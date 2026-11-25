Adoptée en décembre 2022, la directive (UE) 2022/2555, dite NIS 2 ou directive SRI 2, change d'échelle pour la cybersécurité européenne.

Là où la précédente directive visait quelques centaines d'entités en France, NIS 2 devrait en concerner environ 20 000 selon les estimations de l'ANSSI, réparties dans 18 secteurs d'activité. Ce périmètre élargi s'accompagne d'exigences plus fortes : NIS 2 engage directement les dirigeants et renforce les exigences sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et la notification des incidents.

À la date de publication de cet article, la France n'a pas encore achevé sa transposition. Le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, voté par le Sénat en mars 2025, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 17 novembre 2026. Les deux chambres ayant voté des versions différentes, une commission mixte paritaire doit encore établir un texte commun avant la promulgation de la loi et la publication de ses décrets d'application.

En attendant, l' ANSSI a publié en mars 2026 une version de travail du Référentiel Cyber France (ReCyF), qui détaille les mesures recommandées pour se préparer à NIS 2. Ce référentiel n'est pas obligatoire par défaut, mais les entités qui l'appliquent pourront s'en prévaloir en cas de contrôle de l'ANSSI. Les organisations concernées ont donc intérêt à s'en servir dès maintenant comme point de départ.

Découvrez dans cet article ce qu'est NIS 2, quelles organisations elle concerne et comment engager votre mise en conformité.

Sommaire

Qu'est-ce que la directive NIS 2 ?

Qui est concerné par NIS 2 ?

Les obligations imposées par NIS 2

Où en est la France dans la transposition de NIS 2 ?

Quelles sanctions en cas de non-conformité ?

NIS 2, DORA, CRA : comment s'y retrouver dans le paysage réglementaire européen ?

Par où commencer sa mise en conformité à NIS 2 ?

Comment les équipes peuvent anticiper NIS 2

Vers une conformité continue

Qu'est-ce que la directive NIS 2 ?

La directive NIS 2 est l'un des principaux textes européens de référence en matière de cybersécurité. Entrée en vigueur en janvier 2023, elle vise à établir un niveau élevé commun de cybersécurité au sein de l'Union européenne, en imposant un socle d'obligations aux organisations de secteurs critiques comme les administrations publiques, les infrastructures numériques ou la santé.

Cette directive repose sur trois volets : un périmètre élargi, des obligations renforcées et une coordination européenne consolidée.

Le périmètre. NIS 2 succède à NIS1, adoptée en 2016, dont elle élargit le champ d'application. Sous NIS1, chaque État membre désignait lui-même ses opérateurs de services essentiels, ce qui avait abouti à des périmètres très hétérogènes d'un pays à l'autre. NIS 2 y substitue des critères objectifs, fondés sur le secteur d'activité et la taille de l'entité, et rend les obligations plus prescriptives.

Les obligations. La gouvernance en est l'illustration la plus nette. NIS1 ne prévoyait rien sur ce point, tandis que NIS 2 impose aux organes de direction d'approuver les mesures de gestion des risques, d'en superviser la mise en œuvre et de suivre une formation. Leur responsabilité peut être engagée si l'entité ne respecte pas ses obligations de gestion des risques, dans les conditions fixées par le droit national. Le contrôle et les sanctions sont détaillés plus bas.

La coordination. L'ENISA, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, voit son rôle renforcé, et la directive donne une base juridique à EU-CyCLONe, le réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber.

Reste à déterminer si votre organisation entre dans le périmètre, ce qui repose sur deux critères principaux : le secteur et la taille.

Qui est concerné par NIS 2 ?

NIS 2 s'applique aux entités de 18 secteurs d'activité et les répartit en deux catégories : les entités essentielles et les entités importantes. Le classement dépend du secteur, de la taille de l'entité et, dans certains cas, de la nature de son activité.

Les entités essentielles (EE)

Les entités essentielles sont, en règle générale, les grandes entités des secteurs hautement critiques de l'annexe I. Une entité est considérée comme grande lorsqu'elle emploie au moins 250 personnes, ou lorsque son chiffre d'affaires annuel dépasse 50 millions d'euros et son bilan annuel 43 millions d'euros. Certains acteurs sont essentiels quelle que soit leur taille, comme présenté plus bas. Les entités essentielles sont soumises à une supervision exercée avant comme après les incidents.

Les entités importantes (EI)

Les entités importantes regroupent les autres entités concernées : les entreprises moyennes de l'annexe I, ainsi que les entreprises moyennes et grandes de l'annexe II. Une entreprise est moyenne lorsqu'elle emploie au moins 50 personnes, ou lorsque son chiffre d'affaires et son bilan annuels dépassent chacun 10 millions d'euros. Elles font l'objet d'une supervision a posteriori, lorsque l'autorité dispose d'éléments laissant penser qu'elles ne respectent pas leurs obligations.

Les acteurs concernés indépendamment de leur taille

Certains acteurs entrent dans le champ de la directive quelle que soit leur taille : les fournisseurs de services DNS, les registres de noms de domaine de premier niveau, les prestataires de services de confiance et les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques accessibles au public. Selon leur type, ils sont essentiels (prestataires de confiance qualifiés, registres de noms de domaine, fournisseurs DNS) ou importants (petits opérateurs de communications électroniques, prestataires de confiance non qualifiés).

Dans le secteur public, les administrations de l'État (ministères et services nationaux) sont concernées d'office. Pour les collectivités, la directive vise le niveau régional après une évaluation des risques et laisse chaque État libre d'inclure le niveau local : en France, le projet de loi prévoit d'y inclure environ 1 500 collectivités, notamment les communes de plus de 30 000 habitants. Les autres entités publiques, comme les hôpitaux ou les entreprises publiques d'énergie et de transport, sont traitées comme les entités privées : tout dépend de leur secteur et de leur taille.

Même si une organisation n'entre dans aucune de ces catégories, ses clients soumis à NIS 2 devront maîtriser les risques liés à leurs fournisseurs, ce qui peut la concerner indirectement.

Les 18 secteurs couverts par la directive

NIS 2 organise les secteurs en deux annexes :

Les secteurs hautement critiques (annexe I) : administrations publiques ; secteur bancaire ; infrastructures des marchés financiers ; énergie ; transports ; santé ; eau potable ; eaux usées ; infrastructures numériques ; gestion des services TIC (interentreprises) ; espace.

: administrations publiques ; secteur bancaire ; infrastructures des marchés financiers ; énergie ; transports ; santé ; eau potable ; eaux usées ; infrastructures numériques ; gestion des services TIC (interentreprises) ; espace. Les autres secteurs critiques (annexe II) : services postaux et d'expédition ; gestion des déchets ; fabrication, production et distribution de produits chimiques ; production, transformation et distribution de denrées alimentaires ; fabrication ; fournisseurs numériques ; recherche.

À noter : le secteur financier relève d'abord de DORA. Les banques et les infrastructures des marchés financiers entrent bien dans le champ de NIS 2, mais DORA s'applique à leur place pour la gestion des risques, la notification des incidents et la supervision. Leurs prestataires informatiques (cloud, centres de données) peuvent en revanche être directement soumis à NIS 2.

Les obligations imposées par NIS 2

Les entités régulées devront remplir quatre obligations : s' enregistrer auprès de l'autorité compétente, assurer la gouvernance de leur cybersécurité, mettre en place des mesures de gestion des risques et notifier les incidents importants. En France, c'est à chaque entité de s'identifier auprès de l'ANSSI, qui propose déjà un pré-enregistrement volontaire.

Le socle opérationnel de la directive tient en dix catégories de mesures, à appliquer de manière appropriée et proportionnée : l'analyse des risques et la sécurité des systèmes d'information ; la gestion des incidents ; la continuité d'activité ; la sécurité de la chaîne d'approvisionnement ; la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des systèmes, y compris la gestion des vulnérabilités ; l'évaluation de l'efficacité des mesures ; l'hygiène informatique et la formation ; les politiques de cryptographie et de chiffrement ; la sécurité des ressources humaines, le contrôle d'accès et la gestion des actifs ; l'authentification multifacteur et les communications sécurisées, le cas échéant.

Trois enjeux concentrent l'essentiel de l'impact opérationnel : la gouvernance, la gestion des risques et la notification des incidents, ainsi que la sécurité des fournisseurs et du développement.

Gouvernance et responsabilité des dirigeants

NIS 2 place la cybersécurité sous la responsabilité de l'organe de direction. Celui-ci doit approuver les mesures de gestion des risques, en superviser la mise en œuvre et suivre lui-même une formation en cybersécurité. Pour le reste du personnel, la directive encourage une démarche équivalente.

Concrètement, l'organe de direction doit statuer sur les mesures retenues et en suivre l'application dans la durée. La cybersécurité remonte ainsi au comité de direction, avec les arbitrages budgétaires qui l'accompagnent.

Si l'entité manque à ses obligations, la responsabilité de ses dirigeants peut être engagée, dans les conditions fixées par le droit national. Les mesures de dernier recours prévues pour les entités essentielles sont détaillées dans la section consacrée aux sanctions.

Pour une organisation qui gère déjà plusieurs référentiels en parallèle ( ISO 27001, RGPD, exigences sectorielles), l'enjeu est moins d'ajouter une couche de conformité que d'aligner ces démarches pour éviter les doublons.

Gestion des risques et notification des incidents

NIS 2 impose une démarche de gestion des risques continue et réexaminée. Les entités doivent mettre en place des processus de gestion des incidents, adossés à des plans de continuité d'activité (PCA) et des plans de reprise d'activité (PRA), testés régulièrement.

En matière de notification, la directive prévoit trois temps auprès de l'autorité compétente, l'ANSSI en France. L'entité doit transmettre une alerte précoce dans les 24 heures suivant la prise de connaissance d'un incident important, puis une notification dans les 72 heures, avec une première évaluation de sa gravité et de son impact. Le rapport final, qui détaille la cause, l'impact et les mesures correctives, doit être transmis au plus tard un mois après cette notification.

L'alerte précoce est conçue pour être envoyée avant la fin de l'analyse. La difficulté n'est donc pas tant de notifier que de déterminer en quelques heures si un événement constitue un incident important. Cela suppose aussi une chaîne de décision identifiée et joignable à toute heure : qui qualifie l'incident, qui valide la notification, qui l'envoie à l'autorité.

Sécurité des fournisseurs et du développement

Deux des mesures de gestion des risques se croisent. L'une concerne vos fournisseurs : qui intervient sur vos systèmes, avec quelles garanties. L'autre concerne la sécurité du développement et la gestion des vulnérabilités de vos propres systèmes. Elles sont traitées séparément par la directive, mais elles mobilisent souvent les mêmes équipes.

Sur le volet fournisseurs, le texte adopté par l'Assemblée le 17 novembre 2026 impose aux entités de recourir en priorité à des prestataires qualifiés par l'ANSSI et assujettis à l'impôt sur les sociétés en France (article 14 bis). Cette disposition reste provisoire : elle devra être confirmée en commission mixte paritaire.

Si NIS 2 ne détaille pas les outils à utiliser, ces mesures s'appuient en pratique sur l'analyse des dépendances, le suivi des composants logiciels ( SBOM), les scans de sécurité (SAST, DAST) et une approche Secure by Design.

C'est un autre texte, plus précis, qui s'adresse aux organisations qui conçoivent des produits : le Cyber Resilience Act (CRA). Ce règlement s'applique aux produits comportant des éléments numériques mis sur le marché européen et exige, par exemple, une nomenclature logicielle. Ses obligations de notification des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves s'appliquent depuis le 11 septembre 2026, et le reste de ses exigences à partir du 11 décembre 2027.

Où en est la France dans la transposition de NIS 2 ?

Les États membres devaient transposer NIS 2 avant le 17 octobre 2024. En France, la transposition n'est toujours pas achevée. Elle passe par le projet de loi Résilience, adopté par le Sénat en mars 2025, puis par la commission spéciale de l'Assemblée nationale en septembre 2025. Après plusieurs reports, le texte a été examiné en séance les 9 et 10 novembre, puis adopté en première lecture le 17 novembre 2026. Les deux chambres ayant voté des versions différentes, une commission mixte paritaire doit désormais établir un texte commun. Sa date n'est pas encore fixée. Viendront ensuite la promulgation de la loi et la publication de ses décrets d'application.

Les grandes lignes des futures exigences sont toutefois connues. L'ANSSI a publié en mars 2026 une version de travail du Référentiel Cyber France (ReCyF), qui décrit les mesures attendues des entités régulées en 15 à 20 objectifs de sécurité, selon leur catégorie.

Elle propose également, dans l'espace NIS 2 de sa plateforme MesServicesCyber, un test pour vérifier si une entité est concernée, ainsi qu'un pré-enregistrement volontaire, ouvert pour le moment aux entreprises, en attendant que l'enregistrement devienne obligatoire.

Début octobre 2026, le directeur général de l'ANSSI a par ailleurs indiqué envisager une conformité complète de toutes les entités d'ici fin 2028.

Si la date d'application en France reste incertaine, les grandes lignes des exigences sont suffisamment connues pour commencer à s'y préparer.

Quelles sanctions en cas de non-conformité ?

NIS 2 fixe un cadre commun de sanctions pour tous les États membres. En France, elles ne s'appliqueront qu'une fois la loi de transposition promulguée.

Pour les entités essentielles, le plafond des amendes est d'au moins 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial annuel, le montant le plus élevé étant retenu.

Pour les entités importantes, il est d'au moins 7 millions d'euros ou 1,4 % du chiffre d'affaires mondial annuel. Le chiffre d'affaires pris en compte est celui de l'entreprise dont fait partie l'entité, donc potentiellement celui de son groupe.

Au-delà des amendes, les autorités nationales disposent d'autres leviers : avertissements, instructions contraignantes, mise en conformité dans un délai donné. Ces mesures valent pour toutes les entités régulées.

Pour les entités essentielles uniquement, la directive prévoit deux mesures supplémentaires, en dernier recours, lorsque les mesures ordonnées précédemment restent sans effet à l'expiration du délai fixé. La première est la suspension temporaire d'une certification ou d'une autorisation. La seconde est l'interdiction temporaire, pour un dirigeant, d'exercer des fonctions de direction, que l'autorité peut demander aux organes ou juridictions compétents selon le droit national.

Dans le secteur public, le texte adopté par l'Assemblée nationale exclut l'État, les collectivités et leurs établissements publics administratifs de ces amendes. Ils restent tenus aux obligations de sécurité et de notification. En cas de manquement, la future commission des sanctions enjoindra à la collectivité de mettre en place un plan de remédiation dans un délai de trois mois.

Les conséquences d'un défaut de sécurité ne se limitent pas aux sanctions. Un incident peut aussi être onéreux : il peut être détecté tardivement, nécessiter une remise en service longue, ternir l'image de l'organisation. La mise en place de dispositifs de détection et de réponse solides aide en outre à démontrer sa diligence auprès des clients, des assureurs et de l'autorité compétente.

NIS 2 ne s'applique pas isolément. Deux autres textes européens la complètent, avec des périmètres distincts :

NIS 2 régule des organisations, identifiées par leur secteur d'activité et leur taille, auxquelles elle impose un socle d'obligations en matière de cybersécurité.

régule des organisations, identifiées par leur secteur d'activité et leur taille, auxquelles elle impose un socle d'obligations en matière de cybersécurité. Le CRA (Cyber Resilience Act) régule des produits : il impose aux fabricants de produits comportant des éléments numériques, matériels ou logiciels, mis sur le marché européen (hors services en ligne et produits déjà encadrés par des règles sectorielles), des exigences de sécurité tout au long de leur cycle de vie.

régule des produits : il impose aux fabricants de produits comportant des éléments numériques, matériels ou logiciels, mis sur le marché européen (hors services en ligne et produits déjà encadrés par des règles sectorielles), des exigences de sécurité tout au long de leur cycle de vie. DORA (Digital Operational Resilience Act) régule le secteur financier : il impose aux entités financières (banques, assureurs, sociétés de gestion, prestataires de paiement) des exigences de résilience opérationnelle numérique, et place les prestataires TIC critiques sous surveillance européenne.

Ces périmètres peuvent se recouper. La directive prévoit une règle générale : lorsqu'un texte sectoriel de l'Union impose des exigences d'effet au moins équivalent à celles de NIS 2, les dispositions correspondantes de NIS 2 ne s'appliquent pas aux entités concernées. C'est le cas de DORA pour le secteur financier : il s'applique à la place de NIS 2 pour la gestion des risques, la notification des incidents et la supervision des entités financières.

NIS 2 et le Cyber Resilience Act, quant à eux, peuvent s'appliquer en parallèle, car ils ne portent pas sur le même objet. Un fabricant d'équipements électroniques ou de machines, par exemple, relève de NIS 2 pour son organisation, s'il atteint la taille requise, et du CRA pour les produits qu'il commercialise.

Le calendrier diffère aussi. DORA, qui est un règlement et non une directive, s'applique directement depuis janvier 2025, sans transposition nationale. Le CRA impose depuis septembre 2026 le signalement des vulnérabilités activement exploitées et des incidents graves, y compris pour des produits déjà commercialisés, et sera pleinement applicable en décembre 2027. La directive NIS 2, quant à elle, attend toujours sa transposition française. Une organisation qui attend la transposition de la directive NIS 2 pour agir peut donc déjà être soumise à DORA ou au CRA.

Les trois textes se recoupent sur plusieurs points : gestion des risques, notification des incidents, maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. Pour le développement logiciel, des processus communs, comme la gestion des vulnérabilités, la traçabilité des composants et la journalisation des modifications, peuvent répondre à plusieurs textes à la fois et éviter de dupliquer les contrôles. Chaque texte garde toutefois ses exigences propres : supervision et enregistrement pour NIS 2, tests de résilience pour DORA, marquage CE et évaluation de conformité des produits pour le CRA.

Par où commencer sa mise en conformité à NIS 2 ?

Quatre actions structurent une démarche d'anticipation.

Déterminer son statut. Le simulateur NIS 2 de l'ANSSI, accessible depuis l'espace NIS 2 de MesServicesCyber, permet de savoir, à titre indicatif, si l'organisation est concernée et dans quelle catégorie. Le pré-enregistrement permet ensuite de bénéficier d'un enregistrement facilité lorsque la phase obligatoire commencera, et d'accéder à des informations et services d'accompagnement de l'ANSSI. Mesurer l'écart. Le ReCyF est la grille la plus proche de ce que la réglementation devrait exiger : 15 objectifs de sécurité pour les entités importantes, 20 pour les entités essentielles. Rapprocher ces objectifs de l'existant (politiques, certifications, mesures techniques) permet de cibler les actions prioritaires et de capitaliser sur les dispositifs déjà en place. L'ANSSI propose un outil de comparaison avec d'autres référentiels pour faciliter cette analyse, qui suppose un recensement préalable des systèmes d'information, premier objectif du ReCyF. Maîtriser l'écosystème. C'est l'objet du troisième objectif du ReCyF, et souvent l'un des chantiers les plus longs : inventaire des prestataires et fournisseurs informatiques, des interconnexions avec les systèmes d'information et des engagements contractuels existants. Structurer la gouvernance. NIS 2 place la cybersécurité sous la responsabilité de l'organe de direction, qui doit approuver les mesures de gestion des risques, en superviser la mise en œuvre et se former. En pratique, cela passe par désigner un référent au sein de la direction, inscrire le sujet à l'ordre du jour, planifier la formation de ses membres et définir la chaîne de décision en cas d'incident.

Les équipes qui adoptent déjà une approche DevSecOps disposent d'une base solide pour répondre aux exigences de NIS 2. Le principe du shift left, qui consiste à intégrer la sécurité dès les premières phases du cycle de développement logiciel ( SDLC), recoupe plusieurs mesures attendues par la directive, en particulier la sécurité du développement et la gestion des vulnérabilités. Il facilite aussi des pratiques voisines, comme la documentation des composants logiciels et la traçabilité des modifications.

D'après le rapport DevSecOps de GitLab dédié à « L'ère du développement logiciel intelligent », les professionnels consacrent en moyenne 14 heures par mois aux tâches liées à la conformité, et 48 % des équipes DevSecOps utilisent plus de cinq outils de sécurité. Cette multiplication des outils peut créer des angles morts et compliquer la traçabilité, des difficultés qui pèseront davantage dès lors que l'entité devra démontrer l'efficacité de ses mesures.

Les pratiques DevSecOps suivantes peuvent contribuer à répondre aux mesures de sécurité du développement logiciel et de gestion des vulnérabilités attendues par la directive :

Le test statique de sécurité des applications (SAST) pour identifier les vulnérabilités dès la phase d'écriture

pour identifier les vulnérabilités dès la phase d'écriture Le test dynamique de sécurité des applications (DAST) pour détecter les failles exploitables sur les applications en cours d'exécution

pour détecter les failles exploitables sur les applications en cours d'exécution L' analyse des dépendances pour auditer les composants open source et tiers et identifier les vulnérabilités et expositions communes (CVE)

pour auditer les composants open source et tiers et identifier les vulnérabilités et expositions communes (CVE) L' analyse des conteneurs pour vérifier la sécurité des images de conteneurs

pour vérifier la sécurité des images de conteneurs La détection des secrets pour repérer les mots de passe, clés d'API et jetons d'accès exposés par erreur dans le code, avant qu'ils ne soient exploités

pour repérer les mots de passe, clés d'API et jetons d'accès exposés par erreur dans le code, avant qu'ils ne soient exploités La génération automatisée de SBOM pour documenter les composants logiciels, une pratique que NIS 2 n'impose pas, mais que le Cyber Resilience Act rendra obligatoire pour les produits numériques

pour documenter les composants logiciels, une pratique que NIS 2 n'impose pas, mais que le Cyber Resilience Act rendra obligatoire pour les produits numériques Les pistes d'audit pour conserver un historique complet des modifications, des approbations et des déploiements

Remarque : SAST et DAST sont complémentaires. Le premier analyse le code source avant déploiement, le second teste l'application en cours d'exécution. Notre comparatif SAST et DAST détaille les cas d'usage et les critères de combinaison.

Vers une conformité continue

NIS 2 attend des entités qu'elles gèrent leurs risques dans la durée et qu'elles soient en mesure de démontrer l'efficacité de leurs mesures. Il ne s'agit plus seulement d'appliquer des contrôles, mais d'en conserver la preuve en continu. C'est la différence entre une conformité vérifiée lors d'un audit et une conformité intégrée aux processus de développement.

Une plateforme unifiée comme GitLab peut réduire la fragmentation des outils et améliorer la visibilité sur l'ensemble de la posture de sécurité. Cette consolidation facilite par la même occasion le travail des auditeurs, qui disposent d'une source unique de preuves.

Au sein de la plateforme, cette approche s'organise autour de trois piliers :

L' automatisation des workflows conformes . Les frameworks de conformité personnalisables sont composés d'exigences et de contrôles vérifiés automatiquement. Ils peuvent s'appuyer sur des templates prédéfinis (ISO 27001, SOC 2, NIST, mais aussi NIS 2 et DORA). Ils permettent de vérifier le statut de conformité et de corriger les écarts si nécessaire. Les politiques d'exécution de pipeline garantissent l'exécution systématique des contrôles requis, sans dépendre de l'initiative individuelle. Les contrôles sont définis de manière centralisée et appliqués à l'ensemble des projets de l'organisation.

. Les frameworks de conformité personnalisables sont composés d'exigences et de contrôles vérifiés automatiquement. Ils peuvent s'appuyer sur des templates prédéfinis (ISO 27001, SOC 2, NIST, mais aussi NIS 2 et DORA). Ils permettent de vérifier le statut de conformité et de corriger les écarts si nécessaire. Les politiques d'exécution de pipeline garantissent l'exécution systématique des contrôles requis, sans dépendre de l'initiative individuelle. Les contrôles sont définis de manière centralisée et appliqués à l'ensemble des projets de l'organisation. La gestion des audits . Une piste d'audit constituée d'événements détaillés, leur export en continu vers des outils tiers (SIEM, log management) et la génération de rapports structurés. Pour les agents GitLab Duo, des événements d'audit IA, à activer et encore en bêta, tracent leur activité, et la gouvernance des outils permet de soumettre à validation humaine leurs actions sensibles.

. Une piste d'audit constituée d'événements détaillés, leur export en continu vers des outils tiers (SIEM, log management) et la génération de rapports structurés. Pour les agents GitLab Duo, des événements d'audit IA, à activer et encore en bêta, tracent leur activité, et la gouvernance des outils permet de soumettre à validation humaine leurs actions sensibles. La gestion de la sécurité. Des rôles granulaires, des règles d'approbation des merge requests, la protection des branches et des politiques de sécurité appliquées à l'échelle des projets ou des groupes. Ces politiques imposent l'exécution de scans de sécurité intégrés (SAST, DAST, analyse des dépendances, analyse des conteneurs, détection de secrets) et peuvent exiger une approbation avant la fusion d'un code qui introduit de nouvelles vulnérabilités. La SBOM documente les composants utilisés et appuie la maîtrise de la chaîne d'approvisionnement logicielle. Avec GitLab Duo Agent Platform, des fonctionnalités agentiques complètent ce dispositif : détection des faux positifs pour alléger le tri des alertes, correctifs proposés sous forme de merge requests soumises à relecture, et agent Security Analyst pour analyser les vulnérabilités.

Le Compliance Center de GitLab permet par ailleurs aux équipes de conformité de suivre, pour leur groupe, le respect des normes, les violations détectées et les frameworks de conformité.

Quelle que soit la plateforme retenue, c'est le passage d'une conformité ponctuelle à une conformité continue qui change la donne face à NIS 2.

Conclusion

De la définition du périmètre aux mesures de gestion des risques, en passant par les sanctions et l'articulation avec DORA et le CRA, NIS 2 engage l'organisation à tous les niveaux : la direction, qui approuve et supervise ; les équipes de sécurité, qui détectent et notifient ; les équipes de développement, qui maîtrisent les composants et les vulnérabilités.

En France, le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale le 17 novembre 2026. Il reste à le finaliser en commission mixte paritaire, puis à le promulguer. Le directeur général de l'ANSSI envisage une conformité complète des entités d'ici fin 2028.

En attendant la transposition de NIS 2 en droit français, quatre actions peuvent être engagées dès maintenant : déterminer son statut, mesurer l'écart avec les objectifs attendus, maîtriser son écosystème de prestataires et structurer la gouvernance. Elles permettent d'aborder la mise en conformité sereinement et peuvent renforcer la sécurité des systèmes et de la chaîne d'approvisionnement.

Pour aller plus loin, vérifiez si vous êtes concerné par cette directive avec le simulateur de l'ANSSI.

FAQ sur la directive NIS 2

Qu'est-ce que la directive NIS 2 en résumé ?

La directive NIS 2 (directive (UE) 2022/2555) est le cadre européen qui renforce les exigences de cybersécurité pour les entités de 18 secteurs critiques. Elle succède à NIS1 avec un périmètre élargi, un cadre de sanctions commun et une implication directe des organes de direction.

Le délai européen de transposition a expiré le 17 octobre 2024, et aucune date de conformité n'est fixée à ce jour en France. La transposition passe par le projet de loi Résilience, adopté par le Sénat en mars 2025, puis par l'Assemblée nationale en première lecture le 17 novembre 2026. Un texte commun doit encore être arrêté en commission mixte paritaire avant la promulgation. L'ANSSI a publié en mars 2026 une version de travail du Référentiel Cyber France (ReCyF), qui préfigure les exigences attendues, et son directeur général a indiqué début octobre 2026 envisager une conformité complète des entités d'ici fin 2028.

Quelles sanctions risque une organisation non conforme à NIS 2 ?

La directive prévoit des plafonds d'amende d'au moins 10 millions d'euros ou 2 % du chiffre d'affaires mondial pour les entités essentielles, et d'au moins 7 millions d'euros ou 1,4 % pour les entités importantes, le montant le plus élevé étant retenu. Pour les seules entités essentielles, l'autorité peut aussi, en dernier recours, demander l'interdiction temporaire, pour un dirigeant, d'exercer des fonctions de direction. Ces sanctions ne s'appliqueront en France qu'après promulgation de la loi.

Quel est le lien entre NIS 2 et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle ?

NIS 2 impose aux entités régulées de sécuriser leurs relations avec leurs fournisseurs directs, ainsi que le développement et la maintenance de leurs systèmes. Elle ne détaille pas les outils : l'audit des dépendances, les tests de sécurité (SAST, DAST) ou l'approche Secure by Design sont des pratiques courantes, mais non exigées en tant que telles. Il en va de même de la SBOM, que le Cyber Resilience Act rendra obligatoire pour les produits numériques en décembre 2027. Ce règlement impose déjà aux fabricants, depuis septembre 2026, de signaler sous 24 heures les vulnérabilités activement exploitées : une SBOM aide à identifier rapidement les composants concernés.