous pouvons également le solliciter pour optimiser un pipeline existant.

Pour cela, créez un ticket du type « Recherche d'améliorations de pipeline », ouvrez une nouvelle branche avec une merge request, puis demandez à GitLab Duo : « Peux-tu améliorer le pipeline de ce projet ? » . A partir de cette requête, GitLab Duo examine les fichiers du dépôt, identifie le fichier de pipeline et propose des améliorations à apporter.

5. Sécurisation du code avant la mise en production

Avant de déployer notre application en production, assurons-nous que l’ensemble des changements effectués sont conformes aux attentes en matière de sécurité et de conformité.

Accédons au rapport de vulnérabilités dans Sécurisation > Rapport de vulnérabilités depuis la barre latérale gauche du groupe, dans lequel vous pouvez retrouver l’ensemble des vulnérabilités.

Pour prioriser les vulnérabilités les plus urgentes, posez la question suivante à GitLab Duo : : « Quelles sont les vulnérabilités les plus urgentes à traiter dans le cadre du projet [URL du projet] ? » .

Une fois les priorités identifiées, rendez-vous dans le rapport de vulnérabilités du projet en question et utilisez l'agent Security Analyst avec la requête : « Crée un calendrier pour traiter tous les résultats de sécurité élevée » . L’agent analyse l’ensemble des vulnérabilités du projet et génère un calendrier de résolution structuré semaine par semaine, avec des actions rapides prioritaires à réaliser dans les 24 premières heures et des notes de gestion des risques. Ce plan permet de planifier et de prioriser le travail des équipes, tout en allouant les bonnes ressources.

L’agent peut également intervenir sur une vulnérabilité spécifique. Il fournit des informations détaillées sur la nature de la vulnérabilité, propose des approches de remédiation, détaille les étapes de validation, ainsi qu’une liste de contrôle et de tests des recommandations complémentaires et crée ensuite une merge request avec les corrections nécessaires.

Prêt à accélérer votre cycle de développement ?

Nous avons passé en revue la façon dont vous pouvez tirer parti de l' IA agentique dans votre cycle de vie de développement logiciel. De la planification à la sécurisation, GitLab Duo Agent Platform amplifie le travail de vos équipes en déléguant les étapes intermédiaires à des agents spécialisés, pour que vos équipes se concentrent sur ce qui compte vraiment : la conception, l’orchestration et la validation.