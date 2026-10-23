SAST ou scanner de sécurité LLM : lequel choisir

Vous avez probablement déjà fait face à cette situation : vous avez soumis une merge request à un modèle de pointe et avez demandé à ce dernier de faire office de scanner de vulnérabilités. Sur une seule merge request, cette approche fonctionne souvent bien. Le modèle lit le code, comprend son intention et détecte de véritables problèmes qu'un scanner basé sur des motifs peut parfois totalement manquer.

Il paraît alors logique de se poser la question suivante : si un modèle examine aussi bien une merge request, pourquoi ne pas le laisser remplacer le scanner sur l'ensemble de votre pipeline ? C'est là que tout se complique. Utiliser un modèle de pointe comme scanner principal sur chaque commit du code source d'une entreprise coûte plus cher et se révèle moins prévisible que de lui demander de vérifier une seule merge request.

Pour les équipes chargées de la sécurité applicative d'une plateforme ou d'un produit, l'enjeu n'a jamais été de choisir entre un scanner SAST (test statique de sécurité des applications) et le scanner d'un LLM : l'enjeu est de savoir lequel utiliser et à quel endroit. En trouvant le bon équilibre, vous conserverez une couverture déterministe à chaque commit, avec un raisonnement là où il apporte une réelle valeur, et éviterez à la fois une facture d'inférence imprévisible et des lacunes dans votre piste d'audit.

Voici une comparaison de ces deux outils :

Scanner déterministe (SAST) Revue basée sur l'IA (LLM) Coût Meilleure option

Quelques fractions de centime par scan, coût fixe et prévisible.

Un appel d'inférence payant par scan ; le coût évolue en fonction du volume de code et est difficilement prévisible. Cohérence Meilleure option

Signale les mêmes vulnérabilités, à chaque exécution.

Peut signaler ou omettre des vulnérabilités différentes sur le même code d'une exécution à l'autre. Preuves d'audit Meilleure option

Reproductible : même méthode fixe à chaque fois, associée à une CWE.

Les résultats peuvent varier d'une exécution à l'autre, ce qui rend l'usage comme preuve d'audit autonome plus délicat. Types de vulnérabilités Dépend du type de vulnérabilité

Failles identifiables et traçables, basées sur des modèles (injection). Dépend du type de vulnérabilité

Failles basées sur l'intention et inédites : contrôles d'authentification manquants, logique de propriété défaillante et problèmes non encore associés à une CVE ou à une CWE. Capable de raisonner sur la logique métier à partir du contexte fourni par les tickets, les epics et la documentation. Validation d'un résultat

Signale les vulnérabilités potentielles ; incapable de confirmer si l'une d'elles est exploitable. Meilleure option

Teste les résultats en générant un exploit fonctionnel, ce qui réduit le nombre de faux positifs dans votre file d'attente.

Coût du scan par commit

Meilleure option : SAST

Le coût lié à l'analyse d'une seule merge request par un LLM peut sembler négligeable, mais lorsque vous demandez à ce même modèle d'examiner chaque commit du code source d'une entreprise, le calcul ne tient plus. Chaque scan devient un appel d'inférence payant et imprévisible, et ce coût s'accumule à chaque commit. Le SAST traite le même volume pour une fraction de centime par scan, de la même manière à chaque fois, de façon prévisible. Il permet de maintenir un coût faible et prévisible de scan par commit, si bien que la couverture de sécurité n'entre jamais en concurrence avec le budget, au contraire d'un LLM, dont le coût dépend de l'utilisation et est difficile à anticiper.

Cohérence et production de preuves d'audit

Meilleure option : SAST

Si vous demandez à un LLM d'analyser le même code deux fois, les vulnérabilités identifiées peuvent différer. Ce n'est pas que le modèle ait commis une erreur, c'est le fonctionnement même du raisonnement basé sur l'échantillonnage. Cette incohérence devient un obstacle lorsque vous devez prouver qu'un scan a bien eu lieu et qu'il est digne de confiance en cas d'audit. Les auditeurs vérifient de manière indépendante l'exhaustivité et l'exactitude des scanners en les réexécutant et en confirmant que les résultats correspondent. Comme un scanner déterministe repose sur des règles, il offre une cohérence intrinsèque. Lorsque vous l'exécutez à nouveau, vous obtenez le même résultat.

Types de vulnérabilités

Meilleure option : les deux

Les scanners statiques et les scanners LLM offrent de bons résultats sur des catégories de vulnérabilités différentes. Un scanner déterministe est conçu pour les vulnérabilités basées sur des motifs comme les failles d'injection, les secrets codés en dur et les appels cryptographiques non sécurisés. Il suit des règles fixes, ce qui lui permet de signaler les mêmes problèmes à chaque exécution.

Le scan d'un LLM fonctionne différemment. Il peut lire le contexte autour du code, à savoir les epics, les tickets et la documentation qui décrivent ce que le système est censé faire, autant d'éléments qu'un scanner n'est pas en mesure de traiter. C'est ce contexte qui lui permet de signaler des problèmes liés à la logique métier, tels qu'un contrôle d'autorisation manquant ou une hypothèse de propriété erronée. Lorsque ce contexte est disponible, un LLM peut détecter ce qu'un scanner basé sur des motifs ne peut structurellement jamais identifier.

Validation d'un résultat

Meilleure option : les scanners LLM

Un scanner déterministe signale des vulnérabilités potentielles, mais il ne peut pas vous dire si un risque de sécurité détecté est réellement exploitable. Un LLM peut aller plus loin. Il écrit un test rapide qui tente de déclencher la faille, ce qui vous permet de vérifier si un risque est réel avant qu'il n'atteigne votre file d'attente. Vous évitez ainsi que votre équipe ne perde du temps à vérifier des faux positifs et renforcez la confiance des équipes de développement dans la qualité des risques de sécurité détectés.

Les programmes de sécurité convergent vers les deux outils

Les équipes de sécurité ne choisissent pas un seul type de scanner : elles construisent un programme qui exécute les deux. Le scan déterministe reste la base qui s'exécute systématiquement à chaque commit, car aucun programme de sécurité ne peut faire l'impasse sur cette couverture. Les scanners LLM viennent s'y ajouter pour les vérifications exigeant un raisonnement approfondi, dans lesquelles ils excellent, généralement au niveau de la merge request plutôt qu'à chaque commit. C'est là qu'ils peuvent détecter des vulnérabilités qu'un scanner déterministe est structurellement incapable d'identifier. Ensemble, ils offrent une couverture complète : le scan déterministe détecte les motifs à un coût prévisible, et les scanners LLM apportent le raisonnement nécessaire pour détecter les failles de logique.

Vous découvrez GitLab ? L'analyseur Advanced SAST scanne chaque commit, et le flow Security Review, le scanner de sécurité de GitLab basé sur un LLM, offre une revue basée sur le raisonnement, le tout dans le même pipeline CI/CD. Commencez un essai gratuit de GitLab Ultimate.

Vous utilisez déjà GitLab Ultimate ? Activez le flow Security Review pour l'exécuter en parallèle des scans SAST que vous utilisez déjà.

FAQ

L'IA peut-elle remplacer un SAST ?

Pas en tant que scanner unique. La revue basée sur l'IA peut détecter de véritables problèmes, mais elle peut signaler ou omettre des vulnérabilités différentes sur le même code d'une exécution à l'autre. De plus, utiliser un LLM à chaque commit à l'échelle d'une entreprise coûte plus cher et est plus difficile à prévoir qu'un scanner conçu pour fonctionner en continu et de manière déterministe.

Pourquoi des preuves d'audit reproductibles sont-elles essentielles pour la conformité ?

Les frameworks de codage sécurisé tels que SOC 2, PCI DSS et le règlement européen sur la cyberrésilience exigent des preuves reproductibles et auditables. Un scanner produit des informations qu'un auditeur vérifie de manière indépendante en réexécutant ce scanner et en confirmant que les résultats correspondent. Un scanner déterministe garantit cette confirmation indépendante par conception. Un modèle probabiliste, lui, ne garantit pas les mêmes résultats à chaque scan.

Quels éléments supplémentaires les revues basées sur l'IA peuvent-elles détecter par rapport à un SAST ?

Les revues basées sur l'IA peuvent détecter des failles de logique métier : contrôles d'autorisation manquants, validation de propriété défaillante et bogues qui dépendent de la compréhension de ce que le code est censé faire, et non uniquement de la façon dont il est écrit. Les revues basées sur l'IA permettent de raisonner sur l'intention, ce que le scan basé sur des motifs n'est pas conçu pour faire.

Les équipes de sécurité devraient-elles utiliser les deux outils ?

Oui. Le SAST et les revues basées sur l'IA sont spécialisés dans la détection de types de vulnérabilités différents. Il est possible d'exécuter le SAST en continu, sur chaque commit, et de réserver la revue basée sur l'IA aux vérifications nécessitant un raisonnement approfondi, telles que les vulnérabilités de logique métier, qu'un scanner ne peut structurellement pas détecter.

Ressources supplémentaires