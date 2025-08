La migration par transfert direct est désormais disponible

La migration des groupes et projets GitLab par transfert direct est désormais disponible dans la version GitLab 18.3. Cette fonctionnalité apporte une méthode simple et automatisée pour migrer des ressources GitLab entre instances GitLab à un public encore plus large.

Le transfert direct vous permet de créer facilement une copie des ressources GitLab de votre choix sur la même instance ou sur une autre instance GitLab. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur ou l'API. L'interface utilisateur est intuitive et simple d'utilisation, tandis que l'API vous offre une flexibilité supplémentaire pour choisir les ressources à copier.

La migration par transfert direct représente une amélioration majeure par rapport à la migration de groupes et de projets via l'exportation de fichiers pour les raisons suivantes :

Vous n'avez plus besoin d'exporter manuellement chaque groupe et projet individuel vers un fichier, puis d'importer tous ces fichiers vers un nouvel emplacement. Désormais, vous pouvez directement migrer tout groupe de niveau supérieur dont vous avez le rôle de propriétaire avec tous ses sous-groupes et projets.

Elle permet le mappage des contributions utilisateur après l'importation (comme la paternité des tickets ou des commentaires), ce qui vous offre plus de flexibilité et de contrôle.

Elle fonctionne de manière fiable avec des projets volumineux. Grâce au traitement par lots des ressources et à l'exécution simultanée des processus d'importation et d'exportation, les risques d'interruption ou de délai d'attente dépassé sont considérablement réduits.

Elle offre une meilleure visibilité sur la migration pendant son exécution ainsi qu'après sa finalisation. Dans l'interface utilisateur, vous pouvez observer l'augmentation des nombres à mesure que de nouveaux éléments sont importés. Ensuite, vous pouvez examiner les résultats de l'importation. Vous pouvez voir qu'un élément a été importé grâce au badge Imported sur les éléments dans l'interface utilisateur GitLab.

Nous avons parcouru un long chemin depuis GitLab 14.3, lorsque nous avons commencé à prendre en charge la migration directe des ressources de groupe. Dans GitLab 15.8, nous avons étendu cette fonctionnalité aux projets en version bêta. Depuis, nous avons travaillé à améliorer l'efficacité et la fiabilité de l'importation, en particulier pour les projets volumineux. Nous avons minutieusement examiné la fonctionnalité du point de vue de la sécurité et de la stabilité des instances.

Pour vous donner un exemple de la taille des groupes et des projets que nous avons testés, ainsi que de leur durée d'importation, nous avons constaté des importations réussies de :

100 projets (19 900 tickets, 83 000 merge requests, plus de 100 000 pipelines) migrés en 8 heures

1 926 projets (22 000 tickets, 160 000 merge requests, 1,1 million de pipelines) migrés en 34 heures

Sur GitLab.com, la migration par transfert direct est activée par défaut, tandis que sur GitLab Self-Managed et sur GitLab Dedicated, un administrateur doit activer la fonctionnalité dans les paramètres de l'application.

La migration par transfert direct nécessite une connexion réseau entre les instances ou GitLab.com. Par conséquent, les clients qui utilisent des réseaux air-gapped sans connectivité entre leurs instances GitLab doivent toujours utiliser l'exportation de fichiers pour copier leurs données GitLab. Ils pourront utiliser la migration de groupes et de projets par transfert direct lorsque nous étendrons cette solution pour prendre en charge les instances hors ligne.

Avant de tenter une migration, consultez notre documentation, y compris les prérequis, les éléments de groupe et les éléments de projet qui sont migrés. Certains éléments sont exclus de la migration ou ne sont pas encore pris en charge.

Migrez entre les versions les plus récentes possibles

Nous recommandons de migrer entre des versions aussi récentes que possible. Mettez à jour les instances source et destination pour profiter de toutes les améliorations et corrections de bogues que nous avons ajoutées au fil du temps.

Préparez-vous au mappage des contributions utilisateur après la migration

Familiarisez-vous avec le processus de mappage des contributions et des appartenances utilisateur afin de savoir à quoi vous attendre une fois la migration terminée et quelles sont les prochaines étapes à suivre.

Examinez les options pour réduire la durée de migration

Selon l'endroit où vous migrez (GitLab.com, une instance auto-gérée ou Dedicated) vous pouvez utiliser diverses stratégies pour réduire la durée de migration.

Vous pouvez consulter tous les groupes et projets que vous avez migrés par transfert direct sur la page d'historique d'importation de groupe. Pour chaque groupe et projet, vous pouvez consulter les statistiques des éléments importés et examiner plus en détails si certains éléments n'ont pas été importés. Vous pouvez également utiliser les points de terminaison API pour faire de même.

Dans les cas où la plupart de vos projets se sont terminés avec succès mais qu'un ou deux finissent par manquer certaines relations, comme des merge requests ou des tickets, nous vous recommandons d'essayer de réimporter ces projets en utilisant l'API.

Quelle est la prochaine étape pour la migration par transfert direct ?

Nous sommes ravis de rendre la migration par transfert direct disponible et nous espérons que vous l'êtes aussi ! Nous souhaitons connaître votre avis. Quel est l'élément qui vous manque le plus ? Que pouvons-nous améliorer ? Faites-le nous savoir dans ce ticket et nous continuerons à itérer !