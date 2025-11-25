Le programme de partenariat de GitLab regroupe un écosystème de professionnels DevSecOps dont l'objectif est de stimuler l'innovation dans le développement logiciel et d'obtenir des résultats significatifs. Cette année, plusieurs partenaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ont excellé dans leur expertise DevSecOps et leurs services à valeur ajoutée.

Plus tôt ce mois-ci, les partenaires de la région EMEA se sont réunis lors d'un événement pour célébrer leurs réalisations, renforcer leurs capacités et définir les initiatives futures. À cette occasion, nous avons récompensé plusieurs partenaires pour leurs contributions exceptionnelles à GitLab et à nos clients communs.

Nous sommes ravis d'annoncer les lauréats des GitLab Partner Awards 2025 de la région EMEA dans cinq catégories :

Prix du partenaire régional de l'année : cette distinction récompense le partenaire de chaque région qui a réalisé des performances globales exceptionnelles et favorisé une collaboration stratégique.

Europe Centrale : cc cloud GmbH

cc cloud est une filiale de codecentric AG qui accompagne les organisations au moyen de prestations de conseil et de services gérés dans leur parcours de numérisation et de transformation.

Europe du Nord : Adaptavist Adaptavist, membre du groupe The Adaptavist Group, offre à ses clients des services et solutions complets dans les domaines Agile, DevOps, gestion du travail, ITSM et cloud. L'organisation accompagne les workflows, la transformation métier et les stratégies de croissance soutenue.

Europe du Sud : knowmad mood Knowmad mood est une société de conseil, de services informatiques et de développement logiciel qui propose des solutions innovantes pour accompagner ses clients dans leur parcours de transformation numérique.

Meta (Moyen-Orient, Turquie et Afrique) : Digital Future Digital Future agit comme un guichet unique pour l'agilité d'entreprise. L'entreprise aide ses clients à accélérer leur mise sur le marché dans trois domaines de transformation critiques : les talents, la technologie et les compétences.

Marchés émergents (Europe de l'Est et Israël) : Cloudfresh Cloudfresh est un partenaire certifié GitLab qui collabore avec les organisations pour accélérer la livraison de logiciels et renforcer la sécurité tout au long de leur parcours DevSecOps. De l'étude de faisabilité à la formation en passant par l'assistance continue et les conseils alimentés par l'IA, chaque étape est adaptée au contexte informatique unique de l'organisation.

Meilleure solution/meilleur projet technique : ce prix récompense le partenaire avec la solution technique la plus innovante, complexe ou impactante pour un client.

D|OPS Digital D|OPS Digital, membre du groupe The Adaptavist Group, aide les organisations à maximiser leurs investissements technologiques et les développeurs à atteindre leur plein potentiel.

Partenaire avec le personnel le plus certifié et formé : ce prix récompense le partenaire avec le plus grand nombre de professionnels certifiés GitLab dans son équipe.

Devoteam Devoteam est un cabinet de conseil de premier plan axé sur la stratégie numérique, les plateformes technologiques, la cybersécurité et la transformation métier.

Recrue de l'année : ce prix distingue le partenaire qui vient de rejoindre le programme et a obtenu rapidement des résultats et un impact significatif.

Conoa Conoa fournit des solutions de bout en bout et une expertise de pointe, notamment des services de conseil, des formations, des ateliers, des produits, des outils et une plateforme de conteneurs gérée.

Pro des premières commandes : ce prix célèbre le partenaire qui excelle dans l'acquisition de nouveaux clients et obtient régulièrement de nouvelles commandes.