Réduction des goulots d'étranglement CI/CD avec GitLab

Date de la publication : 2 mars 2026
Lecture : 6 min
Découvrez comment les indicateurs de performance des jobs CI/CD et le registre virtuel de conteneurs, actuellement disponible en version bêta, aident les équipes plateforme à identifier rapidement les jobs lents et à simplifier les extractions de conteneurs multi-registres.
Les ingénieurs plateforme et DevOps passent trop de temps à rassembler les informations dispersées entre différents outils fragmentés et à gérer une infrastructure qui devrait simplement fonctionner.
Deux nouvelles fonctionnalités GitLab, disponibles actuellement en version bêta, abordent ce problème sous différents angles mais partagent le même objectif : donner aux praticiens un contrôle direct sur l'infrastructure CI/CD dont ils dépendent, sans ajouter un nouvel outil tiers. L'une affiche les données de performance au niveau des jobs directement à l'endroit où vous surveillez les pipelines. L'autre simplifie la façon dont vous extrayez les images de conteneurs à partir de plusieurs registres avec une mise en cache intégrée.
Ces deux fonctionnalités sont désormais ouvertes aux retours. Vos commentaires nous aideront à façonner les prochaines versions.
À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen simple de savoir quand la durée d'un job commence à augmenter ou quels jobs ralentissent l'exécution de votre pipeline. La plupart des équipes construisent des tableaux de bord personnalisés ou examinent manuellement les logs pour répondre à des questions basiques telles que :
Les indicateurs de performance des jobs CI/CD changent cela en ajoutant un nouveau panneau axé sur les jobs à la page d'analyse CI/CD au niveau du projet.
Pour chaque job, vous pouvez voir :
Le tableau est triable, consultable par nom de job et paginé, ce qui permet aux équipes de plateforme d'obtenir une vue unique pour répondre aux questions qui nécessitaient auparavant des outils distincts ou des rapports personnalisés.
Essayez cette fonctionnalité
Documentation
À venir
Nous travaillons actuellement sur le regroupement par étape pour que vous puissiez consulter les indicateurs agrégés dans vos étapes de build, de test et de déploiement, et comprendre rapidement où concentrer vos efforts d'optimisation.
Partagez vos retours :
Niveau : GitLab Premium, GitLab Ultimate Statut : Version bêta, compatible API dans la version 18.9
La plupart des organisations qui intègrent des images de conteneurs dans les pipelines CI/CD s'appuient sur plusieurs registres : Docker Hub, Harbor, Quay et les registres internes, pour n'en citer que quelques-uns. Gérer l'authentification, la disponibilité et la mise en cache sur l'ensemble de ces registres représente une charge opérationnelle qui ralentit les pipelines et introduit une certaine fragilité.
Le registre virtuel de conteneurs vous permet de créer un point de terminaison GitLab unique qui extrait des données de plusieurs sources de conteneurs en amont avec une mise en cache intégrée.
Au lieu de configurer les identifiants et la disponibilité pour chaque registre dans votre configuration de pipeline, vous pouvez :
Pour les équipes qui évaluent GitLab comme remplacement de registre de conteneurs, cela comble une lacune critique en matière de capacités. Pour les équipes qui gèrent déjà des worflows de conteneurs multi-registres, cela centralise la gestion des images dans GitLab et réduit les extractions répétées.
Ce que la version bêta prend en charge aujourd'hui
Les registres de fournisseurs cloud qui nécessitent une authentification IAM (tels que Amazon Elastic Container Registry, Google Artifact Registry et Azure Container Registry) sont à l'étude pour de futures itérations.
Essayez cette fonctionnalité
Documentation
Regardez cette démonstration du registre virtuel de conteneurs disponible en version bêta :
Partagez vos retours :
Tous les membres de la communauté GitLab sont des contributeurs. Nous avons développé ces versions bêta en fonction des demandes de la communauté.
Vos retours façonnent ce que nous créons. Essayez ces versions bêta et partagez votre expérience dans les tickets mentionnés dans cet article.
Cet article le premier d'une série de versions bêta Core DevOps que nous prévoyons de mettre en avant. D'autres suivront tout au long de l'année, et nous espérons que vous nous aiderez à les rendre aussi utiles que possible.
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ? Partagez vos réflexions en créant un sujet dans le forum de la communauté GitLab.Donnez votre avis
Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.