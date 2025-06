Scaled Agile Framework : adoptez le framework SAFe avec GitLab

Lorsqu'une entreprise décide d'adopter le Scaled Agile Framework (SAFe) pour s'adapter à ses nouveaux besoins, coordonner les équipes qui travaillent sur des produits complexes devient rapidement un enjeu de taille. Elle doit couramment faire face à un défi majeur : la planification s'effectue dans un outil, tandis que le travail de développement proprement dit est géré dans un autre.

Cette séparation crée des silos entre les équipes et entraîne une multitude de problèmes au quotidien : les équipes de développement passent constamment d'un système à l'autre, les chefs de produit peinent à obtenir une image précise de l'avancement des projets, et au final, ce sont tous les contributeurs aux projets qui perdent un temps précieux à transférer manuellement des informations entre les différents systèmes. Or, SAFe a précisément été conçu pour résoudre ce type d'expérience fragmentée.

Si vos équipes de développement utilisent déjà GitLab pour la gestion du code source, les processus CI/CD et la sécurité des logiciels, vous vous demandez peut-être s'il est possible d'y intégrer également la planification SAFe. La réponse est oui. Grâce à ses solides capacités de gestion de projets Agile, GitLab prend en charge le framework SAFe à chaque étape du développement logiciel.

Dans cet article, découvrez comment GitLab vous aide à mettre en place les concepts et les cérémonies SAFe, le tout au sein d'une seule et même plateforme DevSecOps.

Qu'est-ce que le Scaled Agile Framework (SAFe) ?

Le Scaled Agile Framework (SAFe) est une approche de gestion conçue pour appliquer les principes Agile à l'échelle des grandes entreprises. Il optimise la livraison de valeur, assure un alignement constant entre les équipes et se concentre sur les besoins des clients.

SAFe transpose le modèle collaboratif et itératif des petites équipes aux environnements complexes des grandes entreprises impliquant de nombreuses équipes, parties prenantes et roadmaps.

Cette approche permet d'harmoniser tous les efforts de planification et d'exécution vers un objectif commun. Pour les chefs de produit, le Scaled Agile Framework (SAFe) fait le lien entre la stratégie et l'exécution : il ne s'agit pas uniquement de livrer rapidement, mais de livrer les bons produits, en s'appuyant sur des priorités claires et une coordination transversales entre les différentes équipes.

SAFe réduit les silos, encourage la collaboration et aide les équipes à se mobiliser autour des résultats attendus par les clients, et non plus uniquement autour des tâches à accomplir. Une fois intégré à GitLab, la magie opère : visibilité, traçabilité et livraison sont réunies au sein d'une seule et même plateforme.

Correspondance de la terminologie SAFe dans GitLab

Voici un aperçu des concepts SAFe et leur correspondance dans GitLab :

SAFe GitLab Epic Epic principal Capability Sous-epic (niveau 1) Feature Sous-epic (niveau 2) User story Ticket Task Tâche Team Champ personnalisé / Label à portée limitée Sprint Itération Program Increment (PI) Jalon Value Stream Groupe principal Agile Release Train (ART) Groupe principal





En vous basant sur cette correspondance, vous pouvez configurer GitLab pour refléter fidèlement votre implémentation SAFe. La structure des groupes vous permet d'organiser vos équipes autour de vos chaînes de valeur (Value Stream) et de vos Agile Release Trains (ART), tandis que la hiérarchie des éléments de travail (avec jusqu'à sept niveaux d'epics imbriqués) vous offre toute la profondeur nécessaire pour gérer des portefeuilles produits complexes. Que vous travailliez au niveau du portefeuille (groupes principaux), du programme (sous-groupes) ou de l'équipe (projets), la structure organisationnelle de GitLab s'aligne parfaitement avec la hiérarchie SAFe.

Les cérémonies SAFe dans GitLab

Découvrez maintenant comment organiser vos cérémonies SAFe dans GitLab. Voici comment procéder, étape par étape.

Planification PI (Program Increment)

Pour faciliter l'alignement entre les équipes et la gestion des dépendances qui font le succès de la planification PI, GitLab offre plusieurs fonctionnalités :

La vue Roadmap : visualisez les fonctionnalités par équipe et sur plusieurs périodes.

Les jalons : associez chaque fonctionnalité au jalon correspondant à votre PI.

Les dépendances : documentez et visualisez les dépendances entre équipes dès qu'elles sont identifiées.

GitLab vous offre une grande flexibilité pour la planification PI grâce à deux vues principales : les tableaux des epics (qui peuvent être configurés pour afficher les affectations par équipe) et la vue Roadmap (qui affiche les fonctionnalités au fil du temps, façon diagramme de Gantt). Vous pouvez facilement passer d'une vue à l'autre pendant votre session de planification, selon que vous souhaitez vous concentrer sur la chronologie ou l'organisation des équipes.





Affinement

En tant que chef de produit, animer des sessions d'affinement efficaces repose sur une visibilité complète de votre backlog de fonctionnalités. Vous pouvez exécuter votre session d'affinement directement dans GitLab. Il n'est plus nécessaire de mettre à jour un outil pendant la réunion, puis un autre après coup.

GitLab facilite les sessions d'affinement grâce aux éléments suivants :

Les tableaux des epics : regroupez les fonctionnalités en fonction de leur statut.

Les story points : visualisez-les directement dans l'aperçu.

Les vues dans un volet latéral : interagissez avec vos éléments de travail sans jamais perdre de vue le contexte.

Les tickets enfants : créez et associez des tickets directement à partir des epics.

Planification de sprint

GitLab vous offre tous les outils nécessaires pour planifier vos sprints sans frictions :

Les tableaux des tickets : visualisez clairement l'ensemble de votre backlog.

Le poids total des user stories : visualisez-le directement dans les tableaux.

L'ordonnancement des tickets : déplacez les tickets entre les différentes itérations, par simple glisser-déposer.

Une vue repliable : simplifiez le réordonnancement des stories d'un sprint à l'autre.

Plus besoin de jongler entre plusieurs outils, toute la planification se fait dans GitLab. Vous pouvez ainsi consacrer vos réunions de planification à prendre les bonnes décisions.

💡 Consultez ce tutoriel dédié à la mise en œuvre de la méthode Scrum avec GitLab et découvrez en détail la puissance de GitLab dans la planification Agile et le suivi des sprints.

Points quotidiens

Votre équipe peut se réunir autour du tableau de bord lors de vos points quotidiens, plus besoin de naviguer entre plusieurs outils ou de deviner l'avancement des projets : tout est visible en un clin d'œil dans GitLab. Votre équipe voit instantanément qui travaille sur quoi, ce qui bloque, et ce qui est prêt pour la revue. GitLab vous permet d'effectuer les actions suivantes lors de vos points quotidiens :

Les tableaux filtrés par itération : affichez le travail du sprint en cours.

Les story points : affichez le poids des stories directement sur les cartes.

La vue du volet latéral : accédez aux détails sans quitter le contexte.

Les indicateurs de progression : mettez en évidence les tâches à risque.

Revue de sprint

Pour avoir une vision claire des performances de votre équipe au fil des sprints, GitLab met à votre disposition des indicateurs puissants avec les éléments suivants :

Des graphiques d'avancement burndown et burnup : visualisez facilement l'avancement des itérations.

Le suivi de la vélocité : mesurez l'efficacité de votre équipe.

Les délais d'exécution et la durée de cycle : obtenez des indicateurs précis pour évaluer vos workflows.

Des tableaux de bord personnalisables : créez des vues adaptées à chaque équipe.

Ces indicateurs vous aident à comprendre si votre équipe gagne en rapidité, à détecter les goulots d'étranglement et les points de friction à aborder lors de votre prochaine rétrospective.

5 bonnes raisons d'adopter une plateforme unifiée

Il existe de nombreux outils de planification capables de gérer les cérémonies SAFe. Mais GitLab se distingue véritablement de ses concurrents pour les raisons suivantes :

Plus de changement de contexte : la planification, le développement, les tests et la sécurité s'effectuent tous sur une seule plateforme. Une traçabilité totale : de l'épic stratégique et prioritaire jusqu'au déploiement, en passant par l'écriture du code, chaque élément est relié et facile à suivre. Une collaboration efficace : toutes les équipes (développement, produit, sécurité) collaborent dans le même outil. Une visibilité instantanée : toutes les parties prenantes accèdent aux informations clés mises à jour, sur une seule plateforme. Une vue d'ensemble : les indicateurs de planification et de développement sont regroupés pour comprendre exactement où en est le projet.

Si vos équipes de développement apprécient déjà GitLab, pourquoi leur imposer un nouvel outil de planification ou créer des intégrations complexes et disparates ? En intégrant votre planification SAFe à GitLab, vous offrez à tous les contributeurs une expérience unifiée, cohérente et bien plus efficace.

Principes de mise en œuvre

Après avoir accompagné plusieurs équipes dans leur transition depuis des outils SAFe traditionnels vers GitLab, voici ce qu'il faut retenir : concentrez-vous sur les objectifs propres à chaque cérémonie SAFe plutôt que d'essayer de reproduire les processus de vos anciens outils.

Les équipes qui tirent pleinement parti des fonctionnalités natives de GitLab sont plus performantes que celles qui essaient de les contourner. Cela demande un peu de travail au départ pour comprendre comment associer vos concepts SAFe et configurer vos workflows. Mais une fois cette étape franchie, vous constaterez rapidement que vos processus sont en réalité bien plus simples.

La clé du succès réside dans la définition de conventions partagées entre tous les contributeurs : quels labels utiliser ? Comment suivre les équipes ? Quelle différence entre un epic et un ticket ? En investissant un minimum d'effort dans cette phase de clarification, vous créez un système intuitif qui éliminera toute la charge de travail liée à la coordination entre les différents outils.

Mise en place du framework SAFe dans GitLab

Envie de vous lancer ? Voici les étapes pour mettre en œuvre un Scaled Agile Framework (SAFe) dans GitLab :

Structurez votre environnement : créez des groupes et des sous-groupes qui s'alignent sur l'organisation de vos équipes. Définissez la répartition de votre travail : décidez comment vous allez utiliser les epics, les tickets et les tâches. Créez vos itérations : configurez votre calendrier de sprints. Ajoutez vos jalons : les jalons représentent vos Program Increments (PI) SAFe dans GitLab. Personnalisez vos tableaux : créez des vues dédiées à chaque cérémonie SAFe. Accordez-vous sur des conventions : documentez la façon dont vous utiliserez les labels et les champs personnalisés.

Prendre le temps de bien poser ces bases dès le départ vous évitera bien des tracas par la suite. Votre configuration n'a pas besoin d'être parfaite dès le premier jour : vous pourrez faire des ajustements au fur et à mesure.

Rassemblez toutes les pièces du puzzle

GitLab vous offre une base solide pour exécuter le Scaled Agile Framework (SAFe), en particulier si vos équipes de développement sont déjà adeptes de GitLab. En centralisant la planification et le développement dans un seul et même outil, vous éliminez les silos et les transferts fastidieux, facilitez la collaboration et accélérez la livraison de vos produits.

La flexibilité des outils de planification de GitLab vous permet d'adapter l'approche SAFe à vos besoins spécifiques. Vos équipes ne sont pas soumises à des workflows rigides : vous pouvez faire évoluer votre approche à mesure que vos équipes gagnent en maturité et que vos besoins changent.

Découvrez à quel point la planification sans effet de silo peut être plus simple et plus efficace. Essayez GitLab Ultimate gratuitement pendant 60 jours et simplifiez l'implémentation de votre approche SAFe.

💡 Pour en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à consulter également cet article : Comment utiliser GitLab pour le développement logiciel agile