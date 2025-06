GitLab Duo Workflow et l’avenir du développement logiciel piloté par l’IA

Du code qui s’écrit tout seul ? Une telle solution relève encore du rêve, mais elle pourrait bientôt devenir réalité. Grâce aux progrès continus des grands modèles linguistiques (LLM) et à la plateforme DevSecOps unifiée et pilotée par l'IA de GitLab, cet avenir se dessine rapidement. Lors de notre événement de lancement de GitLab 17, nous vous avons présenté GitLab Duo Workflow, un agent d'IA autonome, capable de transformer la manière dont les équipes construisent, sécurisent, déploient et surveillent les logiciels.

GitLab Duo Workflow dépasse l’usage actuel des assistants d'IA réactifs, basés sur des prompts, en s'intégrant pleinement aux équipes et en contribuant de manière proactive à optimiser chaque aspect du cycle du développement logiciel. Workflow se distingue en tirant parti du magasin de données unifié de GitLab, qui connecte, de manière fluide, l'ensemble des données, des projets, des dépôts et de la documentation. Il devient ainsi un agent intelligent, toujours disponible, qui surveille en permanence vos projets : il anticipe les problèmes potentiels dans l'environnement de production, identifie et corrige automatiquement les failles de sécurité, optimise vos applications pour des performances optimales et accélère l'intégration des nouveaux membres de l'équipe. Le tout, en créant rapidement des environnements de développement à distance personnalisés.

L'IA transforme la création de logiciels sécurisés, leur maintenance, leur mise à jour, leur déploiement et leur surveillance. Elle permet aux entreprises de développer plus de logiciels qu'elles n'auraient pu l'imaginer auparavant. Nous souhaitons offrir une approche DevSecOps pilotée par l'AI et GitLab Duo Workflow marque la première étape de notre parcours ambitieux. En effet, notre objectif est de permettre aux développeurs de se concentrer sur la résolution de problèmes, l'innovation et la création de valeur. GitLab Duo gère quant à lui les tâches répétitives et optimise les processus en arrière-plan.

La vision de GitLab Duo Workflow

Avec GitLab Duo Workflow, nous vous offrons la possibilité d'automatiser et d'optimiser intégralement votre processus de développement logiciel pour plusieurs cas d'utilisation essentiels.

1. Un développement automatisé

GitLab Duo Workflow s'intègre directement à l'IDE, facilitant ainsi la planification et la priorisation des tâches selon les projets individuels et les processus organisationnels. Sur la base d'un élément de travail donné (epic, ticket ou tâche), Workflow établit un plan de mise en œuvre que les développeurs peuvent ensuite reprendre et affiner. Workflow passe ensuite en revue le plan, et génère ou réécrit le code afin d'atteindre et de satisfaire les exigences définies. Pour ce faire, le processus se déroule dans un espace de travail de développement à distance de GitLab, ce qui permet à Workflow d'évaluer, d'écrire et de tester les modifications de code en toute sécurité. Ce processus permet également de s'assurer que le code produit par Workflow répond parfaitement aux exigences et qu'il passe tous les tests du pipeline CI, y compris les scans de sécurité. En cas d'échec du pipeline, Workflow traite automatiquement les problèmes et les résout si nécessaire. Il veille à ce que seul un code de haute qualité, conforme aux normes de votre entreprise, soit créé, validé et intégré à vos projets.

Lorsque le code est prêt, Workflow crée automatiquement une merge request (requête de fusion) comprenant les modifications de code et suit les processus d'approbation de cette requête. Cela comprend les interactions avec le réviseur ou le chargé de maintenance responsable de valider le code. Vous pouvez même demander à Workflow de procéder à une revue de votre code et de commenter vos merge requests, comme le ferait un réviseur de code humain. Mieux encore, Workflow mettra en œuvre ses suggestions à votre demande. Et ce n'est que le début.

2. Une amélioration continue intelligente

GitLab Duo Workflow analyse votre codebase en temps réel. Il suggère des optimisations d'architecture afin d'améliorer l'efficacité, d'accroître les performances et de réduire les coûts. Il identifie les opportunités de réusinage du code de manière proactive pour favoriser l'évolutivité et s'attaque également à la dette technique en suggérant des modifications aux développeurs ou en les mettant en œuvre automatiquement dans un environnement sandbox. En outre, Workflow utilise des capacités d'automatisation pour ajuster automatiquement l'allocation et l'utilisation des ressources cloud en fonction des besoins fluctuants de vos projets de développement logiciel, afin de s'assurer que vos applications atteignent toujours leurs objectifs de performance.

3. Une sécurité et une conformité proactives

La sécurité et la conformité sont des priorités absolues pour toute entreprise. GitLab Duo Workflow invite automatiquement et en temps réel les développeurs à appliquer des correctifs, à réusiner le code non sécurisé et à s'adapter aux nouvelles menaces. Notre agent évalue aussi en permanence les risques de sécurité associés à vos applications et à vos environnements de production. Si nécessaire, il vous guide pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation.

4. Une optimisation autonome des performances

GitLab Duo Workflow intègre des boucles de rétroaction élaborées, qui permettent un apprentissage et une amélioration continus. En analysant les données des outils de surveillance, les interactions des utilisateurs et les résultats commerciaux, il peut affiner en continu sa vision de votre codebase. Cette démarche garantit l'alignement de l'architecture de vos applications sur les besoins de votre entreprise. Comme c'est le cas pour tous les agents d'IA, Workflow s'améliore constamment : à mesure qu'il devient partenaire à part entière de votre entreprise, il apprend à détecter et à corriger ses propres erreurs.

L'avenir de l'IA est déjà à notre portée

GitLab Duo Workflow représente une véritable avancée, car cette IA ne nécessite plus d'interventions humaines répétées. À la place, elle pilote les workflows et les processus de développement, en s'adressant aux humains lorsqu'elle en a besoin pour résoudre les problèmes. Grâce à l'interface DevSecOps unifiée et pilotée par l'IA de GitLab, les entreprises peuvent désormais développer une nouvelle génération d'applications propulsées par l'IA avec une rapidité, une efficacité et une innovation inégalées, tout en respectant les normes de sécurité et de conformité les plus rigoureuses. Et sans aucun compromis.

Nous continuons d'explorer de nouveaux horizons avec l'IA. Retrouvez-nous bientôt pour découvrir nos futures innovations et en savoir plus sur l'avenir de l'intelligence artificielle dans le DevSecOps. Façonnons ensemble l'avenir du DevSecOps piloté par l'IA et donnons à vos équipes les moyens de réaliser leur plein potentiel.