bol est l'un des plus grands détaillants en ligne des Pays-Bas et de Belgique. L'entreprise, qui utilise GitLab Ultimate, propose un catalogue de 38 millions d'articles et collabore avec 50 000 partenaires commerciaux qui vendent leurs produits sur sa plateforme. bol s'appuie sur des technologies innovantes pour accroître l'efficacité de son développement, respecter les réglementations en matière de conformité et maintenir la confiance de sa vaste clientèle.

bol utilise la plateforme DevSecOps GitLab, qui permet à ses équipes de développement de livrer leurs projets rapidement et en toute sécurité, tout en économisant des milliers d'heures de vérifications manuelles de conformité.

« GitLab nous aide à rester flexibles et compétitifs à mesure que nous grandissons, et que les exigences auxquelles nos logiciels et nos développeurs doivent se conformer augmentent », déclare Guus Houtzager, Engineering Manager au sein de l'équipe d'intégration continue et de déploiement continu de bol. « C'est le plus grand défi auquel nous étions confrontés, et nous l'avons relevé grâce à GitLab. »

Cependant, à mesure que le chiffre d'affaires de bol augmente, les règles et réglementations de conformité à respecter se multiplient également. L'entreprise doit continuellement adapter ses logiciels pour répondre à des réglementations strictes et fréquemment mises à jour, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), les exigences de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la loi européenne sur l'intelligence artificielle.

Après avoir adopté GitLab Community en 2016, puis GitLab Premium quelques années plus tard, bol est passé à GitLab Ultimate en 2024 pour faire face à la charge croissante en matière de conformité et aider ses équipes à mener à bien leurs projets plus rapidement et plus efficacement.

Des milliers d'heures de développement économisées chaque mois

GitLab permet aux équipes DevSecOps de bol de mettre en place des politiques qui automatisent les configurations et les vérifications de conformité. Ces automatisations aident à garantir la cohérence et l'évolutivité des efforts de conformité, tout en réduisant le risque d'erreur humaine. Grâce à ces garde-fous de conformité, ses 850 développeurs peuvent consacrer davantage d'énergie à la création de logiciels innovants et sécurisés.

« Nous avons choisi GitLab Ultimate afin de pouvoir mettre en place des pipelines de conformité obligatoires qui garantissent que nos équipes travaillent dans le respect des réglementations dès le départ », explique Guus Houtzager.

Étant donné que les équipes de développement peuvent se concentrer sur le code sans être freinées par les contraintes de conformité, leur efficacité a été considérablement améliorée. « Nous avons ainsi économisé plusieurs milliers d'heures de développement au total par mois », affirme Guus Houtzager. En plus des gains de temps, les équipes de développement sont désormais convaincues de pouvoir surmonter tout obstacle lié à la conformité.

« Nous savons que GitLab nous aidera en matière de conformité et de sécurité logicielle », déclare Guus Houtzager. « Même si de nouvelles réglementations apparaissent, nous disposons, grâce à GitLab, d'une boîte à outils qui nous permet de les suivre et de nous y conformer. Nous ne savons pas exactement ce qui nous attend, mais nous savons que nous sommes en mesure de faire face à toute éventualité. »

Intégration de la sécurité en amont pour protéger les clients et l'entreprise

En tant qu'acteur majeur du commerce en ligne européen, la confiance est un pilier essentiel du modèle économique de bol. L'entreprise traite un volume important de données personnelles, telles que les adresses et les détails de commande. Si les amendes réglementaires sont une préoccupation, le maintien de la confiance de sa clientèle l'est tout autant, d'où l'importance de la sécurité.

« La plupart des habitants des Pays-Bas et de la Belgique ont déjà acheté chez nous, et ils nous font confiance », explique Guus Houtzager. « Ils nous font confiance pour traiter correctement leurs informations de paiement. Nous ne vendons pas leurs données à caractère personnel, et ils comptent sur nous pour les protéger. »

Pour assurer la protection des données de ses clients et de son activité, bol a intégré la sécurité en amont du processus de développement : les équipes de développement arrivent ainsi à détecter les erreurs et les vulnérabilités plus tôt. Toutefois, intégrer la sécurité en amont sans les bons outils pourrait amener les équipes à passer d'innombrables heures à corriger les problèmes identifiés.

« Si vous intégrez la sécurité en amont sans fournir aux équipes les outils, le soutien et les processus nécessaires pour travailler efficacement, elles se retrouvent enlisées dans des procédures ou du travail manuel », souligne Guus Houtzager.

Avec GitLab Ultimate, bol est en mesure de configurer l'architecture et le modèle de permissions pour répondre aux exigences de sécurité de l'entreprise. Les équipes de développement sont libres de concevoir et de livrer rapidement leurs projets, et bol protège les données des clients et de l'entreprise. La plateforme DevSecOps offre en outre un avantage : la possibilité de suivre les modifications et les corrections apportées et de les consigner dans les registres de conformité.

Cap sur l'IA

À l'avenir, bol prévoit d'exploiter davantage de fonctionnalités de GitLab Ultimate, comme l'intégration cloud et les capacités d'intelligence artificielle (IA), ainsi que des fonctionnalités de sécurité supplémentaires.

De l'accélération de la création de logiciels sécurisés à l'amélioration de l'expérience développeur, bol envisage d'utiliser un jour GitLab Duo, alimenté par l'IA, pour accélérer le développement logiciel à grande échelle.

« Les conditions doivent être réunies pour que nous puissions l'utiliser, et nous examinerons alors certainement comment il peut nous aider », déclare Guus Houtzager. « Comme tout le monde, nous cherchons à identifier où l'IA peut nous aider à améliorer les choses tout au long du cycle de vie du développement logiciel. Si quelqu'un écrit du code ou travaille sur d'autres aspects du processus, comment l'IA peut-elle l'aider ? »