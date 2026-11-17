GitLab n'est pas concernée par la vulnérabilité CVE-2026-112900 ni par les autres vulnérabilités corrigées dans Pillow 13.0.0. Les produits GitLab n'intègrent pas la bibliothèque Pillow, et notre équipe de sécurité n'a trouvé aucun élément indiquant un impact sur l'infrastructure gérée par GitLab. GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated ne sont pas concernés.

Pillow est l'une des bibliothèques d'images les plus utilisées de l'écosystème Python. Elle se trouve souvent plusieurs niveaux plus bas dans l'arbre des dépendances, intégrée par un framework web, un service de génération de miniatures ou une boîte à outils de machine learning, sans que personne l'ait choisie directement. Le 16 octobre 2026, le projet Pillow a publié la version 13.0.0, dont l'un des correctifs de sécurité concerne la CVE-2026-112900 : une injection d'arguments liée à la manière dont Pillow appelle Ghostscript pour effectuer le rendu des images EPS. L'enregistrement CVE, publié le 19 octobre, lui attribue la note de 9,2 (critique) sur le Common Vulnerability Scoring System (CVSS) 4.0. Cette faille concerne toutes les versions de Pillow de la 2.6.0 à la 13.0.0, cette dernière exclue. Aucune exploitation active n'a été signalée à ce jour, mais l'évaluation de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) la classe comme automatisable, avec un impact technique total.

Mettez à niveau Pillow vers la version 13.0.0 sur chaque projet et chaque image de conteneur qui traite des images non fiables, et supprimez Ghostscript des images de conteneur qui n'ont pas besoin de la prise en charge du format EPS.

Ce guide s'adresse aux équipes de sécurité et de plateforme qui gèrent des projets Python sur GitLab. Il présente la version corrigée pour chaque distribution, le fonctionnement de la faille, les autres problèmes de gravité de niveau élevé et critique corrigés dans la même version, la manière d'identifier les projets concernés avec l' analyse des dépendances, l' analyse des conteneurs, GitLab Orbit, la recherche de code et la remédiation à grande échelle avec GitLab Duo Agent Platform.

Qu'est-ce que la CVE-2026-112900 ?

La CVE-2026-112900 est une faille d'injection de commandes du système d'exploitation et d'injection d'arguments dans le plug-in EPS de Pillow. Elle est classée comme critique, avec un score CVSS 4.0 de 9,2 attribué par l'autorité de numérotation CVE (CNA). L' enregistrement CVE a été publié le 19 octobre 2026.

Champ Détail CVE CVE-2026-112900 Avis de sécurité GitHub GHSA-w889-685w-c8fh Titre Pillow : injection d'arguments dans un appel à Ghostscript, pouvant conduire à une exécution de code à distance (RCE) Faiblesse CWE-88 (injection d'arguments), CWE-78 (injection de commandes du système d'exploitation) CVSS 4.0 9,2, critique (AV:N/AC:L/AT:P/PR:N/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H) Versions concernées Pillow >= 2.6.0 et < 13.0.0 Version corrigée Pillow 13.0.0 Statut d'exploitation Aucune connue au moment de la rédaction ( évaluation SSVC de la CISA datée du 20 octobre 2026)

Mettre à niveau Pillow vers une version corrigée dès maintenant

Mettez à niveau Pillow vers la version 13.0.0 ou une version ultérieure. L'enregistrement CVE ne mentionne que la version 13.0.0 comme version corrigée : toutes les branches plus anciennes doivent donc migrer vers celle-ci. Les mises à jour du framework et la validation des données d'entrée concernant le contenu des images n'y changent rien, car la faille réside dans la façon dont le nom de fichier parvient à Ghostscript.

Votre version de Python Marche à suivre 3.11 à 3.15 Effectuez la mise à niveau avec pip install --upgrade "pillow>=13.0.0" , ou modifiez la spécification de version dans votre fichier de verrouillage (« lockfile ») ou votre fichier requirements.

Si votre version de Pillow provient d'un paquet de distribution, consultez d'abord le suivi de la distribution. Les paquets de distribution utilisent leur propre numérotation de versions : comparez-les avec le suivi de sécurité plutôt qu'avec la commande pip show . Situation au 26 octobre 2026 :

Sources : suivis de sécurité de Debian, de SUSE et d' Amazon Linux, au 26 octobre 2026. Amazon Linux 2 est indiqué comme non concerné. Ubuntu indique que toutes ses versions sont à évaluer, et Red Hat, Arch Linux et Oracle Linux ne comportaient aucune mention concernant cette CVE. Le suivi d'Alpine n'a pas pu être vérifié.

En attendant que votre distribution propose un correctif, installez Pillow 13.0.0 depuis PyPI dans un environnement virtuel ou un conteneur, ou appliquez les solutions de contournement ci-dessous.

Reconstruisez vos images de conteneur. Si votre Dockerfile installe Pillow sans spécifier de version de correctif, reconstruisez l'image avec docker build --pull --no-cache et redéployez-la afin que l'étape d'installation résolve la version corrigée. Pour les images qui spécifient une version, comme pillow==12.3.0 , modifiez d'abord cette version. Les images construites à partir d'autres images de base ne reçoivent le correctif qu'une fois ces images de base mises à jour par les personnes qui en assurent la maintenance : vérifiez donc l'image upstream avant de la reconstruire.

Pillow 13.0.0 modifie également certains comportements, par exemple la gestion des tags TIFF en double et l'enregistrement des images en mode I au format PNG : exécutez donc vos tests de traitement d'images avant de déployer la mise à niveau.

Les fichiers EPS sont des programmes PostScript : Pillow lance Ghostscript ( gs ) pour en effectuer le rendu, en transmettant le nom du fichier d'entrée juste après -f , sans aucun filtrage.

Lorsque l'objet image possédait un attribut .name correspondant à un fichier existant sur le disque, Pillow utilisait ce nom tel quel. L'analyseur d'arguments de Ghostscript attribue une signification particulière à deux types de chaînes de caractères :

Un - en début de chaîne est interprété comme une option plutôt que comme un nom de fichier, ce qui permet à un attaquant de procéder à une injection d'arguments (CWE-88).

est interprété comme une option plutôt que comme un nom de fichier, ce qui permet à un attaquant de procéder à une injection d'arguments (CWE-88). Un @ en début de chaîne indique à Ghostscript de lire des arguments de ligne de commande supplémentaires depuis le fichier texte désigné. Si l'attaquant contrôle aussi le contenu de ce fichier, il maîtrise alors des arguments Ghostscript supplémentaires, ce qui ouvre la voie à l'exécution de commandes (CWE-78).

L'avis de sécurité précise que l'attaque fonctionne même avec -dSAFER , l'option d'environnement sandbox que Pillow transmet par défaut. Cette option restreint ce qu'un programme PostScript peut faire, mais elle n'empêche pas un attaquant d'injecter des arguments dans la ligne de commande elle-même.

Vous n'êtes exposé que si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Votre version de Pillow est antérieure à la version 13.0.0. Ghostscript est installé. Votre code ouvre un fichier EPS dont le nom peut être manipulé par un attaquant, par exemple un fichier importé et enregistré sous son nom d'origine. L'image est chargée ou rendue, et non simplement ouverte.

L'exécution complète d'une commande nécessite également que l'attaquant contrôle un fichier texte référencé avec un @ en début de nom. Les services qui génèrent leurs propres noms de fichier ou utilisent des flux en mémoire sont bien moins susceptibles d'être exposés.

Si vous ne pouvez pas encore effectuer la mise à niveau : enregistrez les fichiers importés sous des noms générés, limitez les formats avec Image.open(f, formats=["PNG", "JPEG"]) ou supprimez Ghostscript des images qui n'en ont pas besoin.

Tous les problèmes de gravité élevée et critique de la version 13.0.0

Les notes de release de la version 13.0.0 répertorient 17 avis de sécurité de gravité élevée ou critique (3 critiques, 14 élevés). Quinze d'entre eux correspondent à une CVE. Les deux autres, GHSA-xcvg-w56q-r89m et GHSA-78g4-xqwv-q3g8, méritent une attention particulière, car les outils qui se basent uniquement sur les identifiants CVE ne les détecteraient pas.

Gravité CVE GHSA Problème Critique CVE-2026-96639 GHSA-v9pv-5gc8-w2m6 Réutilisation d'un stockage d'image natif obsolète après des changements de mode Critique CVE-2026-112398 GHSA-5x8w-8jj5-q52h Dépassement de tampon dans le tas lors du décodage JPEG des fichiers FlashPix (FPX) Critique CVE-2026-112403 GHSA-8g5g-8vmr-9782 Dépassement de tampon dans le tas du décodeur JPEG, provoqué par des lignes de balayage dépassant la largeur des tuiles Élevée CVE-2026-96644 GHSA-9v9v-9qvf-h2hj Lecture hors limites dans le tas pour les formats WMF/EMF, causée par la troncature des dimensions Élevée CVE-2026-96637 GHSA-g842-9rc4-69pw Contournement de la protection contre les bombes de décompression pour le format SPIDER via seek() Élevée CVE-2026-96643 GHSA-g4qv-2jxx-769h Boucle illimitée de remplacement de l'en-tête Exif Élevée CVE-2026-96778 GHSA-g7cr-3p24-7wf7 Écriture d'un commentaire JPEG après que le profil ICC a rempli le tampon de l'encodeur Élevée CVE-2026-112395 GHSA-462x-pgg6-55fp Lecture hors limites lors du décodage de tuiles TIFF et YCbCr, causée par des tampons libtiff sous-dimensionnés Élevée CVE-2026-112404 GHSA-c6hw-5grf-ff96 Lecture hors limites lors du décodage de tuiles TIFF et YCbCr, causée par des tampons libtiff sous-dimensionnés Élevée CVE-2026-112895 GHSA-p4wg-p73j-c528 Épuisement de la pile lors de l'analyse des fichiers PDF, causé par de longues chaînes de trailers et des arbres de pages profonds ou cycliques Élevée CVE-2026-96640 GHSA-mrfp-p49p-3hf2 Épuisement des ressources lors de l'ajout de données au PDF, causé par des références répétées à l'arbre de pages Élevée CVE-2026-112896 GHSA-pchr-8j38-3x4p Acceptation par l'encodeur TIFF d'un tag Colormap de taille incorrecte pour les images autres que 8 bits Élevée CVE-2026-112393 GHSA-332p-7hrc-92wf Dépassement de tampon dans le tas de l'encodeur TIFF lors de l'enregistrement dans un objet fichier Élevée Aucune CVE trouvée pour le moment GHSA-xcvg-w56q-r89m Dépassement de tampon dans le tas de l'encodeur TIFF lorsque des tags remplacent la taille de l'image Élevée CVE-2026-112902 GHSA-xvh5-g6gv-559v Divulgation de mémoire et plantage de l'encodeur TIFF, causés par des valeurs de tags incohérentes Élevée CVE-2026-112897 GHSA-q45j-58j2-45rg Renvoi de mémoire non initialisée lors du décodage TIFF de bandes JPEG trop courtes Élevée Aucune CVE (GitHub : « No known CVE ») GHSA-78g4-xqwv-q3g8 Dépassement de tampon dans le tas de la bibliothèque OpenJPEG intégrée lors de la lecture des données de parties de tuile

Repérer Pillow dans vos groupes GitLab

Identifiez tous les projets qui installent Pillow, puis corrigez en priorité ceux qui disposent aussi de Ghostscript et acceptent des fichiers importés.

L'analyse des dépendances signale la version de Pillow présente dans vos fichiers de verrouillage, y compris les dépendances transitives. Activez-la projet par projet, ou pour un groupe entier au moyen d'une politique d'exécution des scans. Les politiques d'approbation des merge requests peuvent bloquer les merges qui introduisent une version vulnérable, et l' analyse continue des vulnérabilités réexamine les projets existants lorsqu'un avis de sécurité est publié, pour les avis datant de 14 jours au maximum.

Figure 1 : rapport de vulnérabilités GitLab simulé illustrant les risques de sécurité détectés par l'analyse des dépendances pour les CVE Pillow de gravité critique et élevée

L'analyse des conteneurs détecte Ghostscript installé en tant que paquet du système d'exploitation. Les images qui contiennent Pillow mais pas Ghostscript ne peuvent pas effectuer le rendu de fichiers EPS : elles sont donc moins prioritaires. L'analyse des conteneurs ne détecte toutefois pas Ghostscript compilé à partir du code source. Activez l'analyse des conteneurs de la même manière. GitLab Orbit : comme Pillow est souvent présent en tant que dépendance d'un autre composant, il est difficile de savoir qui l'utilise depuis un projet isolé. GitLab Orbit transforme vos projets, vos pipelines, vos risques de sécurité détectés et votre code en un graphe qu'un agent peut interroger. Activez-le au niveau du groupe principal, puis demandez la liste des projets Python qui gèrent des images ainsi que celle des projets qui présentent encore des risques ouverts pour la CVE-2026-112900 ou les autres avis de sécurité relatifs à Pillow. Vous obtiendrez ainsi une liste restreinte avant même d'ouvrir un seul dépôt.

GitLab Orbit ne couvre que la branche par défaut et est disponible en version bêta pour les éditions GitLab Premium et GitLab Ultimate sur GitLab.com et GitLab Self-Managed. Il n'analyse pas encore les Dockerfiles. Vérifiez la présence de Ghostscript à l'aide de la recherche de code. La recherche de code détecte ce qui échappe aux scanners. Exécutez les requêtes suivantes dans la recherche exacte de code au niveau du groupe principal, avec le mode expression régulière activé : file:requirements.*\.txt$ (?i)^\s*pillow

lang:Dockerfile (?i)ghostscript

(?i)EpsImagePlugin|\.eps\b

Enfin, comparez les résultats avec ce qui s'exécute réellement. Tout ce qui s'exécute sans être déclaré dans vos projets constitue une lacune. Pour Kubernetes, l' analyse opérationnelle des conteneurs (OCS) couvre les images présentes dans vos clusters.

Effectuer des corrections à grande échelle avec GitLab Duo Agent Platform

Une fois la liste des projets concernés établie, le travail restant est répétitif : mettre à niveau la version, ouvrir une merge request, la faire relire. Confiez la partie répétitive aux agents et réservez l'expertise humaine aux décisions.

Commencez par vous rendre dans Agentic Chat : demandez-lui de répertorier les risques de sécurité détectés par l'analyse des dépendances pour ces CVE Pillow issus du rapport de vulnérabilités (GitLab Ultimate), puis de créer un epic avec un ticket par projet concerné. L'assignation d'un ticket au flow Developer génère une merge request qui met à jour Pillow vers la version 13.0.0 ou ultérieure, ou modifie la version épinglée dans le Dockerfile. Un déclencheur de flow sur l'événement Assign démarre le flow dès que le ticket est assigné. Le flow Code Review peut ensuite effectuer une première revue de chaque merge request au regard de vos instructions de revue.

Figure 2 : GitLab Duo Agent Chat illustrant l'analyse de sécurité et la création d'une merge request pour corriger les vulnérabilités de Pillow

Figure 3 : merge request créée par GitLab Duo Agent Platform pour corriger les vulnérabilités de Pillow

Les agents s'arrêtent au niveau de la merge request. Une personne doit encore examiner et fusionner chacune d'entre elles, exécuter les tests de traitement d'images (la version 13.0.0 modifie le comportement des tags TIFF en double et des enregistrements PNG des images en mode I), puis vérifier que la version corrigée est bien déployée avant de fermer le ticket.

Chronologie

Date Événement 16 octobre Pillow publie la version 13.0.0 avec des correctifs pour 38 entrées de sécurité. Les notes de release répertorient le problème EPS/Ghostscript sous la référence GHSA-w889-685w-c8fh, sans CVE pour le moment. 19 octobre GitHub, en tant que CNA, réserve et publie la CVE-2026-112900 avec un score CVSS 4.0 de 9,2 (critique). La CVE-2026-112393 et la CVE-2026-112403, concernant respectivement les dépassements de tampon dans le tas de l'encodeur TIFF et du décodeur JPEG, sont publiées le même jour. 20 octobre Le coordinateur de la CISA ajoute une évaluation SSVC pour la CVE-2026-112900 (exploitation : aucune ; automatisable : oui ; impact technique : total). 23 octobre Debian ne répertorie comme corrigée que sa version unstable (13.0.0-1). Ubuntu indique que toutes ses versions doivent faire l'objet d'une évaluation.

Sources