Déploiement sécurisé d'agents d'IA sur GKE

Créer des agents d'IA est passionnant, mais leur déploiement sécurisé en production est parfois compliqué. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment l'intégration native de GitLab avec Google Cloud facilite le déploiement d'agents d'IA vers Google Kubernetes Engine (GKE), avec scans de sécurité intégrés et sans clés de compte de service.

Pourquoi choisir GKE pour déployer vos agents d'IA ?

GKE offre une orchestration d'entreprise qui s'intègre parfaitement aux pipelines CI/CD de GitLab grâce à l'authentification OpenID Connect (OIDC). Votre équipe de développement peut déployer des agents d'IA tout en conservant une visibilité, une conformité et un contrôle complets sur votre infrastructure cloud. Ce guide utilise l'Agent Development Kit ( ADK) de Google afin de créer l'application, ce qui garantit une intégration fluide lors du déploiement avec GitLab.

Voici trois avantages clés de cette approche :

Contrôle total de l'infrastructure : vos données, vos règles, votre environnement. Vous conservez un contrôle complet sur l'emplacement d'exécution de vos agents d'IA et de leur configuration.

Intégration native avec GitLab : pas de solution de contournement complexe. Vos pipelines existants fonctionnent immédiatement grâce à l'intégration native de GitLab avec Google Cloud.

Mise à l'échelle de niveau production : GKE gère automatiquement la mise à l'échelle et l'orchestration interne à mesure que vos charges de travail d'IA augmentent.

Avec GKE, GitLab offre la fiabilité d'entreprise dont vos déploiements d'IA ont besoin sans sacrifier l'expérience développeur que vos équipes attendent.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir activé ces API :

API GKE

API Artifact Registry

API Vertex AI

Assurez-vous également de disposer des éléments suivant :

Un projet GitLab créé

Un cluster GKE provisionné

Un dépôt Artifact Registry créé

Le processus de déploiement

1. Configurer IAM et les autorisations sur GitLab

Accédez à vos intégrations GitLab afin de configurer l'authentification Google Cloud (IAM).

Accédez à Paramètres > Intégrations et configurez l'intégration Google Cloud. Si vous utilisez une intégration au niveau du groupe, notez que les paramètres par défaut sont déjà hérités par les projets. Il vous suffit donc de configurer vos paramètres une fois au niveau du groupe pour que tous les projets en bénéficient et les héritent.

Pour configurer les paramètres, vous devez fournir les éléments suivants :

ID du projet

Numéro du projet

ID du pool d'identités de charge de travail

ID du fournisseur

Une fois ces informations renseignées, GitLab fournit un script à exécuter dans Google Cloud Console via Cloud Shell. Le résultat de l'exécution de ce script est un pool de fédération d'identité de charge de travail avec l'identité de service de compte principal nécessaire pour permettre l'accès approprié.

2. Configurer l'intégration à Artifact Registry

Toujours dans les paramètres d'intégration de GitLab, configurez la gestion des artefacts :

Cliquez sur Gestion des artefacts. Sélectionnez Google Artifact Registry. Indiquez les éléments suivants : ID du projet

Nom du dépôt (créé au préalable)

Emplacement du dépôt

GitLab fournit un autre script à exécuter dans Google Cloud Console.

Important : avant de continuer, ajoutez ces rôles supplémentaires au pool de fédération d'identité de charge de travail :

Utilisateur de compte de service

Développeur Kubernetes

Observateur de cluster Kubernetes

Ces autorisations permettent à GitLab de déployer vers GKE dans les étapes suivantes.

3. Créer le pipeline CI/CD

Voici maintenant la partie essentielle : la création du pipeline CI/CD pour le déploiement.

Accédez à Compilation > Éditeur de pipeline et définissez votre pipeline en quatre étapes :

Build : Docker crée l'image de conteneur.

Docker crée l'image de conteneur. Test : GitLab Auto DevOps fournit des scans de sécurité intégrés afin de garantir l'absence de vulnérabilités.

GitLab Auto DevOps fournit des scans de sécurité intégrés afin de garantir l'absence de vulnérabilités. Importation : utilise le composant CI/CD intégré de GitLab pour effectuer un push vers Google Artifact Registry.

utilise le composant CI/CD intégré de GitLab pour effectuer un push vers Google Artifact Registry. Déploiement : utilise la configuration Kubernetes pour déployer vers GKE.

Voici le fichier .gitlab-ci.yml complet :

Copy default: tags: [ saas-linux-2xlarge-amd64 ] stages: - build - test - upload - deploy variables: GITLAB_IMAGE: $CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_SHORT_SHA AR_IMAGE: $GOOGLE_ARTIFACT_REGISTRY_REPOSITORY_LOCATION-docker.pkg.dev/$GOOGLE_ARTIFACT_REGISTRY_PROJECT_ID/$GOOGLE_ARTIFACT_REGISTRY_REPOSITORY_NAME/main:$CI_COMMIT_SHORT_SHA GCP_PROJECT_ID: "your-project-id" GKE_CLUSTER: "your-cluster" GKE_REGION: "us-central1" KSA_NAME: "ai-agent-ksa" build: image: docker:24.0.5 stage: build services: - docker:24.0.5-dind before_script: - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY script: - docker build -t $GITLAB_IMAGE . - docker push $GITLAB_IMAGE include: - template: Jobs/Dependency-Scanning.gitlab-ci.yml - template: Jobs/Container-Scanning.gitlab-ci.yml - template: Jobs/Secret-Detection.gitlab-ci.yml - component: gitlab.com/google-gitlab-components/artifact-registry/upload-artifact-registry@main inputs: stage: upload source: $GITLAB_IMAGE target: $AR_IMAGE deploy: stage: deploy image: google/cloud-sdk:slim identity: google_cloud before_script: - apt-get update && apt-get install -y kubectl google-cloud-sdk-gke-gcloud-auth-plugin - gcloud container clusters get-credentials $GKE_CLUSTER --region $GKE_REGION --project $GCP_PROJECT_ID script: - | kubectl apply -f - <<EOF apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: name: ai-agent namespace: default spec: replicas: 2 selector: matchLabels: app: ai-agent template: metadata: labels: app: ai-agent spec: serviceAccountName: $KSA_NAME containers: - name: ai-agent image: $AR_IMAGE ports: - containerPort: 8080 resources: requests: {cpu: 500m, memory: 1Gi} limits: {cpu: 2000m, memory: 4Gi} livenessProbe: httpGet: {path: /health, port: 8080} initialDelaySeconds: 60 readinessProbe: httpGet: {path: /health, port: 8080} initialDelaySeconds: 30 --- apiVersion: v1 kind: Service metadata: name: ai-agent-service namespace: default spec: type: LoadBalancer ports: - port: 80 targetPort: 8080 selector: app: ai-agent --- apiVersion: autoscaling/v2 kind: HorizontalPodAutoscaler metadata: name: ai-agent-hpa namespace: default spec: scaleTargetRef: apiVersion: apps/v1 kind: Deployment name: ai-agent minReplicas: 2 maxReplicas: 10 metrics: - type: Resource resource: name: cpu target: {type: Utilization, averageUtilization: 70} EOF kubectl rollout status deployment/ai-agent -n default --timeout=5m EXTERNAL_IP=$(kubectl get service ai-agent-service -n default -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}') echo "Deployed at: http://$EXTERNAL_IP" only: - main

Configuration essentielle pour GKE

Pour que tout fonctionne, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette configuration supplémentaire pour GKE, nous devons disposer d'un compte de service Kubernetes dans le cluster qui peut fonctionner avec Vertex AI. Ce compte de service doit être autorisé à accéder aux capacités d'IA de Google Cloud.

Sans cela, nous pouvons déployer l'application, mais l'agent d'IA ne fonctionnera pas. Nous devons créer un compte de service Kubernetes capable d'accéder à Vertex AI.

Exécutez cette configuration ponctuelle :

Copy #!/bin/bash PROJECT_ID="your-project-id" GSA_NAME="ai-agent-vertex" GSA_EMAIL="${GSA_NAME}@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com" KSA_NAME="ai-agent-ksa" CLUSTER_NAME="your-cluster" REGION="us-central1" # Create GCP Service Account gcloud iam service-accounts create $GSA_NAME \ --display-name="AI Agent Vertex AI" \ --project=$PROJECT_ID # Grant Vertex AI permissions gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \ --member="serviceAccount:${GSA_EMAIL}" \ --role="roles/aiplatform.user" # Get cluster credentials gcloud container clusters get-credentials $CLUSTER_NAME \ --region $REGION --project $PROJECT_ID # Create Kubernetes Service Account kubectl create serviceaccount $KSA_NAME -n default # Link accounts kubectl annotate serviceaccount $KSA_NAME -n default \ iam.gke.io/gcp-service-account=${GSA_EMAIL} gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding ${GSA_EMAIL} \ --role=roles/iam.workloadIdentityUser \ --member="serviceAccount:${PROJECT_ID}.svc.id.goog[default/${KSA_NAME}]" \ --project=$PROJECT_ID

4. Déployer vers GKE

Une fois que vous avez terminé, effectuez un push vers le pipeline et le tour est joué.

Le pipeline vient d'être déployé. Accédez à CI/CD > Pipelines pour voir les quatre étapes :

Build

Test (avec tous les scans de sécurité définis)

Importation vers Artifact Registry (réussie)

Déploiement vers Kubernetes dans GKE (réussi)

Résumé

Avec GitLab et Google Cloud, vous êtes en mesure de déployer votre agent d'IA vers GKE en toute simplicité et sécurité en quelques étapes seulement grâce à l'intégration native de GitLab avec Google Cloud.

