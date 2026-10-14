Adapter Git à l'usine logicielle agentique

Les agents d'IA transforment en profondeur l'économie du développement logiciel. À mesure que le coût de production du code diminue, le volume de modifications transitant par l'usine logicielle s'accélère au-delà de ce que les infrastructures conçues pour les équipes de développement sont capables de gérer.

GitLab a anticipé cette évolution et a commencé à développer une gestion du code source (SCM) de nouvelle génération capable de prendre en charge des milliers d'agents travaillant simultanément sur des dépôts volumineux. En juin dernier, nous avons annoncé la gestion du code source de nouvelle génération lors de notre événement GitLab Transcend, aux côtés de Nick G. membre de l'équipe de contrôle de version d'Anthropic. Nous avons poursuivi notre collaboration pour relever les défis techniques liés au développement à l'échelle des agents, et en août nous avons partagé davantage d'informations sur notre architecture et nos premiers résultats en matière de performance.

Cette semaine, Anthropic a fourni une démonstration convaincante de l'importance de ces travaux. Alors que le nombre de merges quotidiens vers son monorepo est passé d'environ 2 500 en mai à plus de 30 000 en septembre, ses ingénieurs ont développé Scion, un système de contrôle de version spécialisé conçu pour leur environnement.

L'expérience d'Anthropic confirme l'orientation architecturale que nous poursuivons. Scion est conçu spécifiquement pour des monorepos volumineux, où la quasi-totalité des clients sont des agents connectés en permanence. Anthropic reconnaît que son approche ne constitue pas un substitut à Git et nécessite sa propre infrastructure de revue de code, de recherche et d'intégration continue (CI).

GitLab s'adresse au marché des entreprises au sens large : elle offre des performances à l'échelle des agents tout en préservant la compatibilité avec Git, le choix de l'infrastructure et l'intégration au cycle de vie du développement logiciel.

« L'évolution de notre monorepo pour le développement agentique a changé notre façon d'envisager l'architecture des serveurs Git. Nous voyons des possibilités d'élargir les capacités des serveurs Git pour ces charges de travail, sans pour autant nous éloigner du modèle Git global. » — Nick G., Source Control, Anthropic

Basé sur Git. Conçu pour les agents.

Les workflows Git traditionnels obligent les clients à télécharger d'importants volumes de données de dépôt, même lorsqu'un agent n'a besoin que d'une petite partie. Une simple invocation d'agent peut impliquer un transfert de données de 5 à 10 Go et plus de 30 secondes de configuration, rien que pour répondre à une question. Multipliez cette surcharge par des milliers d'agents, et le contrôle de version devient un goulot d'étranglement.

La plupart des entreprises ne peuvent pas migrer leur contrôle de version vers une nouvelle infrastructure uniquement pour le faire évoluer. La gestion du code source de nouvelle génération conserve le protocole Git tout en modernisant l'architecture sous-jacente. Le calcul sans état s'étend horizontalement sur un stockage d'objets partagé, tandis que les interfaces natives des agents leur permettent de demander les fichiers et l'historique dont ils ont besoin sans avoir à cloner à plusieurs reprises des dépôts entiers.

Lors de tests internes préliminaires, les charges de travail se sont exécutées jusqu'à 50 fois plus rapidement, ont consommé jusqu'à 2 fois moins de tokens et ont généré jusqu'à 1 000 fois moins de trafic réseau par rapport aux workflows conventionnels. Ces résultats correspondent à des améliorations maximales obtenues dans des conditions de test spécifiques, et nous continuons à valider les performances sous une charge simultanée et soutenue.

Cette même architecture est conçue pour fonctionner sur GitLab.com et sur des solutions de stockage compatibles S3 gérées par les clients, y compris dans des centres de données air-gapped. Les données des dépôts restent au sein de l'infrastructure du client, ce qui préserve ainsi la souveraineté des données et les investissements existants, tout en offrant l'évolutivité requise par le développement agentique.

Pour en savoir plus sur l'architecture et ce que nous développons, découvrez la vidéo de Mark et Kranthi sur les dernières nouveautés de la gestion du code source de nouvelle génération :

Le contrôle de version n'est que le premier goulot d'étranglement

Accélérer le contrôle de version ne fait que déplacer le goulot d’étranglement en aval. Un agent qui écrit du code en quelques secondes n'apporte que peu de valeur si les modifications qui en résultent passent des heures à attendre une validation, une revue de sécurité ou un déploiement.

Les files d'attente de merge et les workflows d'intégration continue (CI) traditionnels subissent une pression croissante lorsque les agents génèrent des modifications plus rapidement que la validation ne peut les traiter. Nous constatons cette pression sur GitLab.com. Au cours de l'année écoulée, les clients ont créé 40 % de pipelines CI/CD supplémentaires, tandis que les push de code ont augmenté de 50 %. L'intégration continue à l'échelle des agents devra valider davantage de modifications avec moins de ressources de calcul par modification, tout en conservant la traçabilité de ce qui a été testé et vérifié.

C'est pourquoi la gestion du code source de nouvelle génération s'inscrit dans la vision plus large de GitLab d'une usine logicielle gouvernée. À mesure que les agents accélèrent la production logicielle, le contrôle de version, le contexte, l'orchestration, l'intégration continue, la sécurité et la gouvernance doivent évoluer de concert.

Nous concevons une gestion du code source de nouvelle génération pour permettre à des milliers d'agents de travailler en parallèle dans des sessions isolées, où les expériences infructueuses peuvent être abandonnées sans perturber le code partagé. Les modifications réussies peuvent ensuite s'intégrer aux merge requests, pipelines, contrôles de sécurité et de gouvernance existants de GitLab avant leur mise en production.

GitLab Orbit est en cours de développement pour fournir un graphe de contexte couvrant l'ensemble du cycle de vie logiciel, tandis que GitLab Duo Agent Platform orchestre le travail des agents à travers toutes les étapes de développement. Nous améliorons également les fonctionnalités permettant de responsabiliser les agents vis-à-vis de leur travail, notamment l'attribution et l'autorisation des actions des agents, la conservation des instructions et des décisions à l'origine des modifications de code, ainsi que la mise à disposition du contexte nécessaire aux relecteurs pour concentrer leur jugement là où il est le plus utile.

L'objectif est de réduire le temps et le coût total nécessaires pour faire passer un logiciel de l'intention à la production, même lorsque le nombre d'agents et de modifications augmente considérablement.

Nous sommes convaincus qu'une usine logicielle gouvernée offre la meilleure économie pour le développement agentique : davantage de logiciels livrés à un coût moindre par modification, avec la sécurité et le contrôle dont les entreprises ont besoin.

Faire évoluer Git grâce à la collaboration ouverte

L'écosystème ouvert de Git a joué un rôle fondamental pour le développement logiciel moderne, et nous pensons qu'il restera essentiel à l'ère agentique. GitLab contribue activement à Git depuis longtemps, et nous continuerons à travailler avec la communauté pour faire évoluer ce standard dont dépendent des millions de développeurs et d'outils.

Notre architecture SCM de nouvelle génération s'appuie sur ces fondements, en combinant la compatibilité avec Git à un backend repensé et à des interfaces natives pour les agents, conçus pour offrir les performances et l'évolutivité que ces nouvelles charges de travail exigent.

Cette approche préserve les investissements que les clients ont réalisés dans Git, tout en permettant à GitLab d'innover rapidement sur l'ensemble du cycle de vie logiciel. Notre différenciation réside dans l'usine logicielle gouvernée : elle réunit le contrôle de version, le contexte, l'orchestration, la sécurité et la gouvernance au sein d’une seule et même plateforme.

Prochaines étapes

La gestion du code source de nouvelle génération est disponible en version bêta privée, et nous travaillons avec nos clients pour valider ses performances par rapport à leurs propres dépôts et charges de travail.

À mesure que les agents augmentent considérablement la production logicielle, l'ensemble de l'usine logicielle doit fonctionner à l'échelle des machines. GitLab pose les fondements de cette évolution.

Demandez un accès anticipé au SCM de nouvelle génération et évaluez-le par rapport à vos propres dépôts.

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