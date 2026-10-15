Les coûts liés aux agents ne cessent de se multiplier. Chaque tâche que vous leur confiez consomme des tokens et des crédits, et à mesure que les agents se multiplient dans vos équipes et vos automatisations, cette consommation peut croître plus rapidement que l'utilisation réelle. Si vous gérez votre plateforme, cette croissance relève de votre responsabilité. Vous devez identifier les équipes et les workflows qui l'alimentent, et déterminer si cet usage débouche réellement sur des résultats concrets.

Lors de notre événement GitLab Transcend, nous avons présenté l' usine logicielle gouvernée, notre architecture dédiée à l'ingénierie logicielle agentique, ainsi que de nouvelles capacités de GitLab Duo Agent Platform qui permettent de maîtriser cette croissance. Selon le benchmark de GitLab, les modèles open-weight gérés par GitLab ont égalé les modèles de pointe en matière de taux de complétion des tâches, pour un coût nettement inférieur : vous pouvez ainsi adapter votre modèle à la tâche afin d'améliorer la rentabilité de vos équipes. GitLab Orbit fournit aux agents le contexte du cycle de vie, afin qu'ils effectuent moins de tentatives. GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics et les plafonds de crédits indiquent où vont les crédits et leur fixent une limite.

Maîtriser les coûts dans l'usine logicielle gouvernée

Un total d'utilisation vous indique ce que vous avez consommé, mais laisse des questions essentielles en suspens : quelle part du travail routinier a été traitée par un modèle onéreux, combien d'exécutions d'agents correspondaient à des tentatives inutiles et quels utilisateurs et équipes ont épuisé les crédits ? Lorsque le tableau de bord n'affiche que des tokens, les responsables de plateforme et d'ingénierie finissent par débattre d'un chiffre que personne ne peut vraiment défendre. Si vous ne pouvez pas attribuer la consommation, fixer une limite et réduire le gaspillage, vous ne pouvez ni optimiser ni justifier vos dépenses.

Pour sortir de ce schéma, il faut commencer par l'architecture. L'usine logicielle gouvernée est construite en couches, et les coûts augmentent là où ces couches ne communiquent pas entre elles. Deux de ces couches sont particulièrement déterminantes en matière de coûts. La première est l'orchestration des agents, où les modèles open-weight permettent de confier des tâches routinières à des modèles moins coûteux. La seconde est celle des données et du contexte, où GitLab Orbit, GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics ainsi que les contrôles de crédits et d'usage apportent aux équipes et aux agents le contexte nécessaire pour produire des résultats de qualité au coût le plus bas possible.

Le problème devient évident dans une usine logicielle fantôme, où chaque étape dispose de son propre outil, sans politique ni contexte partagés. Les agents dépensent des tokens à chercher du contexte dans des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour s'intégrer. Une usine logicielle gouvernée offre aux agents un contexte commun, des politiques partagées et une plateforme unifiée pour mesurer leurs coûts. Pour tirer le meilleur parti de chaque crédit d'IA :

Dépensez moins de crédits pour les mêmes tâches : adaptez les modèles en fonction de la tâche grâce aux modèles open-weight et ancrez les agents dans le contexte du cycle de vie avec GitLab Orbit pour réduire le nombre de tentatives.

adaptez les modèles en fonction de la tâche grâce aux modèles open-weight et ancrez les agents dans le contexte du cycle de vie avec GitLab Orbit pour réduire le nombre de tentatives. Retracez la dépense jusqu'à sa source : visualisez les crédits par utilisateur, équipe, tâche et modèle dans GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics et le tableau de bord GitLab Credits, afin d'identifier précisément les facteurs à l'origine de la croissance.

visualisez les crédits par utilisateur, équipe, tâche et modèle dans GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics et le tableau de bord GitLab Credits, afin d'identifier précisément les facteurs à l'origine de la croissance. Fixez un plafond avant le prochain pic : plafonnez l'usage par utilisateur à l'aide de limites de crédits, avec des dérogations si nécessaire, pour que les boucles d'agents restent dans les limites que vous définissez.

Adapter le modèle à la tâche

Le coût des agents dépend du prix de chaque appel de modèle. GitLab Duo Agent Platform vous permet de définir un modèle par défaut par fonctionnalité et de contrôler ce que vos équipes peuvent utiliser : votre propre modèle, hébergé en interne ou chez votre fournisseur, les modèles de pointe gérés par GitLab, ou encore les modèles open-weight gérés par GitLab, une nouveauté de GitLab 19.4.

Trois modèles open-weight sont désormais hébergés dans GitLab Duo Agent Platform : GLM 5.3, Kimi K3 et MiniMax M3. Lors des tests de performance internes menés par GitLab avec les agents GitLab Duo, GLM 5.3 a égalé le taux de complétion de tâches de Claude Opus 5 à environ un cinquième du coût, Kimi K3 a égalé Claude Fable 5.1 à un tiers du coût, et MiniMax M3 a égalé GPT-5.5 à un huitième du coût. Le choix du modèle relève d'un paramètre d'administration. Dans les paramètres GitLab Duo de votre groupe principal, ouvrez Sélection du modèle, sélectionnez Gérer les modèles, puis associez un modèle à chaque fonctionnalité. Par exemple, associez Kimi K3 à Agentic Chat et MiniMax M3 aux agents et aux flows, afin que les tâches courantes ne soient pas assignées par défaut à un modèle de pointe. Les propriétaires de groupe définissent également les modèles que leurs équipes peuvent utiliser.

Réduire le nombre de tentatives grâce à un contexte adapté

Le choix du modèle détermine le coût de chaque appel, et les tentatives multiplient le nombre d'appels. Gartner a constaté qu'une équipe de 40 développeurs avait dépensé 23 fois plus en IA parce que les agents enchaînaient les tentatives sans disposer des règles et du contexte adéquats. Les agents effectuent une nouvelle tentative lorsqu'ils manquent de contexte. Dans un monorepo ou dans plusieurs dépôts, un agent consacre sa première phase à parcourir les fichiers pour déterminer les liens entre eux, et chaque nouvelle tentative renvoie l'intégralité de la fenêtre de contexte.

GitLab Orbit cartographie votre code, vos éléments de travail, vos merge requests, vos pipelines, vos déploiements et vos résultats de sécurité dans un graphe unique qui se met à jour au fil des livraisons de vos équipes. Les agents de GitLab Duo Agent Platform l'interrogent nativement. Les agents externes comme Claude Code et Codex s'y connectent via le Model Context Protocol (MCP), et les outils personnalisés via l' API REST. Chaque agent possède exactement la même vue que son utilisateur dans GitLab.

Avec ce contexte, un agent interroge le graphe et obtient une réponse précise, plus rapidement et plus efficacement. Lors des tests menés par GitLab, la même tâche effectuée dans Claude Code a nécessité jusqu'à 45 fois moins de tentatives avec GitLab Orbit et a utilisé 4,5 fois moins de tokens pour obtenir le bon contexte dès la première tentative. GitLab Orbit est disponible en version bêta gratuite sur GitLab.com dès aujourd'hui et sera en disponibilité générale le mois prochain pour toutes les options de déploiement.

Mesurer pour mieux piloter

Les modèles et le contexte réduisent le coût de chaque tâche. Les données d'impact révèlent si vos efforts ont vraiment porté leurs fruits. GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics répond aux deux questions que se posent les responsables de plateforme : combien dépensons-nous, et où ces dépenses sont-elles concentrées ? L'outil ventile les dépenses par équipe, tâche et modèle pour les équipes et la période de votre choix, et montre les performances d'un modèle open-weight face à votre combinaison actuelle de modèles afin de proposer une comparaison fondée sur des données plutôt que sur des suppositions. Le tableau de bord de GitLab Credits offre plus d'informations sur les niveaux en dessous de l'équipe et retrace l'usage jusqu'à l'utilisateur et à la session concernés.

Tableau de bord de GitLab Credits

La visibilité va de pair avec les limites. Sans limite, il ne reste qu'un seul levier : demander à chacun de réduire sa consommation. Les contrôles de crédits et d'usage permettent de fixer des plafonds au niveau de l'abonnement, du groupe ou de l'utilisateur, avec des alertes à 50 %, 80 % et 100 % de la dépense et une mise en pause automatique dès que l'usage atteint le plafond. Un plafond uniforme par utilisateur (par exemple 1 000 crédits par utilisateur et par mois) s'applique à chaque membre de l'équipe, et une dérogation individuelle (par exemple 500 crédits supplémentaires) offre la marge nécessaire à un ingénieur pour expérimenter, sans qu'il ait à demander davantage de crédits. Les plafonds par utilisateur s'appliquent une fois que l'utilisateur a consommé les crédits inclus, et seul l'utilisateur avec un plafond perd l'accès aux fonctionnalités qui consomment des crédits, jusqu'à la période de facturation suivante ou jusqu'à ce qu'un administrateur relève le plafond.

GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics affiche la consommation de crédits en parallèle du travail qui arrive en production : vous voyez ainsi si l'usage se traduit réellement par du travail livré.

Découvrez GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics à l'œuvre dans cette démonstration issue de notre événement GitLab Transcend :

Mettre en œuvre la maîtrise des coûts des agents

La maîtrise des coûts de vos agents commence par le modèle. Les modèles open-weight gérés par GitLab sont en disponibilité générale. Dans Sélection du modèle, associez GLM 5.3, Kimi K3 ou MiniMax M3 à une charge de travail de routine, comme un flow exécuté sur chaque merge request.

Ensuite, réduisez les tentatives. GitLab Orbit est disponible en version bêta gratuite sur GitLab.com dès aujourd'hui. Activez-le pour le groupe qui exécute le plus grand nombre de sessions d'agents. GitLab Orbit sera en disponibilité générale le mois prochain pour toutes les options de déploiement.

Mesurez et fixez des limites. GitLab Duo Agent Platform Impact Analytics est en accès anticipé : vous pouvez visualiser les dépenses par équipe, tâche et modèle. Les contrôles de crédits et d'usage sont en disponibilité générale. Définissez un plafond par utilisateur pour les GitLab Credits, avec des dérogations pour vos utilisateurs les plus actifs. Après quelques semaines, comparez l'usage par équipe et par modèle à celui de la période précédente.

Concevez les fondations de votre usine logicielle avec GitLab Duo Agent Platform. Si vous découvrez GitLab, commencez un essai gratuit de GitLab Duo Agent Platform. Si vous utilisez GitLab Premium ou GitLab Ultimate, activez GitLab Duo Agent Platform et exploitez les GitLab Credits inclus dans votre abonnement.