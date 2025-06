GitLab inclut désormais un rôle de planificateur pour aider les équipes de planification Agile

GitLab a créé un nouveau rôle au sein de sa plateforme DevSecOps : le planificateur. Cette nouveauté s'aligne avec la stratégie de GitLab, qui consiste à fournir des contrôles d'accès flexibles et basés sur les rôles, comme en témoignent les rôles personnalisés. Le rôle de planificateur permet aux équipes de développement logiciel et aux utilisateurs spécialisés dans la planification d'accéder aux outils dont ils ont besoin pour gérer leurs workflows Agile, tout en limitant les autorisations trop étendues susceptibles d'introduire des risques inutiles. En adaptant l'accès aux besoins spécifiques des utilisateurs, le rôle de planificateur garantit la productivité des équipes, tout en maintenant la sécurité et la conformité, conformément au principe de moindre privilège.

Pourquoi avons-nous créé le rôle de planificateur ?

L'idée nous est venue des retours de nos clients et de nos équipes internes. Il est souvent mentionné que, malgré ses outils complets pour la planification et la gestion des cycles de développement Agile, GitLab pouvait manquer de contrôles d'accès plus spécifiques basés sur les rôles. Les chefs de produit, les responsables de projet et les autres utilisateurs impliqués dans la planification ont souvent besoin d'accéder aux fonctionnalités de planification, sans nécessiter des autorisations de développement complètes. Au contraire, il n'est pas souhaitable d'étendre cet accès, car il entraîne une augmentation des risques de sécurité et d'erreurs, telles que des modifications involontaires du code ou des configurations contenant des données sensibles.

Nous avons donc mené des entretiens avec des utilisateurs, des analyses concurrentielles et des recherches approfondies, et validé l'intérêt d'un rôle qui accorde un accès complet aux outils de planification, tout en limitant l'accès aux fonctionnalités de développement pour garantir la sécurité.

Que propose le rôle de planificateur ?

Le rôle de planificateur est un rôle hybride à mi-chemin entre l'invité et le rapporteur. Il est toutefois conçu spécifiquement pour les membres d'équipe qui ont besoin d'accéder aux workflows de planification.

Voici ses particularités :

L'accès aux principaux outils de planification tels que les epics, les roadmaps, les tableaux des tickets et les OKR (certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une licence GitLab Premium ou Ultimate)

Une sécurité renforcée qui limite l'accès non requis aux fonctionnalités de développement sensibles

Une compatibilité avec le module d'extension GitLab Enterprise Agile Planning, permettant aux équipes de bénéficier d'un accès personnalisé aux outils de planification sans compromettre la sécurité et le contrôle. (Ce rôle est néanmoins disponible avec toutes les licences)

Le rôle de planificateur est disponible avec toutes les solutions GitLab, y compris l'édition SaaS de GitLab, GitLab Dedicated et GitLab Auto-géré. Tous les clients bénéficient ainsi de cet accès personnalisé.

Ce rôle donne aux équipes la possibilité d'aligner les autorisations sur les fonctions du poste afin d'équilibrer accessibilité et sécurité.

Dans le développement logiciel Agile, il est essentiel de s'assurer que chaque membre de l'équipe dispose des outils et des autorisations adéquates pour optimiser l'efficacité du workflow. Le rôle de planificateur facilite cette approche : il permet la pleine participation aux étapes de planification du cycle de développement logiciel des membres de l'équipe qui en sont responsables, sans affecter des domaines tels que le développement ou le déploiement.

De la création et de la gestion des epics à la définition des roadmaps, il fournit aux équipes agiles les outils nécessaires pour maintenir leur alignement et leur productivité.

Une approche centrée sur les clients

Ce rôle n'a pas été créé en vase clos. Nous avons impliqué notre communauté à chaque étape du processus. Grâce à des enquêtes, des entretiens et des tests, nous avons ajusté les autorisations pour qu'elles répondent aux besoins réels des chefs de produit et des responsables de projet.

Le rôle de planificateur s'inscrit également dans la mission de longue date de GitLab, qui vise à être une plateforme de référence pour les équipes agiles, en offrant aux entreprises la flexibilité et le contrôle nécessaires pour mettre en œuvre des méthodologies agiles à grande échelle.

Les retours et l'engagement de la communauté

Nous apprécions votre contribution et vous encourageons à nous donner votre avis sur le nouveau rôle de planificateur. Vos retours sont essentiels pour nous aider à affiner et à améliorer votre expérience sur la plateforme DevSecOps de GitLab. N'hésitez pas à consulter notre ticket dédié aux retours d'expérience pour nous faire part de vos réflexions et suggestions.

Commencez à planifier avec GitLab dès aujourd'hui !

Le rôle de planificateur n'est qu'une des nombreuses façons dont GitLab permet aux équipes de développement logiciel de planifier, de collaborer et de livrer des logiciels efficacement. Que vous cherchiez à optimiser vos workflows de gestion de produits, à renforcer la collaboration au sein de votre équipe ou à uniformiser vos pratiques Agile, GitLab vous fournit les outils nécessaires pour votre réussite.