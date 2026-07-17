Dans le développement logiciel, savoir quoi faire n'est que rarement le véritable obstacle. C'est la répétition des mêmes étapes (implémenter un ticket, corriger un pipeline, réviser une merge request) qui pose problème. Un chat qui se contente de fournir des réponses vous laisse gérer chaque transition manuellement. Les scripts maison n'intègrent pas les modifications des contrôles d'accès, les nouveaux déclencheurs ou les règles de revue mises à jour. Dans les deux cas, les séquences en plusieurs étapes sur lesquelles les équipes s'appuient restent enfermées dans des runbooks que seules quelques personnes maîtrisent.

GitLab 19.2 comble cette lacune avec la disponibilité générale des flows personnalisés : des workflows alimentés par l'IA que vous définissez une seule fois, déclenchés par des événements GitLab natifs et exécutés dans un pipeline CI/CD. Un pattern de pipeline auto-correctif tel que analyser un test échoué → générer un correctif → valider → notifier l'équipe devient ainsi quelque chose que la plateforme peut exécuter de bout en bout.

Par ailleurs, les flows par défaut ne se déclenchent plus uniquement depuis un bouton, une mention ou une assignation. Désormais, lorsque votre requête dans GitLab Duo Agentic Chat correspond à une tâche spécifique (implémenter une modification, réviser une merge request, corriger un pipeline défaillant), GitLab Duo recommande le flow approprié, vous approuvez le transfert et suivez son avancement directement depuis la conversation.

La livraison logicielle agentique va au-delà du simple échange de messages. Les équipes encodent les séquences en lesquelles elles ont déjà confiance, les déclenchent depuis des événements ou le chat, et conservent la main sur les approbations plutôt que sur chaque étape intermédiaire.

Pourquoi la livraison logicielle multi-étapes reste manuelle

Les démonstrations agentiques privilégient les étapes isolées. Le travail de livraison réel est une chaîne : rassembler le contexte, modifier le code, ouvrir une merge request, attendre la CI, puis répondre aux retours de revue. Sans flows, chaque maillon de cette chaîne implique qu'une personne clique, copie-colle ou mémorise des étapes spécifiques.

Construire ces chaînes semblait provisoire tant que les flows personnalisés au sein de GitLab Duo Agent Platform étaient encore en phase de maturation. Les équipes différaient l'encodage des séquences en lesquelles elles avaient déjà confiance, tels que les pipelines auto-correctifs, « implémenter ce ticket » et les suivis pilotés par des événements, car la disponibilité en production et la couverture des événements n'étaient pas encore au rendez-vous.

Ce que les flows agentiques changent pour les équipes d'ingénierie

Automatisez les séquences en lesquelles vous avez déjà confiance. Les flows personnalisés exécutent des tâches en plusieurs étapes sur plusieurs projets, déclenchés par des événements GitLab avec lesquels vous travaillez déjà : mentions, assignations, pipelines, cycle de vie des merge requests, modifications d'éléments de travail, et bien plus encore. Ils s'exécutent sous une identité composite, de sorte que les accès restent délimités et les actions traçables.

Les flows personnalisés exécutent des tâches en plusieurs étapes sur plusieurs projets, déclenchés par des événements GitLab avec lesquels vous travaillez déjà : mentions, assignations, pipelines, cycle de vie des merge requests, modifications d'éléments de travail, et bien plus encore. Ils s'exécutent sous une identité composite, de sorte que les accès restent délimités et les actions traçables. Lancez des tâches spécialisées depuis le chat. Demandez à Agentic Chat d'utiliser le flow Developer pour implémenter une tâche, le flow Code Review pour réviser une merge request, ou le flow Fix CI/CD Pipeline pour diagnostiquer et corriger un pipeline en échec. Approuvez le transfert, puis continuez à travailler pendant que la progression s'affiche en ligne.

Demandez à Agentic Chat d'utiliser le flow Developer pour implémenter une tâche, le flow Code Review pour réviser une merge request, ou le flow Fix CI/CD Pipeline pour diagnostiquer et corriger un pipeline en échec. Approuvez le transfert, puis continuez à travailler pendant que la progression s'affiche en ligne. Gardez le contrôle sur la revue automatique. Dans GitLab 19.2, les règles d'exclusion vous permettent d'ignorer la revue automatique pour les merge requests créées par des bots ou correspondant à des patterns de branches pour lesquelles vous ne souhaitez pas consommer de crédits. Les instructions de revue personnalisées définissent les critères de la revue, de sorte que vous choisissez non seulement quelles merge requests sont révisées, mais aussi comment .

Découvrez les flows agentiques GitLab Duo en action :

Flows personnalisés. Créez-en un depuis un projet ou le catalogue d'IA, choisissez la visibilité, activez-le là où vous en avez besoin et associez un déclencheur afin que les événements GitLab appropriés le lancent. Vous pouvez ajouter des points de contrôle nécessitant une intervention humaine aux étapes sensibles. Dans la version 19.2, les flows personnalisés intègrent également un déclencheur « changement de statut d’un élément de travail » et une activation groupée pour les flows publics sur jusqu'à 100 projets. À l’avenir, un agent de création de flows est prévu dans la roadmap, afin que les équipes puissent décrire un flow en langage naturel et obtenir une définition exécutable, sans avoir à rédiger manuellement le schéma complet au préalable.

Flows par défaut dans Agentic Chat. Lorsque votre requête correspond à une tâche spécialisée, elle peut être transmise à un flow par défaut. Vous donnez votre accord avant toute exécution, et restez dans la conversation pendant que le flow s’exécute. C'est là toute la différence avec un chat qui se contente uniquement de répondre : les étapes multiples sont prises en charge sans que vous ayez à quitter GitLab.

Automatisation mise à jour pour le flow Code Review. Les règles d'exclusion empêchent les merge requests pilotées par des bots ou hors périmètre de consommer des cycles de revue de code non souhaités. De plus, les instructions de revue personnalisées définissent ce que « qualité » signifie pour votre équipe, de sorte que l'extension de l'automatisation ne revient pas à réviser tout de la même façon.

Commencez à encoder les séquences que vous exécutez déjà

Les flows personnalisés sont désormais en disponibilité générale, et les flows par défaut peuvent désormais être lancés depuis Agentic Chat, qui achemine votre requête vers le flow spécialisé approprié au fil de votre description, traduisant les séquences de livraison logicielle agentique en lesquelles votre équipe a déjà confiance en une automatisation prévisible.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre documentation sur les flows personnalisés et les flows par défaut. Un point à anticiper : les flows pilotés par des événements consomment des crédits en fonction des tâches effectuées. Testez-les sur quelques projets avant de les déployer à grande échelle.

À l'instar des autres fonctionnalités de GitLab Duo Agent Platform, vous pouvez accéder aux flows agentiques grâce à un essai gratuit de GitLab Duo Agent Platform. Sur l'édition Gratuite, vous pouvez vous inscrire en quelques étapes simples.

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