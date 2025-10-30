Dans Java, la mise à niveau des applications vers des versions plus récentes prises en charge est généralement fastidieuse et chronophage. Les équipes de développement doivent consacrer d'innombrables heures aux API dépréciées, aux bibliothèques mises à jour et aux nouvelles fonctionnalités du langage. Dans de nombreux cas, des réécritures de code importantes sont nécessaires. Résultat : une simple mise à niveau se transforme en un projet de plusieurs semaines qui empêche la création de nouvelles fonctionnalités.

GitLab Duo combiné à Amazon Q change entièrement ce paradigme grâce à l'automatisation alimentée par l'IA. Des tâches qui nécessitaient autrefois des semaines peuvent désormais être accomplies en quelques minutes, avec une traçabilité complète et des merge requests prêtes à être examinées qui maintiennent votre application tout en exploitant les fonctionnalités modernes de Java.

Tutoriel : modernisez votre application Java

Voyons comment vous pouvez moderniser une application Java 8 vers Java 17.

Création du ticket

Tout d'abord, créez un ticket dans votre projet GitLab avec une description de votre objectif de modernisation. Vous n'avez pas besoin de préciser les détails de version, car GitLab Duo combiné à Amazon Q est capable de détecter que votre application est actuellement construite avec Java 8 et doit être mise à niveau. Indiquez simplement que vous souhaitez refactoriser votre code vers Java 17 dans le titre et la description du ticket.

Lancement de la transformation

Une fois votre ticket créé, faites appel à GitLab Duo combiné à Amazon Q au moyen de la commande /q transform dans un commentaire au sein du ticket. Cette simple commande déclenche un processus automatisé qui analysera l'ensemble de votre code source, créera un plan de mise à niveau complet et générera tous les changements de code nécessaires.

Analyse et mise en œuvre automatisées

En coulisses, Amazon Q analyse votre code source Java 8 pour comprendre la structure, les dépendances et les modèles d'implémentation de votre application. Il identifie les fonctionnalités dépréciées, détermine quelles constructions Java 17 peuvent remplacer le code existant et crée une merge request avec toutes les mises à jour nécessaires. Cette transformation met à jour non seulement vos fichiers de code source, y compris l'interface de ligne de commande (CLI), l'interface utilisateur graphique (GUI) et les classes de modèle, mais aussi vos fichiers de configuration de compilation comme pom.xml avec les paramètres et dépendances Java 17.

Examen et vérification

La merge request générée offre une vue complète de tous les changements. Vous pouvez examiner comment votre code a été modernisé avec les fonctionnalités du langage Java 17 et vérifier que tous les tests réussissent encore. Avec cette approche, toutes les fonctionnalités sont préservées, et votre application fonctionne comme d'habitude, simplement avec un code amélioré et plus moderne.

Pourquoi utiliser GitLab Duo combiné à Amazon Q ?

Tirer parti de GitLab Duo combiné à Amazon Q pour la modernisation des applications présente de nombreux avantages pour les équipes de développement :

Réduction du temps : les tâches qui requièrent habituellement des semaines d'effort de développement sont réduites à quelques heures ou minutes. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur la création de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur la gestion de la dette technique.

Risque minimisé : le processus d'analyse et de transformation automatisé réduit le risque d'erreur humaine qui accompagne souvent les migrations manuelles de code. Chaque changement peut être tracé et revu grâce au workflow de merge request de GitLab.

Piste d'audit complète : chaque transformation est documentée grâce au contrôle de version de GitLab. Les changements (et leurs explications) sont clairement indiqués à des fins de conformité et de dépannage.

Sécurité de niveau entreprise : l'intégration tire parti des fonctionnalités de sécurité de bout en bout de GitLab et de l'infrastructure cloud robuste d'AWS pour garantir la protection de votre code et de vos données tout au long du processus de modernisation.

Envie de découvrir GitLab Duo combiné à Amazon Q ? Regardez notre vidéo de démonstration pour en savoir plus sur le processus complet de modernisation Java :

Pour en savoir plus sur GitLab Duo combiné à Amazon Q, consultez notre site web ou contactez votre représentant GitLab.

En savoir plus