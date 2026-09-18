Pour déployer l'IA à l'échelle de votre organisation, il est essentiel de savoir où va le budget et qui l'utilise. Si un plafond d'abonnement permet de maintenir vos dépenses totales dans les limites du budget, il ne vous indique pas dans quelle mesure l'IA a été utilisée par chaque équipe. De plus, anticiper les besoins budgétaires futurs devient de plus en plus complexe à mesure que les équipes s'agrandissent. Sans données par utilisateur, il est impossible de définir un plafond équitable pour les dépenses liées à l'IA, d'expliquer un pic de consommation ou de montrer à un service ce qu'il a réellement consommé.

GitLab 19.4 introduit la gestion des GitLab Credits par utilisateur : définissez des budgets individuels, consultez les dépenses et exportez un rapport détaillé qui justifie la facture. Vous pouvez attribuer à chaque équipe son propre budget et à chaque développeur une vue de sa propre consommation. Si un utilisateur intensif risque d'épuiser le pool de crédits partagé de l'équipe, vous pouvez limiter son utilisation et extraire les données exactes de la session à l'origine de votre dernier pic de consommation. À mesure que la consommation évolue, vous pouvez ajuster les plafonds de dépenses afin qu'aucune équipe n'ait à ralentir son rythme pour renégocier la priorité des tâches.

Le besoin de contrôles des dépenses en IA est urgent. Dans le rapport de GitLab sur la responsabilité en matière d'IA, 98 % des personnes interrogées ont alloué ou prévoient d'allouer un budget à la gouvernance de l'IA. Les budgets consacrés à l'IA engagés dans les différents services exigent des données d'utilisation claires, explicables et traçables.

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Attribution granulaire et visibilité

Chaque GitLab Credit enregistre les dépenses par utilisateur, espace de nommage et projet (le cas échéant) avec un horodatage. L'enregistrement qui indique à quel moment un utilisateur atteint son plafond est le même que celui qui permet de savoir quelle équipe a consommé combien de crédits, pour quelle tâche et à quel moment. C'est la plateforme sur laquelle la session de l'agent a été exécutée qui a enregistré les crédits : vous n'avez donc pas besoin de recouper deux systèmes pour obtenir cet enregistrement.

Présentez à chaque équipe ses chiffres d'utilisation, puis décidez de la refacturation

Le « showback » consiste à communiquer à chaque équipe sa consommation. Montrez à chaque équipe ce qu'elle a consommé et laissez les services juger s'ils utilisent ce pour quoi ils ont déjà payé. La plupart des équipes procèdent à des ajustements une fois qu'elles ont pris connaissance de leur consommation, et vous conservez l'historique en vue d'une future refacturation.

Les prévisions nécessitent une base de référence par équipe

Avant que les flows agentiques ne transitent par vos pipelines CI/CD, vous devez connaître la consommation mensuelle type d'une équipe composée de 200 développeurs. Et vous avez besoin de données par utilisateur pour comprendre le coût des crédits consommés en fonction du modèle, avant de pouvoir comparer l'utilisation de deux équipes.

La vitesse doit être maîtrisée

Les équipes d'ingénierie de plateforme ont passé la dernière décennie à permettre aux équipes de livraison de travailler de manière autonome dans les environnements CI/CD et de sécurité, en associant cette autonomie à des limites visibles et appliquées. L'automatisation agentique évolue de la même manière : vous attribuez à une équipe son propre budget, vous suivez ses dépenses et vous approuvez le prochain ensemble de flows en fonction de la visibilité dont vous disposez sur ses coûts.

Des garde-fous budgétaires à tous les niveaux de l'organisation

Lorsque le plafond d'abonnement est atteint, les fonctionnalités consommant des crédits sont suspendues pour tous les utilisateurs jusqu'à la prochaine période de facturation ou jusqu'à ce qu'un administrateur relève ce plafond. Lorsqu'un plafond personnel est atteint, seul l'utilisateur concerné est impacté.

Des alertes vous sont envoyées. Le tableau de bord de GitLab Credits notifie les administrateurs par e-mail à 50 %, 80 % et 100 % de l'utilisation des crédits, puis à nouveau lorsqu'un plafond d'abonnement est atteint. Un point important : la synchronisation de l'utilisation s'effectue périodiquement et non en temps réel, de sorte que les dépenses déjà en cours peuvent dépasser un plafond avant que la mesure ne soit appliquée.

GitLab Flex ajoute une deuxième couche de contrôle. Vous pouvez attribuer à chaque fonctionnalité les statuts « Restreint », « Plafond d'utilisation » ou « Illimité » par rapport à votre réserve partagée, de sorte que le dépassement d'une fonctionnalité n'affecte pas les besoins des autres fonctionnalités.

Plafonds par utilisateur et exceptions depuis une unique page de paramètres

La page des plafonds de crédits regroupe les deux types de contrôles par utilisateur sur un seul écran. Définissez une valeur par défaut pour tous, puis augmentez-la ou réduisez-la pour certains utilisateurs.

Plafond fixe par utilisateur. Saisissez le nombre de GitLab Credits qu'un utilisateur peut consommer par période de facturation et activez l'application. Chaque utilisateur de l'abonnement hérite de cette limite, sauf si vous ajoutez une dérogation.

Saisissez le nombre de GitLab Credits qu'un utilisateur peut consommer par période de facturation et activez l'application. Chaque utilisateur de l'abonnement hérite de cette limite, sauf si vous ajoutez une dérogation. Dérogations par utilisateur. Sélectionnez Ajouter une dérogation , recherchez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste, définissez leur plafond et enregistrez. Les dérogations peuvent être supérieures ou inférieures au plafond fixe. Ainsi, la même page permet d'augmenter le plafond d'un ingénieur senior et de réduire celui d'un prestataire.

Sélectionnez , recherchez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste, définissez leur plafond et enregistrez. Les dérogations peuvent être supérieures ou inférieures au plafond fixe. Ainsi, la même page permet d'augmenter le plafond d'un ingénieur senior et de réduire celui d'un prestataire. Exceptions réversibles. Chaque dérogation dispose de son propre bouton d'activation. Désactivez-le et enregistrez pour rétablir l'utilisateur au plafond fixe. L'annulation d'une exception ne supprime rien, et le nombre reste en attente dans le tableau pour le mois où vous souhaitez l'appliquer à nouveau.

Le bouton du plafond fixe reste le commutateur principal : désactivez-le, et les dérogations cessent également de s'appliquer.

Exports d'utilisation jusqu'à l'événement facturable

Les exports s'exécutent désormais en arrière-plan et vous sont envoyés par e-mail avec un lien de téléchargement sécurisé. Chaque export couvre jusqu'à 31 jours et contient trois fichiers : le récapitulatif quotidien que vous utilisez déjà, un nouveau fichier par événement et un manifeste.

Identifiant d'événement, horodatage et type d'événement

Type de produit et de flow

Identifiant de session

Identifiant utilisateur

Identifiant d'espace de nommage

Identifiant de projet

Crédits consommés, quantité et unité de mesure

Nombre d'appels LLM, totaux de tokens et modèles utilisés

Capacité GitLab Flex et nom d'abonnement

Lorsqu'un groupe a désactivé l'affichage des données utilisateur GitLab Credits, les colonnes utilisateur suivent ce paramètre.

En regroupant par identifiant d'espace de nommage, vous obtenez la ligne d'un service sur laquelle s'appuie le « showback ». En filtrant par identifiant utilisateur et par date, vous obtenez la session à l'origine du pic de mardi dernier. Comme les espaces de nommage correspondent rarement directement aux centres de coûts financiers, vous pouvez effectuer un mappage unique afin que les exports mensuels futurs reflètent automatiquement votre structure de coûts.

Affichage pour les équipes de développement

Tout membre de votre groupe principal peut ouvrir sa propre vue GitLab Credits dans les paramètres utilisateur et consulter un graphique quotidien de sa consommation, avec les mêmes filtres de produit et de plage de dates que le tableau de bord de groupe, mais limité à ses propres événements.

Les crédits promotionnels inclus sont désormais utilisés avant les crédits d'évaluation

Les crédits promotionnels mensuels inclus sont désormais appliqués par utilisateur avant que les crédits d'évaluation partagés ne soient utilisés, de sorte que chaque utilisateur dépense en premier ce à quoi il a déjà droit. Les crédits inclus s'élèvent à 12 par siège GitLab Premium et à 24 par siège GitLab Ultimate par mois. Le pool d'évaluation est partagé entre tous les utilisateurs de l'abonnement. Votre facture reste inchangée : le pool d'engagement mensuel, les frais ponctuels et les crédits à la demande conservent leur ordre de priorité en matière d'utilisation.

Pour financer l'utilisation intensive d'une équipe sans ouvrir le budget à tous, définissez un plafond fixe bas, puis ajoutez des dérogations pour les personnes effectuant des tâches agentiques. Tous les utilisateurs avec un plafond fixe continuent de bénéficier chaque mois de l'intégralité de leurs crédits inclus, car les plafonds ne s'appliquent qu'une fois les crédits inclus épuisés. C'est votre pool partagé qui couvre le coût des exceptions.

Premiers pas

La visibilité de l'utilisation des GitLab Credits est incluse et déjà disponible avec les abonnements GitLab Premium et GitLab Ultimate.

Si vous disposez d'un accès Propriétaire ou Administrateur, consultez la page des plafonds de crédits sur GitLab.com et GitLab Self-Managed.

Si vous gérez le compte de facturation, vous pouvez obtenir l'export par événement sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated.

Si vous êtes développeur, vous pouvez consulter votre propre vue d'utilisation sur GitLab.com.

1. Définissez le plafond d'abonnement. Pour les gestionnaires de comptes de facturation, ce paramètre apparaît dans le Portail clients sous Tableau de bord GitLab Credits > Contrôles des dépenses. Ce paramètre permet d'ajouter un plafond pour les crédits à la demande pour l'ensemble des utilisateurs.

2. Définissez les limites par utilisateur. Pour les propriétaires de groupe, sur la page des plafonds de crédits, accédez à Paramètres > GitLab Credits > Plafonds de crédits pour un groupe principal. Pour les administrateurs sur GitLab Self-Managed, accédez à Admin > GitLab Credits > Plafonds de crédits. Vous définissez une valeur par défaut pour tous, avec possibilité d'ajouter une dérogation.

3. Exportez les données d'utilisation. Depuis le tableau de bord GitLab Credits ou la vue mensuelle GitLab Flex, sélectionnez Exporter les données d'utilisation. Vous obtiendrez par e-mail un document avec une ligne par événement facturable sur une période allant jusqu'à 31 jours.

Pour générer des rapports de données par utilisateur, assurez-vous que l'option Afficher les données utilisateur GitLab Credits est activée pour votre groupe principal sur GitLab.com ou votre instance GitLab Self-Managed. Ce paramètre est activé par défaut, de sorte que la plupart des groupes n'ont rien à modifier.

Aucun des paramètres que vous avez déjà configurés ne change. Le plafond d'abonnement fonctionne comme avant, le comportement d'application est inchangé, et l' API GraphQL continue d'écrire dans les mêmes enregistrements que ceux lus par la page, de sorte que les automatisations existantes continuent de fonctionner. Notre documentation sur l'ordre d'utilisation présente la séquence complète pour chaque type de crédit.

Prochaines étapes

Définissez votre plafond d'abonnement dès aujourd'hui, puis commencez par exporter et analyser votre consommation du mois dernier.

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