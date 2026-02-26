Cet article s'adresse aux partenaires MSP qui souhaitent développer une pratique GitLab. Si vous êtes développeur ou responsable technique, ce programme peut aider les partenaires qui accompagnent des équipes comme la vôtre à évoluer plus rapidement.

De nombreuses organisations savent qu'elles ont besoin d'une plateforme DevSecOps moderne, mais elles ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour déployer, gérer et optimiser continuellement une plateforme tout en livrant des logiciels au rythme exigé par leur activité. Il s'agit là d'une véritable opportunité pour les fournisseurs MSP, et GitLab propose désormais un programme dédié pour les soutenir.

Nous sommes ravis de présenter le programme partenaire MSP de GitLab, un nouveau programme mondial qui permet aux MSP qualifiés de proposer GitLab à leurs clients sous forme de service entièrement géré.

Pourquoi cela est important pour les partenaires et les clients ?

Pour la première fois, GitLab dispose d'un programme officiellement défini et disponible à l’échelle mondiale, spécialement conçu pour les MSP. Cela se traduit par des exigences claires, une mise en oeuvre structurée, une assistance dédiée et de réels avantages financiers, afin que les partenaires puissent investir en toute confiance dans la mise en place d'une pratique de services gérés GitLab.

Le moment est opportun. Les organisations accélèrent leur transition vers le DevSecOps, mais beaucoup d'entre elles doivent gérer des migrations complexes, des chaînes d'outils disparates et des exigences de sécurité croissantes en plus de leur travail de création et de livraison de logiciels.

Les partenaires MSP de GitLab s'occupent de l'aspect opérationnel de la plateforme, y compris le déploiement, la migration, l'administration et l'assistance continue, afin que les équipes de développement puissent rester concentrées sur ce qu'elles font de mieux.

Ce que les partenaires MSP obtiennent

Avantages financiers : les partenaires MSP bénéficient des marges partenaires de GitLab ainsi que d'une prime MSP supplémentaire sur toutes les transactions, les nouvelles affaires et les renouvellements. Vous conservez également 100 % des frais de service que vous facturez à vos clients pour le déploiement, la migration, la formation, l'activation et le conseil stratégique.

Formation : les partenaires ont accès à des bootcamps techniques trimestriels qui couvrent les mises à jour de version, les nouvelles fonctionnalités, les meilleures pratiques, les mises à jour continues de la roadmap et le partage entre pairs. Les certifications cloud recommandées (AWS Solutions Architect Associate, GCP Associate Cloud Engineer) complètent la base technique.

Assistance à la commercialisation : les MSP reçoivent un badge GitLab Certified MSP Partner, des ressources co-marquables, la possibilité de participer à des études de cas clients conjointes, une inscription dans le répertoire Partner Locator et l'accès à des fonds de développement marketing (MDF) pour les activités de génération de demande qualifiées.

Ce à quoi les clients peuvent s'attendre

Les clients qui travaillent avec un partenaire MSP GitLab bénéficient d'une expérience DevSecOps structurée et gérée, de méthodologies de mise en œuvre documentées et reproductibles, d'examens réguliers de leurs activités et d'une assistance avec des procédures de réponse et d'escalade clairement définis.

Le résultat : les équipes de développement peuvent rester concentrées sur la création de logiciels performants tandis que leur partenaire MSP se concentre sur l'exécution et l'optimisation de la plateforme.

Une nouvelle opportunité autour de l'IA

Les organisations cherchent de plus en plus à intégrer l'IA de manière sécurisée dans leurs workflows de développement logiciel, et même les équipes expérimentées peuvent bénéficier d'une approche structurée pour la déployer à grande échelle. Les partenaires MSP de GitLab sont bien placés pour guider les clients à travers GitLab Duo Agent Platform dans le cadre d'une offre plus large de services gérés.

En combinant la plateforme DevSecOps de GitLab avec l'expertise opérationnelle fournie par les MSP, les clients peuvent tester des workflows assistés par l'IA dans un environnement contrôlé, répondre aux exigences en matière de résidence des données et de conformité, et étendre l'adoption de l'IA à toutes les équipes sans surcharger les ressources internes.

Est-ce ce programme est adapté à mon entreprise ?

Le programme partenaire MSP de GitLab est un bon choix si vous :

Fournissez déjà des services gérés dans le cloud, des infrastructures ou des opérations applicatives

Souhaitez ajouter une approche DevSecOps à forte valeur ajoutée à votre portefeuille

Disposez ou souhaitez développer des talents techniques intéressés par les plateformes de développement modernes

Préférez les relations clients à long terme aux transactions ponctuelles

Si vous êtes déjà un partenaire GitLab Select et Professional Services, le programme MSP vous offre un moyen structuré de transformer votre expertise en une offre gérée reproductible.

Commencez dès maintenant

Le programme démarre avec la désignation Partenaire MSP certifié. Il n'y a pas de minimum requis en termes d'ARR ou de nombre de clients requis pour rejoindre le programme.

Voici comment le parcours se déroule :

Confirmez votre adéquation - Vérifiez que vous répondez aux exigences commerciales et techniques décrites dans notre manuel. Postulez via le portail partenaire de GitLab - Soumettez votre candidature accompagnée des documents commerciaux et techniques requis. Suivez la formation de 90 jours - Un parcours d'intégration structuré couvre les contrats, les compétences techniques, la formation commerciale et votre premier engagement client. Lancez votre offre - Créez vos offres de services, définissez vos SLA et commencez à échanger avec les clients.

Les candidatures complètes sont examinées dans un délai d'environ trois jours ouvrables.