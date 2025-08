Maintenir plusieurs frameworks de conformité dans des pipelines DevSecOps en constante évolution n’a jamais été aussi difficile. À mesure que les normes évoluent et deviennent plus complexes, les entreprises croulent sous des exigences qui se chevauchent et des processus manuels, impactant ainsi le temps des développeurs et ralentissant les audits.

Pour résoudre ce problème, GitLab lance les frameworks de conformité personnalisés et 50 contrôles préconfigurés pour une large gamme de normes de conformité, notamment ISO 27001, le benchmark CIS et SOC 2.

Les frameworks de conformité personnalisés permettent aux entreprises de mapper plusieurs contrôles qui se chevauchent, issus de différentes normes et réglementations, en un framework unique et unifié. Cette flexibilité apporte une efficacité indispensable, permettant aux entreprises d'adapter leurs programmes de conformité en fonction de leurs besoins. Comme ces politiques sont intégrées directement dans les pipelines CI/CD de GitLab, la conformité est appliquée automatiquement, sans perturber le développement.

De plus, avec les contrôles préconfigurés, les équipes peuvent accélérer l'adoption de la conformité, éliminant le besoin d'outils externes ou de configurations personnalisées complexes. En intégrant la conformité directement dans le cycle de développement logiciel, GitLab offre une visibilité en temps réel, une application automatisée et une préparation aux audits simplifiée pour que les équipes puissent livrer des logiciels sécurisés et conformes, plus rapidement.

Les frameworks de conformité personnalisés et les contrôles préconfigurés sont disponibles dès maintenant dans GitLab Ultimate.

Une pression croissante en matière de conformité

Les entreprises doivent naviguer entre différents frameworks de conformité pour garantir le respect de nombreuses réglementations et fournir une assurance à leurs clients. Bien que ces frameworks partagent souvent des contrôles communs, ces derniers sont rarement alignés. Le résultat est une réalité que les équipes de conformité ne connaissent que trop bien : un suivi manuel via des feuilles de calcul qui génère le chaos, en particulier lors des examens d'audit.

Les équipes de développement sont entraînées dans le tourbillon de la conformité car le développement de logiciels modernes est au cœur de la satisfaction de bon nombre de ces contrôles. Au lieu de créer et de livrer des logiciels sécurisés, ils se retrouvent à soutenir la collecte de preuves et les revues de conformité. Une étude « Total Economic Impact™ » sur GitLab Ultimate et menée par Forrester a révélé qu'avant GitLab, les équipes de développement consacraient jusqu'à 80 heures par an de leur temps sur des tâches d'audit et de conformité, du temps détourné de l'écriture de code et de la création de valeur commerciale.

En plus d'être inefficace, cette approche fragmentée est également coûteuse. Les coûts liés à la conformité ont augmenté de 60 % au cours des cinq dernières années, selon le CATO Institute. Sans un système qui connecte l'application de la conformité à l'endroit où les logiciels sont créés, la conformité restera une réflexion après coup contraignante qui creuse un fossé entre les équipes de développement et de sécurité.

Pourquoi les frameworks de conformité personnalisés sont-ils importants ?

Nos clients nous ont demandé une plus grande flexibilité en matière de suivi et d’application de la conformité dans les workflows DevSecOps. Avec cette version, nous sommes heureux de donner à nos clients les moyens suivants :

Une conformité qui s'adapte à l'entreprise, et non l'inverse

Les exigences réglementaires se chevauchent entre plusieurs frameworks, ce qui entraîne une complexité dans le suivi et l'application. Les frameworks de conformité personnalisés permettent aux entreprises de créer un framework unifié qui associe les exigences et les contrôles de plusieurs normes, réduisant l'effort manuel et la dépendance à des consultants souvent coûteux.

Une conformité plus rapide, de la configuration jusqu'aux audits

Commencez à surveiller la conformité instantanément avec des contrôles préconfigurés alignés sur les normes de conformité clés, telles que SOC 2, ISO 27001 et les benchmarks CIS. La surveillance automatisée de la conformité et la collecte de preuves réduisent la préparation des audits de plusieurs semaines à quelques jours, permettant aux équipes de développement de rester concentrées sur la livraison de logiciels sécurisés.

Une conformité intégrée à la vitesse du développement

Contrairement aux outils GRC traditionnels qui fonctionnent de manière isolée, GitLab applique la conformité directement dans les pipelines CI/CD. Cette intégration signifie que la validation de la conformité se produit automatiquement lorsque le code progresse dans le pipeline, éliminant la friction traditionnelle entre la rapidité de développement et les exigences de sécurité.

Voici un exemple de création d’un framework de conformité personnalisé dans GitLab :

Ce qu'il faut savoir sur le déploiement des frameworks de conformité personnalisés

Cette version comporte deux aspects critiques :

À partir de GitLab 18.0, les frameworks de conformité personnalisés seront activés par défaut.

Depuis GitLab 18.0, nous avons activé les frameworks de conformité personnalisés par défaut. Nous avons également supprimé les « Normes » du Centre de conformité pour simplifier l'expérience. Mais ne vous inquiétez pas, vos contrôles de conformité existants s'appliquent toujours. Nous avons converti les normes GitLab Standard et SOC 2 en labels de framework de conformité et transformé leurs vérifications de conformité en contrôles (notre nouveau terme à l'avenir).

Seuls les clients GitLab Ultimate peuvent définir des exigences, mapper des contrôles et appliquer des frameworks de conformité. Les utilisateurs de GitLab Premium peuvent toujours utiliser des labels de conformité, mais ils n'auront pas accès à l'ensemble des fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur les frameworks de conformité personnalisés, découvrez cette vidéo d'introduction :

Déplacez la conformité en amont avec GitLab

Similaire à la sécurité, déplacer la conformité en amont signifie aborder les exigences de conformité plus tôt dans le cycle de vie du développement logiciel. Étant donné que les logiciels sont essentiels à la conformité d'une entreprise, l'intégration de contrôles là où les logiciels sont créés est cruciale. Avec GitLab, les équipes de sécurité et de conformité peuvent définir des frameworks, mapper des contrôles et automatiser l'application directement dans les pipelines CI/CD. Les équipes de développement restent concentrées sur la livraison de fonctionnalités, tandis que les équipes de conformité bénéficient d'une visibilité en temps réel et d'une collecte automatisée de preuves pour être prêtes pour l'audit. Cette approche unifiée comble le fossé entre le développement et la conformité, aidant les entreprises à atteindre une conformité continue dans le cadre de leur pratique DevSecOps.

En conséquence, les entreprises utilisant GitLab peuvent réduire de 90 % le temps passé par les équipes de développement sur les tâches d'audit et de conformité, et accélérer les audits externes de plusieurs semaines à moins d'une semaine, selon Forrester.

Si vous êtes déjà un client GitLab Ultimate et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont les frameworks de conformité personnalisés peuvent contribuer à améliorer votre programme de conformité et de sécurité, consultez notre documentation du Centre de conformité où nous couvrons les exigences de mise en œuvre, les cas d'utilisation et plus encore.

Note : « Total Economic Impact™ » sur GitLab Ultimate est une étude réalisée par Forrester Consulting en 2024 pour le compte de GitLab. Les résultats sont basés sur une organisation composite représentative des clients interrogés.