Nous avons créé GitLab Credits car la tarification par siège n’avait pas de sens pour l'IA agentique.

La tarification par siège crée une fracture entre les équipes d'ingénierie qui ont accès à l'IA et celles qui n'y ont pas accès, ce qui est en totale contradiction avec la manière dont l'IA agentique moderne devrait être utilisée tout au long du cycle de développement logiciel.

Aujourd'hui, vous devez acheter un siège pour chaque personne avant qu'elle ne puisse commencer à utiliser l'IA. Bien que cette tarification fonctionne pour les quelques utilisateurs intensifs, elle peut s'avérer trop coûteuse et injuste pour la majorité de l'équipe dont l'utilisation est ponctuelle. C'est pourquoi dans de nombreuses organisations, seule une partie de l'équipe dispose d'un « siège IA ».

Par ailleurs, GitLab Duo Agent Platform diffère de GitLab Duo Pro, de GitLab Duo Enterprise et des autres outils de développement d'IA sur le marché. Les agents et les flows agentiques peuvent être utilisés par votre équipe lorsque celle-ci a besoin d'une assistance IA et déclenchés par des événements SDLC qui s'exécutent en arrière-plan. Avec GitLab Duo Agent Platform, l'IA agentique n'est plus uniquement liée aux sièges utilisateurs.

GitLab Credits, notre nouvelle monnaie virtuelle pour la tarification à l'usage, permet de pallier ces différences d'utilisation, à commencer par GitLab Duo Agent Platform. Chaque membre de votre organisation avec un compte GitLab (Premium ou Ultimate) peut désormais utiliser les fonctionnalités d'IA agentique sans que vous ayez à payer pour un siège IA, que celles-ci soient utilisées directement ou configurées comme agents en arrière-plan.

Fonctionnement de GitLab Credits

Les crédits sont mutualisés dans l'ensemble de votre organisation. GitLab Duo Agent Platform, y compris l'usage synchrone et asynchrone des agents et des flows agentiques, requiert des GitLab Credits.

Les fonctionnalités suivantes consomment des GitLab Credits :

Les agents de base tels que l'agent GitLab Duo Security Analyst, l'agent GitLab Duo Planner et l'agent GitLab Duo Data Analyst

Les flows de base tels que le flow « revue de code », le flow flow « développeur » et le flow « correction de pipelines CI/CD »

Les agents externes tels qu'Anthropic Claude Code et OpenAI Codex

Les agents et les flows personnalisés que vous créez et publiez dans votre Catalogue d'IA

Agentic Chat dans l'interface de GitLab et dans l' IDE.

Remarque : les agents externes sont disponibles gratuitement dans la version 18.8 et ne consomment pas de GitLab Credits. Nous présenterons la tarification le mois prochain, lors de la sortie de la version GitLab 18.9. Les flow personnalisés sont actuellement en version bêta et ne consomment pas de GitLab Credits.

Le nombre de crédits utilisés est basé sur le nombre de requêtes agentiques effectuées par les grands modèles de langage ( LLM) (plus de détails ici). À mesure que le nombre de LLM disponibles augmentera, nous les certifierons pour une utilisation avec GitLab Duo Agent Platform et les ajouterons à cette liste afin d'offrir aux utilisateurs une vision transparente de leur consommation.

Le nombre total de crédits est calculé à la fin du mois en fonction de l'utilisation réelle. Ce modèle compense également automatiquement l'usage des utilisateurs intensifs par rapport à celui des utilisateurs occasionnels, afin de réduire ainsi efficacement le coût total de l'IA par personne (par rapport au paiement par siège pour chaque personne).

Par souci de simplicité, chaque crédit a un prix catalogue à la demande de 1 $. Vous pouvez utiliser GitLab Duo Agent Platform sans aucun engagement, et l'utilisation est facturée mensuellement (à la fin de chaque mois). Pour les clients Enterprise qui souscrivent à des engagements annuels, nous proposons des remises sur volume pour les crédits mensuels.

Dans le cadre d'une promotion à durée limitée *, tous les clients GitLab avec un abonnement GitLab Premium et GitLab Ultimate actif recevront automatiquement 12 $ et 24 $ de crédits inclus par utilisateur, respectivement. Ces crédits seront renouvelés chaque mois jusqu'à la fin de la période promotionnelle et permettront à votre équipe d'accéder à toutes les fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform sans frais supplémentaires. Lorsque vous acceptez nos conditions de facturation, toute utilisation supérieure à ces crédits inclus sera facturée via des crédits mensuels engagés ou des crédits à la demande.

Gouvernance des coûts avec GitLab Credits

Dimensionnement de GitLab Credits : votre équipe commerciale dispose d'un calculateur de dimensionnement dans le cadre de la disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform, pour estimer le nombre de crédits dont vous aurez besoin chaque mois. Ce calculateur a été conçu avec des modèles d'utilisation que nous avons observés pendant la période bêta. De plus, en tant que client existant ou nouveau client, vous pouvez demander un essai gratuit pour confirmer votre utilisation réelle estimée.

Visibilité de l'utilisation : avec la version 18.8, vous disposez d'informations détaillées sur l'utilisation via deux tableaux de bord complémentaires : un disponible dans le portail clients de GitLab pour les responsables de facturation à des fins de supervision financière, et l'autre intégré au produit pour les administrateurs à des fins de surveillance opérationnelle. Les deux fournissent une attribution de l'utilisation, des répartitions de coûts et des tendances historiques afin que vous sachiez toujours exactement comment vos crédits sont consommés. Si vous suivez une pratique de refacturation interne, vous pourrez utiliser les cumuls au niveau des projets et des groupes pour les allocations de coûts.

Contrôles d'utilisation : vous pouvez activer ou désactiver l'accès à GitLab Duo Agent Platform pour des équipes ou des projets spécifiques afin de garantir que seule l'utilisation approuvée peut être comptabilisée dans vos crédits. Nous prévoyons également d'ajouter des contrôles au niveau utilisateur peu après la disponibilité générale pour vous aider à gérer l'usage des fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform et des crédits.

Notifications automatiques d'utilisation : nous vous tiendrons informé de manière proactive de votre utilisation des crédits via des alertes par e-mail lorsque vous atteindrez 50 %, 80 % et 100 % de vos crédits mensuels engagés, afin que vous ayez le temps d'ajuster votre utilisation, d'acheter des engagements supplémentaires ou de planifier la facturation à la demande.

Mise à niveau de la tarification par siège GitLab Duo Pro/GitLab Enterprise vers GitLab Credits pour GitLab Duo Agent Platform

Si vous avez acheté et utilisez GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise, vous pouvez continuer à utiliser ces fonctionnalités comme options prises en charge. Vous pouvez passer à tout moment à GitLab Duo Agent Platform, afin d'utiliser la version « classique » de GitLab Duo, et accéder à de nouvelles fonctionnalités telles que l'Agentic Chat, des agents de base supplémentaires, des agents et des flows personnalisés, des agents externes et plus encore.

Au moment de la mise à niveau, nous transférerons votre investissement dans les sièges de GitLab Duo Pro et GitLab Duo Enterprise vers GitLab Credits pour GitLab Duo Agent Platform. Le montant restant des engagements de sièges sera échangé contre des GitLab Credits mensuels avec des remises basées sur le volume. Les crédits mensuels pourront ensuite être partagés entre tous les membres de votre organisation que vous autorisez, et non plus seulement les utilisateurs qui disposaient de sièges GitLab Duo assignés auparavant.

Comparaison concurrentielle : GitLab Credits vs tarification par siège

Avantage GitLab Credits Tarification par siège L'IA pour tous Chaque membre d'équipe approuvé dispose d'un accès IA dès le premier jour Crée des « nantis » et des « non-nantis » de l'IA, impose un rationnement des sièges Aucun investissement initial Commencez modestement avec les crédits inclus, augmentez l'engagement au fur et à mesure que le ROI devient clair Vous devez acheter des sièges à l'avance avant de prouver leur valeur Payez ce que vous utilisez Seul le travail d'IA réellement effectué au-delà du niveau inclus est facturé Vous payez par siège quelle que soit l'utilisation réelle Dépenses optimisées Le pool de crédits partagé vous permet d'équilibrer les utilisateurs intensifs avec les utilisateurs occasionnels Vous devez payer pour les utilisateurs occasionnels et les dépassements pour les requêtes premium des utilisateurs intensifs Visibilité détaillée Tableaux de bord d'utilisation avec attribution détaillée et tendances historiques Aperçu limité des utilisateurs qui génèrent de la valeur Contrôles de coûts granulaires Déterminez les utilisateurs, des alertes proactives et des contrôles budgétaires à venir pour limiter l'usage Limitez qui obtient un siège pour contrôler les coûts Flexibilité de dimensionnement Calculateur pour estimer les crédits mensuels, avec plus de remises unitaires en volume Comptez qui obtient un siège multiplié par le prix par siège Contrats et facturation simplifiés Un seul SKU et une facture couvre toutes les fonctionnalités agentiques dans le cycle de vie DevSecOps Plusieurs licences IA requises pour différents outils tiers

Configuration

Pour les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate existants : avec la disponibilité générale, GitLab Duo Agent Platform sera disponible pour les clients disposant de licences GitLab Premium et GitLab Ultimate actives **. Les clients GitLab.com SaaS y auront accès automatiquement. Les clients GitLab Self-Managed y auront accès lorsqu'ils passeront à la version GitLab 18.8 (avec la disponibilité générale prévue de GitLab Duo Agent Platform). Les clients GitLab Dedicated seront mis à niveau vers GitLab 18.8 pendant leur fenêtre de maintenance programmée en février et pourront alors utiliser GitLab Duo Agent Platform. Activez GitLab Duo : assurez-vous que GitLab Duo Agent Platform est activé dans les paramètres de votre espace de nommage. Commencez à explorer : utilisez vos GitLab Credits mensuels inclus pour essayer les fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform. Au-delà des crédits inclus : vous pourrez accepter GitLab Credits pour une utilisation étendue au-delà des crédits inclus au prix catalogue à la demande. Pour des remises sur volume avec engagement, veuillez nous contacter pour obtenir un devis pour votre niveau d'utilisation spécifique.

Consultez notre documentation pour en savoir plus sur la prise en main de GitLab Duo Agent Platform.

Remarques

* Ces crédits promotionnels inclus sont disponibles pour une durée limitée lors de la disponibilité générale, et peuvent être modifiés à la discrétion de GitLab.

** Exclut GitLab Duo avec Amazon Q et GitLab Dedicated pour les clients gouvernementaux.

Pour en savoir plus sur GitLab Duo Agent Platform et toutes les façons dont l'IA agentique peut transformer le travail de votre équipe, consultez notre page GitLab Duo Agent Platform. Si vous êtes un client GitLab existant, contactez votre gestionnaire de compte GitLab ou votre partenaire pour planifier une démonstration de nos fonctionnalités de plateforme.

FAQ sur GitLab Credits

1. Qu'est-ce que GitLab Credits et pourquoi GitLab les a-t-il introduits ?

GitLab Credits est une nouvelle monnaie virtuelle pour les fonctionnalités GitLab basées sur l'utilisation, à commencer par GitLab Duo Agent Platform. GitLab a introduit ce modèle car la tarification par siège forçait les organisations à rationner l'accès à l'IA au sein des équipes d'ingénierie, et l'utilisation de GitLab Duo Agent Platform n'est pas uniquement liée aux sièges. Les crédits sont mutualisés dans l'ensemble de votre organisation, vous permettant de donner à chaque membre de l'équipe un accès aux fonctionnalités d'IA, ou de configurer des workflows agentiques en arrière-plan, sans nécessiter l'achat de sièges individuels à l'avance.

2. Comment fonctionne la consommation de crédits ?

Les crédits sont déduits en fonction du nombre de requêtes agentiques effectuées, avec des taux différents selon le LLM utilisé. Par exemple, vous obtenez deux requêtes de modèle par crédit pour Claude-sonnet-4.5 (le modèle par défaut pour la plupart des fonctionnalités), et 20 requêtes par crédit pour des modèles comme gpt-5-mini ou claude-3-haiku.

3. Qu'est-ce qui est inclus pour les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate existants ?

Dans le cadre d'une promotion à durée limitée, les clients disposant d'abonnements GitLab Premium et GitLab Ultimate actifs reçoivent automatiquement des crédits inclus gratuitement parallèlement à la version de disponibilité générale de GitLab Duo Agent Platform dans GitLab 18.8 :

12 $ de crédits par utilisateur par mois pour GitLab Premium

24 $ de crédits par utilisateur par mois pour GitLab Ultimate

Les crédits inclus sont au niveau utilisateur, se renouvellent mensuellement et permettent l'accès à toutes les fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform sans frais supplémentaires. Toute utilisation supplémentaire sera facturée séparément. Ces crédits promotionnels inclus sont disponibles pour une durée limitée après la disponibilité générale, et peuvent être modifiés à la discrétion de GitLab.

4. Comment puis-je contrôler et surveiller l'utilisation des crédits ?

GitLab fournit plusieurs outils de gouvernance : tableaux de bord d'utilisation détaillés dans le portail clients et au sein du produit, possibilité d'activer et de désactiver l'accès pour des équipes ou des projets spécifiques, contrôles au niveau utilisateur à venir, et alertes e-mail automatisées à 50 %, 80 % et 100 % des crédits mensuels engagés. Nous prévoyons également de proposer un calculateur de dimensionnement pour estimer vos besoins mensuels en crédits.

5. Comment puis-je commencer à utiliser GitLab Duo Agent Platform ?

Une fois en disponibilité générale, pour les clients GitLab Premium et GitLab Ultimate existants, l'accès est automatique sur GitLab.com SaaS. Les clients Self-Managed obtiennent l'accès lors de la mise à niveau vers GitLab 18.8 avec la disponibilité générale prévue de GitLab Duo Agent Platform. Activez simplement GitLab Duo Agent Platform dans les paramètres de votre espace de nommage et commencez à explorer GitLab Duo Agent Platform en utilisant vos crédits mensuels inclus. Pour une utilisation au-delà des crédits inclus, vous pouvez accepter la facturation à la demande ou contacter GitLab pour des remises sur volume avec engagements annuels.

Cet article de blog contient des « déclarations prospectives » au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans ces déclarations sont raisonnables, elles sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent entraîner des résultats ou des issues réels sensiblement différents. Des informations supplémentaires sur ces risques et autres facteurs sont incluses sous la rubrique « Facteurs de risque » dans nos dépôts auprès de la SEC. Nous ne nous engageons à mettre à jour ou à réviser ces déclarations après la date de cet article de blog, sauf si la loi l'exige.