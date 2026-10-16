Le code est écrit. Mais qui se charge de l'examiner ?

Le volume de code n'a jamais été aussi élevé, pourtant la livraison ne suit pas le rythme. Chez Meta, les modifications de code sur les plateformes internes ont augmenté de 220 % d'une année sur l'autre, tandis que celles qui ont été déployées sous forme de nouvelles fonctionnalités n'ont augmenté que de 36 % ( Reuters, août 2026). Chacun de ces changements doit passer par une revue avant d'être mis à la disposition des utilisateurs.

La revue automatisée absorbe une grande partie de cette charge. Le flow Code Review de GitLab Duo Agent Platform examine les merge requests dès leur création, suit les instructions de revue personnalisées que vous définissez par projet et coûte un forfait de 0,25 GitLab Credits par revue (0,25 $ au tarif catalogue). Si une revue manuelle prend environ 15 minutes à un ingénieur senior, cela représente environ 25 $ par revue ; la revue automatisée réduit le coût par revue de 99 % ( GitLab).

La revue automatisée ne supprime pas l'intervention humaine pour autant. Les règles d'approbation, le fichier CODEOWNERS et les politiques de conformité exigent toujours qu'une personne valide de nombreux changements. Pour ces merge requests, le premier ralentissement réside souvent dans la recherche du bon relecteur, et cela avant même qu'une ligne de code soit lue. Ce dernier doit maîtriser le code concerné, disposer du temps nécessaire pour effectuer sa revue et être disponible dans un fuseau horaire où il peut répondre rapidement. Lorsque les auteurs n'ont aucune visibilité sur ces facteurs, certains ingénieurs seniors se retrouvent à assumer la majorité des revues, tandis que d'autres relecteurs qualifiés restent sous-sollicités.

GitLab 19.5 supprime cette étape grâce au flow Recommend Reviewers. Lorsque vous créez une merge request, GitLab recommande le relecteur le plus adapté en fonction de sa charge de travail, de son fuseau horaire, de sa disponibilité et de son expertise, tels que définis par les règles d'approbation et le fichier CODEOWNERS. Le flow explique pourquoi ce relecteur a été choisi et vous permet de l'assigner en un seul clic. À l'échelle de votre organisation, les revues démarrent plus tôt, la charge se répartit entre tous les ingénieurs qualifiés, et une plus grande partie du code écrit par votre équipe parvient aux utilisateurs.

Découvrez le flow Recommend Reviewers en action :

La revue : un problème d'acheminement, pas d'effectifs

Les équipes considèrent souvent la lenteur des revues comme un problème de ressources humaines. Elles mettent en place des rappels, des rotations de revue, une couverture étendue sur plusieurs fuseaux horaires et des procédures d'escalade. Ces solutions de contournement font perdre du temps aux collaborateurs et peuvent conduire à leur épuisement, sans jamais s'attaquer à la véritable cause : l'acheminement. L'expertise et les capacités existent déjà ; il manque simplement un mécanisme pour les associer à chaque merge request dès sa création.

Sans cette mise en correspondance, l'auteur doit répondre à des questions dont GitLab connaît déjà la réponse. Qui connaît cette partie du code ? Qui est disponible ? Qui est en ligne en ce moment ? Les auteurs retombent alors dans des habitudes qui ralentissent tout le monde :

Assigner la demande à un groupe entier. Tous les membres reçoivent une notification, personne ne se sent responsable, et la merge request attend que quelqu'un se manifeste.

Tous les membres reçoivent une notification, personne ne se sent responsable, et la merge request attend que quelqu'un se manifeste. Toujours solliciter le même relecteur de confiance. Cette personne devient un goulot d'étranglement, et son propre travail s'en trouve bloqué.

Cette personne devient un goulot d'étranglement, et son propre travail s'en trouve bloqué. Deviner en fonction des fuseaux horaires. Le relecteur que vous avez choisi vient de terminer sa journée, vos retours n'arriveront donc que demain.

Les relecteurs en paient également le prix. Avec les assignations de groupe, ils croulent sous les notifications de merge requests qui ne les concernent pas et risquent de manquer celles qui requièrent leur attention. Et les relecteurs vers lesquels tout le monde se tourne absorbent une part croissante de la file d'attente en plus de leur propre travail, ce qui les épuise plus rapidement.

GitLab Duo Agent Platform exécute le flow Recommend Reviewers sur votre merge request et effectue les recherches à votre place :

Vous créez votre merge request. Un déclencheur lance automatiquement le flow dès la création d'une merge request, qu'elle soit en brouillon ou prête à être fusionnée, afin que les suggestions soient disponibles dès le départ. Le flow évalue les relecteurs éligibles. Il prend en compte la charge de travail, le fuseau horaire, la disponibilité et l'expertise de chaque candidat, tels que définis par les règles d'approbation et le fichier CODEOWNERS, pour identifier la personne la mieux placée pour intervenir. Vous voyez la recommandation et son raisonnement. Le flow explique pourquoi il a sélectionné chaque relecteur, afin que vous puissiez valider la suggestion en connaissance de cause. Vous assignez un relecteur en un seul clic. Les suggestions apparaissent dans un panneau dédié sur la merge request. C'est vous qui décidez qui effectue la revue et à quel moment.

Cette conception vous permet de garder le contrôle sur votre calendrier. Vous pouvez d'abord terminer vos itérations ou traiter les retours de la revue automatisée du code, puis faire appel à un relecteur humain lorsque la modification est vraiment prête. Vous configurez ce flow en tant que déclencheur de flow dans votre projet plutôt que comme paramètre de projet, afin qu'il s'intègre naturellement aux autres workflows agentiques que votre équipe utilise déjà.

Relecteurs prêts à être assignés

Les avantages pour votre équipe

Associer le bon relecteur est synonyme de retours plus rapides, d'une responsabilité plus claire et d'une charge de travail mieux répartie. Le flow Recommend Reviewers effectue ce choix de manière cohérente, à grande échelle, avec un raisonnement que vous pouvez consulter et modifier.

Le flow Recommend Reviewers fonctionne également en complément des autres flows par défaut de GitLab Duo Agent Platform qui prennent en charge les tâches autour d'une merge request :

Exécutez d'abord le flow Code Review pour que les retours automatisés arrivent avant l'intervention d'un relecteur humain.

Ajoutez le flow Security Review pour vérifier les changements d'une merge request et rechercher des vulnérabilités de logique métier avant le merge.

Utilisez le flow Fix CI/CD Pipeline pour diagnostiquer et corriger les jobs en échec, afin qu'un pipeline en échec ne bloque pas un changement approuvé.

Utilisez les flows personnalisés pour intégrer le flow Recommend Reviewers dans le processus que votre équipe suit déjà.

Chaque étape, de la merge request au merge, s'exécute sur la même plateforme et avec les mêmes politiques, ce qui permet à davantage de code produit par votre équipe d'atteindre réellement les utilisateurs.

Premiers pas

Les suggestions intelligentes de relecteurs sont en disponibilité générale dans GitLab 19.5 pour GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated. Pour les essayer, ajoutez le déclencheur du flow Recommend Reviewers à votre projet, puis créez votre prochaine merge request. Pour en savoir plus, consultez notre documentation.

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