Pourquoi GitLab a signé la lettre Open Weights and American AI Leadership

Cette semaine, GitLab a signé la lettre Open Weights and American AI Leadership, rejoignant ainsi de nombreuses autres entreprises technologiques qui soutiennent un écosystème d'IA ouvert et solide.

Cette lettre défend l'idée que les poids ouverts stimulent l'innovation, offrent aux clients un meilleur contrôle et constituent une voie importante vers la sécurité de l'IA. Au-delà d'une position politique que nous partageons, ce principe est au cœur de notre vision de l'ingénierie agentique : les équipes donnent le meilleur d'elles-mêmes lorsqu'elles peuvent choisir le modèle le plus adapté à la tâche à accomplir.

En tant que plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps, qui allie rapidité et contrôle pour l'ingénierie logicielle agentique, GitLab donne la priorité au choix du client en orchestrant le cycle de vie logiciel et en prenant en charge plusieurs modèles tout au long du workflow des équipes.

Permettre aux clients de choisir leurs modèles d'IA

De nombreuses organisations manifestent un intérêt croissant pour un accès encadré aux meilleurs modèles de base et aux modèles à poids ouverts. GitLab prend en charge les deux.

Les modèles de base offrent souvent des capacités polyvalentes, tandis que les modèles à poids ouverts permettent aux clients de mieux maîtriser les coûts, le déploiement et la résidence des données. Notre objectif est d'aider les clients à les combiner selon leurs besoins.

L'une des décisions les plus critiques pour les dirigeants d'entreprise est de protéger leurs logiciels et leur propriété intellectuelle stratégique contre les menaces liées à la sécurité, à la confidentialité et à la concurrence. Les organisations ne devraient pas être contraintes de dépendre d'un seul fournisseur de cloud ou de modèles d'IA.

GitLab est la seule plateforme à la fois neutre vis-à-vis du cloud et des modèles d'IA. Cette liberté de choix ne peut être préservée que si le marché des modèles reste ouvert. Les modèles à poids ouverts offrent aux équipes de développement la possibilité de choisir où exécuter leurs modèles d'IA, dans des environnements air-gapped si nécessaire, tout en conservant le contrôle de leur code.

Notre position

À l'instar des décideurs politiques, nous souhaitons un écosystème d'IA sûr et sécurisé, et considérons l'ouverture comme un élément essentiel pour y parvenir. Nous soutenons les politiques qui préservent la capacité à développer, distribuer et utiliser des modèles à poids ouverts, sous réserve de mesures de protection ciblées et fondées sur les risques, ainsi que d'outils adaptés pour lutter contre les usages malveillants avérés. Ces types d'interventions peuvent jouer un rôle significatif dans le développement d'un écosystème robuste, où plusieurs fournisseurs de modèles (ouverts et propriétaires) peuvent se concurrencer sur le fond, au bénéfice de l'innovation, de la sécurité et du choix des clients.

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