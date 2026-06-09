Claude Fable 5 de classe Mythos arrive sur GitLab Duo Agent Platform

Claude Fable 5, un modèle de classe Mythos doté de solides garde-fous développés par Anthropic, est désormais disponible sur GitLab Duo Agent Platform. Pour les développeurs, les ingénieurs de plateforme et les responsables techniques, il ne s'agit pas d'une simple mise à jour incrémentale. Claude Fable 5 mène à bien des tâches complexes et orientées objectifs que les modèles précédents ne pouvaient pas soutenir, et ce avec un nombre d'itérations mesurément réduit. Les fonctionnalités de Duo Agent Platform, notamment Duo Agentic Chat et les agents par défaut de Duo, bénéficient des capacités étendues de Claude Fable 5. Claude Fable 5 est disponible pour tous les niveaux et tous les modèles de déploiement via l'AI Gateway de GitLab.

Obtenez des résultats précis dès le premier essai

Claude Fable 5 apporte une amélioration mesurable de la justesse dès le premier essai sur des problèmes complexes et bien spécifiés. Les premiers testeurs ont rapporté des implémentations réalisées en une seule passe pour des systèmes qui nécessitaient auparavant plusieurs jours d'itérations avec les modèles précédents.

Dans GitLab Duo Agentic Chat, cela se traduit par moins d'allers-retours. Lorsque vous décrivez précisément votre besoin, la réponse a plus de chances de correspondre à votre intention et de produire des résultats fonctionnels. C'est particulièrement important pour les tâches où le coût des itérations est le plus élevé : refactorisations multi-fichiers, investigation d'incidents et définitions d'Infrastructure as Code.

Claude Fable 5 interprète également les images techniques denses, les applications web et les captures d'écran détaillées avec une précision nettement supérieure aux modèles précédents, en utilisant souvent moins de tokens en sortie.

Exécutez des workflows d'agents d'IA plus longs et plus fiables

Le changement le plus significatif apporté par Claude Fable 5 est l'autonomie longue durée. Le modèle maintient une production efficace sur des périodes prolongées, menant à bien des exécutions orientées objectifs sur plusieurs jours tout en respectant les instructions sur des millions de tokens.

Pour les équipes utilisant les agents GitLab Duo sur la plateforme, les workflows d'agents qui nécessitaient auparavant des points de contrôle manuels ou des relances peuvent désormais s'exécuter jusqu'à leur terme. Claude Fable 5 s'autocorrige grâce à des boucles de vérification, détecte ses propres erreurs et reste concentré sur la tâche lors d'opérations complexes à plusieurs étapes. Il orchestre et maintient des sous-agents parallèles de manière bien plus fiable que les modèles précédents, de sorte que les workflows qui se déploient sur plusieurs dépôts ou services restent cohérents.

Les responsables techniques qui évaluent l'adoption de l'IA doivent noter l'implication opérationnelle : Claude Fable 5 réduit le coût de supervision humaine par exécution d'agent. Les équipes peuvent confier des problèmes plus complexes aux agents, vérifier les résultats de manière asynchrone et avoir confiance que les livrables reflètent une progression réelle plutôt que des rapports d'avancement fabriqués.

Détectez plus de bugs et résolvez les incidents plus rapidement

Le taux de détection des bugs est nettement supérieur à celui des modèles précédents. Le triage des pannes, l'analyse des causes racines et l'investigation de l'historique des dépôts montrent tous des améliorations.

Lors de la revue de code des merge requests via GitLab Duo Agent Platform, Claude Fable 5 détecte des problèmes que les modèles précédents manquaient. Il analyse les chemins de code avec plus de profondeur, identifie les cas limites de manière plus cohérente et produit des commentaires de revue de code qui sont exploitables plutôt que génériques. Pour les ingénieurs de plateforme qui gèrent des workflows CI/CD, cela signifie moins de défauts atteignant la production et un temps moyen de résolution plus court en cas d'incident.

Commencez par votre problème non résolu le plus difficile

Si vous testez Claude Fable 5 uniquement sur des tâches routinières, vous passerez à côté de ses capacités les plus significatives. Les propres tests d'Anthropic ont montré que les équipes obtenant les meilleurs résultats orientent Claude Fable 5 vers des problèmes qu'elles supposaient hors de portée des modèles d'IA précédents, puis le laissent définir le périmètre, poser des questions de clarification et exécuter.

Sur GitLab Duo Agent Platform, essayez de confier une refactorisation complexe multi-fichiers à un agent GitLab Duo. Utilisez Duo Agentic Chat pour investiguer un incident de production dans l'historique de votre dépôt, ou pour aborder une implémentation que vous auriez normalement réalisée à la main parce que vous n'étiez pas certain que l'IA s'en sortirait.

Claude Fable 5 est disponible sur GitLab Duo Agent Platform à partir du 9 juin 2026.

Essayez GitLab Duo Agent Platform dès aujourd'hui

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