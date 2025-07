Chez GitLab, nous sommes fiers de la relation solide et collaborative que nous entretenons avec notre communauté. Nous encourageons chacun à contribuer à GitLab. Au fil des années, ces contributions communautaires ont permis de renforcer notre plateforme. Mais au fur et à mesure de notre croissance, la participation de la communauté via les tickets GitLab a également augmenté, créant un backlog de tickets difficile à gérer.

Les équipes chargées du produit et de l'ingénierie de GitLab ont récemment lancé une initiative pour traiter ce backlog et affiner notre approche de la gestion des tickets.

Les tickets avec un engagement communautaire continu, une activité récente ou un alignement stratégique clair resteront ouverts. Nous fermerons les tickets qui ne sont plus pertinents, qui manquent d'intérêt ou qui ne correspondent plus à notre direction produit.

Cette approche ciblée conduira à une innovation accrue, à une meilleure définition des attentes et à des cycles de développement et de livraison plus rapides pour les fonctionnalités proposées par la communauté.

Présentation de l'initiative

Au fil du temps, la communauté GitLab a soumis des dizaines de milliers de tickets, incluant des bogues, des demandes de fonctionnalités et des retours. Actuellement, notre système principal de suivi des tickets contient plus de 65 000 tickets. Certains ne sont plus applicables à la plateforme, tandis que d'autres restent toujours pertinents.

Avec cette initiative, nos équipes chargées du produit et de l'ingénierie pourront réduire le backlog et établir un workflow afin de mettre en œuvre une approche plus ciblée de la gestion du backlog. Elles effectueront des évaluations hebdomadaires du backlog pour s'assurer que nous priorisons les tickets qui s'alignent avec notre stratégie produit et notre roadmap.

Remarque : Si vous pensez qu’un ticket fermé s'aligne avec la stratégie produit et la roadmap de GitLab, ou si vous contribuez activement à cette demande, nous vous encourageons à commenter le ticket. Nous nous engageons à examiner ces tickets mis à jour dans le cadre de nos efforts d'évaluation réguliers.

Quels sont les avantages ?

Cette approche rationalisée apporte des améliorations directes et concrètes pour chaque utilisateur de GitLab :

Un focus plus précis et une livraison plus rapide : en recentrant notre backlog sur des fonctionnalités stratégiquement alignées, nous pouvons allouer nos ressources de développement plus efficacement. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des cycles de développement plus courts et à des améliorations plus significatives de votre expérience GitLab.

en recentrant notre backlog sur des fonctionnalités stratégiquement alignées, nous pouvons allouer nos ressources de développement plus efficacement. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des cycles de développement plus courts et à des améliorations plus significatives de votre expérience GitLab. Des attentes plus claires : nous nous engageons à communiquer de manière transparente sur ce qui figure ou non dans notre roadmap, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant vos workflows et vos contributions.

nous nous engageons à communiquer de manière transparente sur ce qui figure ou non dans notre roadmap, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant vos workflows et vos contributions. Des boucles de rétroaction accélérées : avec un backlog épuré, les nouveaux retours et demandes de fonctionnalités seront examinés et priorisés plus efficacement, réduisant le temps global de triage et garantissant que les tickets urgents reçoivent l'attention nécessaire. Cela crée une boucle de rétroaction plus réactive pour tous.

Cette initiative ne diminue pas l'importance des retours et des contributions de la communauté. Nous prenons cette mesure pour clarifier ce que les membres de l'équipe GitLab peuvent réellement s'engager à livrer, et pour garantir que tous les retours reçoivent la considération appropriée.

Perspectives d'avenir

Cette initiative reflète notre engagement à être des gestionnaires transparents et efficaces de la plateforme GitLab. En communiquant clairement nos priorités et en concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons réellement livrer au cours de l'année à venir, nous sommes mieux positionnés pour répondre et dépasser vos attentes.

Votre participation et vos retours continus contribuent à renforcer GitLab. Chaque commentaire, merge request, rapport de bogue et suggestion de fonctionnalité contribue à notre vision commune. Et nous continuons à vous récompenser pour cela, avec des initiatives comme notre programme mensuel Notable Contributor, des récompenses, et plus encore, via notre portail dédié aux contributeurs.

Pour en savoir plus sur comment contribuer à GitLab, consultez notre page Communauté. Pour partager vos retours sur cette initiative, veuillez ajouter vos commentaires sur ce ticket.