Déploiement sécurisé d'agents d'IA sur GKE

Date de la publication : 6 février 2026
Lecture : 7 min
Ce guide explique comment déployer un agent d'IA basé sur l'Agent Development Kit vers Google Kubernetes Engine à l'aide de la plateforme DevSecOps de GitLab en toute simplicité et sécurité.
Créer des agents d'IA est passionnant, mais leur déploiement sécurisé en production est parfois compliqué. Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment l'intégration native de GitLab avec Google Cloud facilite le déploiement d'agents d'IA vers Google Kubernetes Engine (GKE), avec scans de sécurité intégrés et sans clés de compte de service.
GKE offre une orchestration d'entreprise qui s'intègre parfaitement aux pipelines CI/CD de GitLab grâce à l'authentification OpenID Connect (OIDC). Votre équipe de développement peut déployer des agents d'IA tout en conservant une visibilité, une conformité et un contrôle complets sur votre infrastructure cloud. Ce guide utilise l'Agent Development Kit (ADK) de Google afin de créer l'application, ce qui garantit une intégration fluide lors du déploiement avec GitLab.
Voici trois avantages clés de cette approche :
Contrôle total de l'infrastructure : vos données, vos règles, votre environnement. Vous conservez un contrôle complet sur l'emplacement d'exécution de vos agents d'IA et de leur configuration.
Intégration native avec GitLab : pas de solution de contournement complexe. Vos pipelines existants fonctionnent immédiatement grâce à l'intégration native de GitLab avec Google Cloud.
Mise à l'échelle de niveau production : GKE gère automatiquement la mise à l'échelle et l'orchestration interne à mesure que vos charges de travail d'IA augmentent.
Avec GKE, GitLab offre la fiabilité d'entreprise dont vos déploiements d'IA ont besoin sans sacrifier l'expérience développeur que vos équipes attendent.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir activé ces API :
Assurez-vous également de disposer des éléments suivant :
Accédez à vos intégrations GitLab afin de configurer l'authentification Google Cloud (IAM).
Accédez à Paramètres > Intégrations et configurez l'intégration Google Cloud. Si vous utilisez une intégration au niveau du groupe, notez que les paramètres par défaut sont déjà hérités par les projets. Il vous suffit donc de configurer vos paramètres une fois au niveau du groupe pour que tous les projets en bénéficient et les héritent.
Pour configurer les paramètres, vous devez fournir les éléments suivants :
Une fois ces informations renseignées, GitLab fournit un script à exécuter dans Google Cloud Console via Cloud Shell. Le résultat de l'exécution de ce script est un pool de fédération d'identité de charge de travail avec l'identité de service de compte principal nécessaire pour permettre l'accès approprié.
Toujours dans les paramètres d'intégration de GitLab, configurez la gestion des artefacts :
GitLab fournit un autre script à exécuter dans Google Cloud Console.
Important : avant de continuer, ajoutez ces rôles supplémentaires au pool de fédération d'identité de charge de travail :
Ces autorisations permettent à GitLab de déployer vers GKE dans les étapes suivantes.
Voici maintenant la partie essentielle : la création du pipeline CI/CD pour le déploiement.
Accédez à Compilation > Éditeur de pipeline et définissez votre pipeline en quatre étapes :
Voici le fichier
.gitlab-ci.yml complet :
default:
tags: [ saas-linux-2xlarge-amd64 ]
stages:
- build
- test
- upload
- deploy
variables:
GITLAB_IMAGE: $CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_SHORT_SHA
AR_IMAGE: $GOOGLE_ARTIFACT_REGISTRY_REPOSITORY_LOCATION-docker.pkg.dev/$GOOGLE_ARTIFACT_REGISTRY_PROJECT_ID/$GOOGLE_ARTIFACT_REGISTRY_REPOSITORY_NAME/main:$CI_COMMIT_SHORT_SHA
GCP_PROJECT_ID: "your-project-id"
GKE_CLUSTER: "your-cluster"
GKE_REGION: "us-central1"
KSA_NAME: "ai-agent-ksa"
build:
image: docker:24.0.5
stage: build
services:
- docker:24.0.5-dind
before_script:
- docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY
script:
- docker build -t $GITLAB_IMAGE .
- docker push $GITLAB_IMAGE
include:
- template: Jobs/Dependency-Scanning.gitlab-ci.yml
- template: Jobs/Container-Scanning.gitlab-ci.yml
- template: Jobs/Secret-Detection.gitlab-ci.yml
- component: gitlab.com/google-gitlab-components/artifact-registry/upload-artifact-registry@main
inputs:
stage: upload
source: $GITLAB_IMAGE
target: $AR_IMAGE
deploy:
stage: deploy
image: google/cloud-sdk:slim
identity: google_cloud
before_script:
- apt-get update && apt-get install -y kubectl google-cloud-sdk-gke-gcloud-auth-plugin
- gcloud container clusters get-credentials $GKE_CLUSTER --region $GKE_REGION --project $GCP_PROJECT_ID
script:
- |
kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: ai-agent
namespace: default
spec:
replicas: 2
selector:
matchLabels:
app: ai-agent
template:
metadata:
labels:
app: ai-agent
spec:
serviceAccountName: $KSA_NAME
containers:
- name: ai-agent
image: $AR_IMAGE
ports:
- containerPort: 8080
resources:
requests: {cpu: 500m, memory: 1Gi}
limits: {cpu: 2000m, memory: 4Gi}
livenessProbe:
httpGet: {path: /health, port: 8080}
initialDelaySeconds: 60
readinessProbe:
httpGet: {path: /health, port: 8080}
initialDelaySeconds: 30
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: ai-agent-service
namespace: default
spec:
type: LoadBalancer
ports:
- port: 80
targetPort: 8080
selector:
app: ai-agent
---
apiVersion: autoscaling/v2
kind: HorizontalPodAutoscaler
metadata:
name: ai-agent-hpa
namespace: default
spec:
scaleTargetRef:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
name: ai-agent
minReplicas: 2
maxReplicas: 10
metrics:
- type: Resource
resource:
name: cpu
target: {type: Utilization, averageUtilization: 70}
EOF
kubectl rollout status deployment/ai-agent -n default --timeout=5m
EXTERNAL_IP=$(kubectl get service ai-agent-service -n default -o jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
echo "Deployed at: http://$EXTERNAL_IP"
only:
- main
Pour que tout fonctionne, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette configuration supplémentaire pour GKE, nous devons disposer d'un compte de service Kubernetes dans le cluster qui peut fonctionner avec Vertex AI. Ce compte de service doit être autorisé à accéder aux capacités d'IA de Google Cloud.
Sans cela, nous pouvons déployer l'application, mais l'agent d'IA ne fonctionnera pas. Nous devons créer un compte de service Kubernetes capable d'accéder à Vertex AI.
Exécutez cette configuration ponctuelle :
#!/bin/bash
PROJECT_ID="your-project-id"
GSA_NAME="ai-agent-vertex"
GSA_EMAIL="${GSA_NAME}@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com"
KSA_NAME="ai-agent-ksa"
CLUSTER_NAME="your-cluster"
REGION="us-central1"
# Create GCP Service Account
gcloud iam service-accounts create $GSA_NAME \
--display-name="AI Agent Vertex AI" \
--project=$PROJECT_ID
# Grant Vertex AI permissions
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
--member="serviceAccount:${GSA_EMAIL}" \
--role="roles/aiplatform.user"
# Get cluster credentials
gcloud container clusters get-credentials $CLUSTER_NAME \
--region $REGION --project $PROJECT_ID
# Create Kubernetes Service Account
kubectl create serviceaccount $KSA_NAME -n default
# Link accounts
kubectl annotate serviceaccount $KSA_NAME -n default \
iam.gke.io/gcp-service-account=${GSA_EMAIL}
gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding ${GSA_EMAIL} \
--role=roles/iam.workloadIdentityUser \
--member="serviceAccount:${PROJECT_ID}.svc.id.goog[default/${KSA_NAME}]" \
--project=$PROJECT_ID
Une fois que vous avez terminé, effectuez un push vers le pipeline et le tour est joué.
Le pipeline vient d'être déployé. Accédez à CI/CD > Pipelines pour voir les quatre étapes :
Avec GitLab et Google Cloud, vous êtes en mesure de déployer votre agent d'IA vers GKE en toute simplicité et sécurité en quelques étapes seulement grâce à l'intégration native de GitLab avec Google Cloud.
Regardez cette démo :
Utilisez l'exemple de code complet de ce tutoriel pour commencer dès maintenant. Vous n’utilisez pas encore GitLab ? Découvrez la plateforme DevSecOps et profitez d'un essai gratuit. Les startups hébergées sur Google Cloud disposent d'une offre spéciale pour essayer et utiliser GitLab.
Cet article de blog vous a plu ou vous avez des questions ou des commentaires ? Partagez vos réflexions en créant un sujet dans le forum de la communauté GitLab.Donnez votre avis
Découvrez ce que votre équipe peut accomplir avec la plateforme d'orchestration intelligente pour le DevSecOps.