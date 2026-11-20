La détection des secrets vous alerte lorsqu'un jeton d'accès personnel (PAT) actif est exposé dans votre branche par défaut. Agir sur ce risque détecté s'avère plus complexe : révoquer le token interrompt les pipelines qui en dépendent, et le remplacer de manière sécurisée nécessite plusieurs étapes manuelles. Tant que le risque détecté reste en attente dans votre rapport de vulnérabilités, le token demeure actif.

À partir de GitLab 19.6, en version bêta pour GitLab Ultimate, vous pouvez corriger un PAT GitLab exposé directement depuis la page de la vulnérabilité. Sélectionnez Rotate and fix : GitLab révoque le token, stocke un remplaçant dans GitLab Secrets Manager et utilise GitLab Duo Agent Platform pour ouvrir une merge request (MR) qui met à jour vos jobs CI/CD. Il ne vous reste plus qu'à examiner et fusionner la MR. À aucun moment GitLab n'expose la valeur du nouveau token, ni à vous ni à vos agents.

Pourquoi les tokens exposés restent actifs après leur détection

Imaginons que la détection des secrets signale un PAT actif dans deploy.sh :

Copy export GITLAB_TOKEN="glpat-..."

Pour corriger manuellement ce problème, vous devez identifier le propriétaire du token, le révoquer, générer un remplaçant doté des mêmes portées, le stocker de manière sécurisée et ouvrir des MR pour mettre à jour vos scripts et vos jobs CI/CD.

Ce processus étant fastidieux, les corrections stagnent souvent ou tournent mal :

Le risque détecté s'éternise : personne ne veut interrompre le pipeline, si bien que le risque reste dans le rapport de vulnérabilités pendant que le token demeure actif.

personne ne veut interrompre le pipeline, si bien que le risque reste dans le rapport de vulnérabilités pendant que le token demeure actif. La correction s'arrête à mi-chemin : quelqu'un révoque immédiatement le token, ce qui fait échouer le build. Dans la précipitation, cette personne colle un token de remplacement dans une variable CI/CD moins sécurisée.

quelqu'un révoque immédiatement le token, ce qui fait échouer le build. Dans la précipitation, cette personne colle un token de remplacement dans une variable CI/CD moins sécurisée. Le nouveau token est divulgué : quelqu'un partage le token de remplacement dans un fil de discussion pour qu'un collègue puisse le configurer.

Entre la détection et la rotation , le token reste exploitable par toute personne ayant accès en lecture au dépôt.

Rotation et correction en un clin d'œil

La fonction Rotate and fix comble ce fossé en combinant la détection des secrets et les contrôles de validité, GitLab Secrets Manager et GitLab Duo Agent Platform.

Lorsque vous ouvrez un risque détecté concernant un PAT actif et sélectionnez AI actions > Fix with AI > Rotate and fix, GitLab :

révoque le token exposé et crée un remplaçant avec le même nom, les mêmes portées et la même durée de validité (calculée à partir de la date de rotation) ; stocke la nouvelle valeur en tant que secret de projet dans Secrets Manager, disponible pour toutes les branches et tous les environnements ; marque le token comme inactif dans la vulnérabilité ; lance une session GitLab Duo Developer Flow, qui ouvre une MR pour supprimer le token codé en dur et configurer vos jobs CI/CD afin qu'ils lisent le secret.

Il vous suffit ensuite d'examiner la MR, de la fusionner et de résoudre la vulnérabilité.

Mise à jour du code sans exposer le nouveau token

La rotation se termine avant le démarrage de l'agent : GitLab Duo n'a donc jamais accès au nouveau token. Lorsque GitLab Duo lit le fichier pour supprimer l'identifiant codé en dur, l'ancienne valeur est déjà révoquée et son remplaçant est stocké en toute sécurité dans Secrets Manager. L'agent reçoit uniquement la vulnérabilité et son emplacement dans le fichier, le nom du nouveau secret et votre nom d'utilisateur afin de vous assigner la MR. GitLab Duo met ensuite à jour la configuration de votre pipeline :

Copy deploy: secrets: GITLAB_TOKEN: gitlab_secrets_manager: name: ROTATED_GITLAB_TOKEN_123 file: false script: - ./deploy.sh

Votre script continue d'utiliser GITLAB_TOKEN , que Secrets Manager injecte au moment de l'exécution.

Ce qu'il faut savoir avant la mise en œuvre

Disponibilité : cette fonctionnalité en version bêta nécessite GitLab Ultimate 19.6 ou une version ultérieure. Elle est activée par défaut sur GitLab.com, disponible via l'indicateur de fonctionnalité secrets_manager_pat_rotation sur GitLab Self-Managed et pas encore disponible sur GitLab Dedicated.

cette fonctionnalité en version bêta nécessite GitLab Ultimate 19.6 ou une version ultérieure. Elle est activée par défaut sur GitLab.com, disponible via l'indicateur de fonctionnalité sur GitLab Self-Managed et pas encore disponible sur GitLab Dedicated. Types de secrets pris en charge : la rotation prend en charge les PAT GitLab, y compris les PAT granulaires. Elle ne couvre pas encore les autres secrets identifiés par la détection des secrets, comme les clés des fournisseurs de services cloud.

la rotation prend en charge les PAT GitLab, y compris les PAT granulaires. Elle ne couvre pas encore les autres secrets identifiés par la détection des secrets, comme les clés des fournisseurs de services cloud. Action immédiate et irréversible : le token exposé cesse de fonctionner immédiatement et la rotation ne peut pas être annulée. Les scripts hors de GitLab CI/CD et les jobs d'autres projets qui utilisaient l'ancien token nécessitent un nouveau token, car la portée du nouveau secret est limitée au projet actuel et sa valeur brute n'est pas récupérable.

le token exposé cesse de fonctionner immédiatement et la rotation ne peut pas être annulée. Les scripts hors de GitLab CI/CD et les jobs d'autres projets qui utilisaient l'ancien token nécessitent un nouveau token, car la portée du nouveau secret est limitée au projet actuel et sa valeur brute n'est pas récupérable. Règles de propriété : sur GitLab.com, vous pouvez uniquement effectuer la rotation de vos propres tokens. Sur GitLab Self-Managed, les administrateurs peuvent également effectuer la rotation des tokens appartenant à d'autres utilisateurs.

sur GitLab.com, vous pouvez uniquement effectuer la rotation de vos propres tokens. Sur GitLab Self-Managed, les administrateurs peuvent également effectuer la rotation des tokens appartenant à d'autres utilisateurs. Indépendance vis-à-vis de l'IA : si la session GitLab Duo ne peut pas démarrer, GitLab effectue tout de même la rotation de l'ancien token et stocke son remplaçant afin que vous puissiez mettre à jour le code manuellement.

Pour connaître les rôles requis, les paramètres nécessaires et les instructions détaillées, consultez la documentation sur la rotation des tokens exposés.

Automatisation de la rotation à l'échelle d'un groupe

Effectuer la rotation des tokens un par un n'est pas viable dans les grandes organisations. La fonction Rotate and fix effectue deux appels API : la mutation GraphQL projectSecretCreateFromLeakedToken , qui effectue la rotation du token et stocke le secret, et une requête qui lance GitLab Duo Developer Flow.

Nous avons regroupé ces deux appels dans leaked-token-rotation-automation , une interface de ligne de commande Python sans dépendances et un composant CI/CD qui effectue la rotation de tokens par lots dans l'ensemble d'un groupe :

Vulnérabilités actives détectées : l'outil effectue la rotation des PAT exposés actifs dans les dépôts de votre groupe et ouvre une MR pour chaque risque détecté. Sur GitLab.com, il effectue la rotation de vos propres tokens et répertorie ceux des autres utilisateurs dans le rapport pour un suivi ultérieur. Sur GitLab Self-Managed, un administrateur peut effectuer la rotation des tokens de tous les utilisateurs.

l'outil effectue la rotation des PAT exposés actifs dans les dépôts de votre groupe et ouvre une MR pour chaque risque détecté. Sur GitLab.com, il effectue la rotation de vos propres tokens et répertorie ceux des autres utilisateurs dans le rapport pour un suivi ultérieur. Sur GitLab Self-Managed, un administrateur peut effectuer la rotation des tokens de tous les utilisateurs. Tokens dans les variables CI/CD : la détection des secrets n'analyse pas les variables CI/CD des projets, et tout membre ayant le rôle Chargé de maintenance peut lire une variable qui n'est pas cachée. L'outil identifie les PAT GitLab présents dans ces variables, effectue leur rotation et stocke les nouvelles valeurs dans Secrets Manager. Si des jobs utilisent la variable, GitLab Duo ouvre une MR pour les mettre à jour. Chaque token effectue sa propre rotation grâce à sa portée api ou self_rotate : cette commande fonctionne donc aussi sur les tokens appartenant à d'autres utilisateurs. Elle ignore les variables de groupe, d'instance, de type fichier et cachées.

Par défaut, chaque exécution s'effectue en mode simulation (dry-run) : ajoutez --apply pour appliquer les modifications. L'outil s'arrête après 10 rotations (limite configurable avec --limit ) et n'inclut jamais la valeur des tokens dans les rapports. Consultez le README du projet pour obtenir les instructions d'installation, l'utilisation du composant CI/CD et les portées de token requises.

Premiers pas

Pour tester cette fonctionnalité, vous avez besoin de GitLab Ultimate, de GitLab Duo Agent Platform et de Secrets Manager, que vous pouvez évaluer grâce à un essai gratuit de 30 jours. Chaque rotation consomme des GitLab Credits pour la session Developer Flow, ainsi que pour le secret stocké et chaque job CI/CD qui le lit.

Consultez le guide sur les prérequis et le dépannage pour vous assurer que les contrôles de validité et Developer Flow sont activés. Sur GitLab Self-Managed, activez également l'indicateur de fonctionnalité secrets_manager_pat_rotation . Ouvrez un risque détecté concernant un PAT actif dans votre rapport de vulnérabilités, sélectionnez AI actions > Fix with AI > Rotate and fix, puis examinez la merge request générée. Exécutez l' outil leaked-token-rotation-automation en mode simulation (dry-run) pour obtenir un aperçu des tokens dont vous pouvez effectuer la rotation dans votre groupe.

Prochaines étapes

Nous développons actuellement dans GitLab un workflow de migration qui importe les variables CI/CD sensibles dans GitLab Secrets Manager, sans aucune valeur à ressaisir. GitLab identifiera automatiquement les variables qui ressemblent à des identifiants et appliquera des politiques d'accès par défaut à celles que vous choisirez de migrer. GitLab Duo ouvrira ensuite une merge request pour mettre à jour la configuration de votre pipeline : il ne vous restera plus qu'à l'examiner et à la fusionner.