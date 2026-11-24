Les agents d'IA envoient toujours plus de code dans des files de revue conçues pour un rythme de travail humain. Un assistant de codage peut accélérer l'écriture du code, mais il ne vous indiquera pas si les revues, les contrôles de sécurité et les approbations de mise en production peuvent tenir la cadence face à tout ce code supplémentaire. L'ingénierie d'IA native consiste à concevoir délibérément le processus d'ingénierie de sorte que les personnes et les agents se consacrent chacun aux tâches qui leur conviennent le mieux. Elle commence par identifier les goulots d'étranglement dans la livraison avant de déterminer le degré d'autonomie à accorder aux agents et la façon de garder le contrôle à grande échelle.

Le guide de l'ingénierie d'IA native aide les équipes à transformer une vitesse de codage accrue en une livraison plus rapide, en repensant la façon dont elles livrent des logiciels avec des agents. Chaque pratique du guide s'appuie sur les retours d'expérience de responsables en ingénierie chez GitLab, de nos clients et des membres de notre communauté Software Engineering Leadership Forum (SELF). Nous avons également collaboré avec IT Revolution pour intégrer les conclusions d'un groupe diversifié de professionnels qui ont examiné le développement logiciel d'IA native sous différents angles, de la revue de code à l'autonomie des agents.

Voici quelques-unes des questions auxquelles nous avons cherché à répondre lors de l'élaboration de ce guide.

Où se déplace le goulot d'étranglement quand le développement s'accélère ?

Le codage était autrefois l’étape la plus lente et la plus coûteuse du développement logiciel. Les agents ont éliminé ce goulot d'étranglement, et la contrainte s'est déplacée vers tout ce qui entoure le code : l'attente de clarifications, les environnements, les approbations et les autres équipes. Le rapport sur la responsabilité en matière d'IA de GitLab, basé sur une enquête menée en avril 2026 auprès de 1 528 professionnels du DevSecOps, révèle que 79 % des répondants estiment que la productivité individuelle des développeurs s'est améliorée grâce à l'IA, mais que le processus global de livraison logicielle n'a pas connu la même accélération.

Les grandes entreprises affichent généralement des délais de livraison logicielle bien supérieurs à 200 jours, le développement actif ne représentant que 10 à 20 % de ce temps. Ces chiffres expliquent pourquoi une accélération de l'étape de codage se révèle souvent décevante sur le long terme. Imaginons, par exemple, un cycle de livraison de 281 jours comprenant environ 32 jours consacrés au codage. En réduisant le temps de codage de 50 %, vous économisez environ 16 jours, soit une amélioration de 6 %. Mais si vous ramenez le codage à zéro, environ 88 % du délai de livraison reste identique.

Les recherches de GitLab montrent également que les professionnels du DevSecOps déclarent ne consacrer que 16 % de leur temps à l'écriture de nouveau code, et 85 % d'entre eux s'accordent à dire que l'IA a déplacé le goulot d'étranglement de l'écriture du code vers sa revue et sa validation.

Votre première mission est donc le diagnostic. Prenez une modification réelle et de petite taille, puis suivez son parcours de la demande jusqu'à la mise en production, en notant chaque temps d'attente et chaque transfert. Les temps d'attente les plus longs indiquent où se trouve votre prochaine piste d'amélioration, et celle-ci se situe rarement dans le code. Observez également les tâches de petite taille où un agent reste bloqué. Ce blocage révèle généralement une norme que personne n'a documentée, un environnement difficile à démarrer ou un contexte qui n'existait que dans la tête d'une seule personne.

Quelle autonomie faut-il accorder aux agents ?

L'autonomie d'un agent doit dépendre de votre capacité à vérifier ses résultats. Imaginez une échelle à quatre stades, allant du stade semi-manuel (une personne approuve chaque étape) au stade entièrement autonome (un workflow sans intervention humaine). Dans ce framework, des règles claires s'appliquent à la progression : aucun échelon ne peut être sauté, et chaque échelon gravi doit être étayé par des preuves issues de l'échelon précédent.

Stade 1 : les humains sont dans la boucle à chaque étape. Stade 2 : les humains restent dans la boucle, mais l'agent agit dans des limites définies. Stade 3 : les humains sont hors de la boucle pour les opérations du quotidien et ne traitent que les exceptions. Stade 4 : un workflow sans intervention humaine, où l'agent se gère de bout en bout et ne fait appel à un humain que lorsque des seuils prédéfinis sont atteints.

Il est également important qu'une personne désignée reste responsable de chaque workflow qui intègre l'IA, et que la frontière entre un humain qui effectue la revue et un humain qui surveille soit explicitement définie, car des définitions floues ou arbitraires finissent souvent par céder sous la pression des délais.

Cette érosion est le piège à éviter. Une personne qui est en théorie dans la boucle, mais qui approuve tout, donne l'impression de contrôler la situation sans en tirer les avantages. L'habitude et le volume peuvent alors facilement transformer la revue en une simple formalité. Un point de contrôle que personne n'exerce réellement est pire que l'absence de point de contrôle, car il crée un sentiment de confiance là où le système a besoin de vigilance.

La voie à suivre consiste à progresser par étapes, en s'appuyant sur des preuves. Fixez un seuil explicite de précision ou de réussite avant d'étendre le périmètre d'une étape, puis faites évoluer le rôle des personnes de la revue de chaque étape à la surveillance de l'ensemble. Un agent qui s'arrête plus souvent pour demander de l'aide est un signe positif, qui signifie que le système refuse d'aller plus vite que ses propres preuves ne le permettent.

L'accroissement de l'autonomie repose sur la détection des erreurs, ce qui met la revue de code sous pression. La revue au moment du merge a été conçue pour un rythme de production humain. Les agents accélèrent le rythme des modifications, et la revue manuelle de chaque ensemble de modifications est devenue insoutenable. Les recherches de GitLab soulignent également cette tension : 78 % des répondants estiment que les processus de revue de code existants n'ont pas été conçus pour le volume de code que les outils d'IA permettent, et 80 % reconnaissent que leur organisation a adopté les outils de codage d'IA plus vite qu'elle n'a élaboré de politiques pour les encadrer.

La solution réside dans un système de vérification en plusieurs couches, où chaque couche intervient là où elle est la plus efficace. Les humains ne sont retirés de la boucle que lorsque le niveau de risque et les preuves disponibles justifient ce choix de conception. Ce n'est jamais un choix par défaut.

Placez les contrôles objectifs (mise en forme, types, politique de dépendances) aussi près que possible de l'étape d'écriture du code. Limitez l'ampleur des modifications pour que chaque couche suivante fonctionne plus rapidement. Définissez le comportement attendu en amont afin de disposer d'un référentiel concret à vérifier. Faites appel à un relecteur indépendant. Adaptez la profondeur de la revue au niveau de risque de la modification. Consignez chaque décision de revue agentique dans un format pouvant être consulté ultérieurement.

Les organisations qui ont obtenu les meilleurs résultats dans ce domaine ont déjà investi massivement dans les tests automatisés, l'analyse statique et les petits ensembles de modifications. Ces couches de vérification sont d'autant plus efficaces qu'elles reposent sur des bases solides que vous possédez déjà.

Explorez le guide

L'ingénierie d'IA native est une pratique que les responsables continueront d'affiner avec leurs équipes à mesure que les outils et la compréhension évoluent. Pour commencer, consultez notre guide ou la partie qui correspond aux points de friction les plus importants pour votre équipe :

Repenser le travail : pour que les agents s'intègrent au flux de livraison au lieu de se greffer sur des étapes conçues pour les humains uniquement

Collaborer avec des agents : pour définir où le jugement humain et la responsabilité se situent, et comment les équipes d’ingénieries continuent de progresser à mesure que le codage évolue

Gouverner et mettre à l'échelle : pour passer d'un workflow à plusieurs, grâce au contexte, à la vérification et aux mesures qui vous permettent d'aller plus vite sans perdre le contrôle de la qualité ou du risque

Si vous dirigez une équipe d'ingénierie et souhaitez apporter vos propres retours d'expérience au guide, rejoignez SELF, la communauté pour les responsables en ingénierie à l'ère de l'IA.

Publications citées dans cet article