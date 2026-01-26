Surveiller, gérer et automatiser les workflows d'IA

Date de la publication : 26 janvier 2026
Lecture : 5 min
Découvrez les fonctionnalités de la section Automatisation de GitLab Duo Agent Platform : surveillez l'activité via les sessions, automatisez les workflows avec des déclencheurs basés sur des événements et gérez vos processus de développement assistés par l'IA.
Bienvenue dans la Partie 6 de notre guide en huit parties, Démarrer avec GitLab Duo Agent Platform, dans laquelle vous apprendrez à maîtriser la construction et le déploiement d'agents d'IA et de workflows au sein de votre cycle de développement. Suivez des tutoriels qui vous mèneront de votre première interaction à des workflows d'automatisation entièrement personnalisés et prêts pour la mise en production.
La section Automatisation est votre centre de contrôle où vous pouvez gérer les workflows d'IA dans GitLab. Elle offre une visibilité sur l'activité des agents et des flows et permet l'automatisation basée sur des événements.
Accédez à Projet → Automatisation.
La section Automatisation propose les sous-sections suivantes :
La section Agents vous permet de visualiser, créer et gérer les agents de votre projet.
Accédez à Automatisation → Agents.
Les sections Agents et Flows proposent deux onglets pour organiser vos ressources :
Pour augmenter le nombre d'agents disponibles :
Pour plus de détails sur la création d'agents personnalisés, consultez la Partie 3 : comprendre les agents.
La section Flows vous permet de visualiser, créer et gérer les flows de votre projet.
Accédez à Automatisation → Flows.
Pour augmenter le nombre de flows disponibles :
Pour plus de détails sur la création de flows personnalisés, consultez Partie 4 : comprendre les flows.
Les déclencheurs permettent l'automatisation sur la base d'événements. Ils exécutent automatiquement des agents ou des flows lorsque des événements spécifiques du cycle de développement logiciel (SDLC) GitLab se produisent.
Accédez à Automatisation → Déclencheurs.
Types d'événements déclencheurs disponibles :
@ci-cd-optimizer
/assign @ci-cd-optimizer
/assign_reviewer @ci-cd-optimizer
Fonctionnement des déclencheurs :
@ci-cd-optimizer mentionné dans un commentaire de merge request).
Pour obtenir des instructions de configuration, consultez la documentation relative aux déclencheurs.
Les sessions offrent une transparence totale sur l'exécution des agents et des flows, avec le raisonnement, les outils exécutés et les résultats. Chaque exécution crée une session avec un log des activités.
Accédez à Automatisation → Sessions.
Les sessions affichent :
L'onglet Activité affiche l'exécution étape par étape avec chaque action entreprise par l'agent, les outils utilisés et les résultats de ces actions.
L'onglet Détails donne accès aux logs complets du job du runner, où vous pouvez consulter le contexte d'exécution complet et toute information système sur l'exécution du flow.
Les logs du job contiennent les données de sortie d'exécution complètes, avec tous les messages système, les invocations d'outils et les informations détaillées concernant les tâches effectuées par le flow.
Pour plus de détails, consultez la documentation relative aux sessions.
Vous savez désormais comment surveiller l'activité des agents et des flows via les sessions, configurer une automatisation basée sur des événements avec les déclencheurs et gérer vos workflows d'IA depuis la section Automatisation. Vous apprendrez ensuite comment utiliser GitLab Duo avec des outils externes et des sources de données dans la Partie 7 : intégrer le Model Context Protocol.
