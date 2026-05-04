Date de publication : 4 mai 2026
Temps de lecture : 7 min
Découvrez comment créer un agent d'IA avec l'Agent Development Kit de Google et le déployer sur Agent Engine à l'aide de GitLab.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à déployer un agent d'IA créé avec l'Agent Development Kit de Google (ADK) sur Agent Engine en utilisant l'intégration native de GitLab avec Google Cloud et des pipelines CI/CD. Nous aborderons la configuration de l'Identity and Access Management (IAM), la mise en place des pipelines et le test de votre agent déployé.
Agent Engine est l'environnement d'exécution géré de Google Cloud, spécialement conçu pour les agents d'IA. Il s'agit de l'environnement de production de vos agents : l'endroit où ils vivent, s'exécutent et évoluent sans que vous ayez à gérer l'infrastructure sous-jacente. Agent Engine prend en charge l'infrastructure, la mise à l'échelle, la gestion des sessions et le stockage en mémoire, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de votre agent plutôt que sur la gestion des serveurs. Il s'intègre également de manière native avec les outils de journalisation, de surveillance et d'IAM de Google Cloud.
Le déploiement d'agents d'IA est généralement difficile à configurer correctement. Les considérations de sécurité, l'orchestration CI/CD et les autorisations cloud créent des frictions qui ralentissent les cycles de développement.
GitLab simplifie l'ensemble de ce processus tout en renforçant la sécurité :
Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
Voici les étapes à suivre.
La base d'un déploiement sécurisé repose sur une configuration IAM appropriée entre GitLab et Google Cloud via la fédération d'identité de charge de travail.
Dans votre projet GitLab :
GitLab génère un script pour vous. Copiez et exécutez ce script dans Google Cloud Shell pour établir la fédération d'identité de charge de travail entre les deux plateformes.
Important : ajoutez ces rôles supplémentaires à votre identité de service de compte principal pour le déploiement sur Agent Engine :
roles/aiplatform.user
roles/storage.objectAdmin
Vous pouvez ajouter ces rôles à l'aide des commandes gcloud suivantes :
GCP_PROJECT_ID="<your-project-id>"
GCP_PROJECT_NUMBER="<your-project-number>"
GCP_WORKLOAD_IDENTITY_POOL="<your-pool-id>"
gcloud projects add-iam-policy-binding ${GCP_PROJECT_ID} \
--member="principalSet://iam.googleapis.com/projects/${GCP_PROJECT_NUMBER}/locations/global/workloadIdentityPools/${GCP_WORKLOAD_IDENTITY_POOL}/attribute.developer_access/true" \
--role='roles/aiplatform.user'
gcloud projects add-iam-policy-binding ${GCP_PROJECT_ID} \
--member="principalSet://iam.googleapis.com/projects/${GCP_PROJECT_NUMBER}/locations/global/workloadIdentityPools/${GCP_WORKLOAD_IDENTITY_POOL}/attribute.developer_access/true" \
--role='roles/storage.objectAdmin'
Passons maintenant au cœur du déploiement : le pipeline CI/CD. Créez un fichier
.gitlab-ci.yml à la racine de votre projet :
stages:
- test
- deploy
cache:
paths:
- .cache/pip
key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
variables:
GCP_PROJECT_ID: "<your-project-id>"
GCP_REGION: "us-central1"
STORAGE_BUCKET: "<your-staging-bucket>"
AGENT_NAME: "Canada City Advisor"
AGENT_ENTRY: "canada_city_advisor"
image: google/cloud-sdk:slim
# Security scanning templates
include:
- template: Jobs/Dependency-Scanning.gitlab-ci.yml
- template: Jobs/SAST.gitlab-ci.yml
- template: Jobs/Secret-Detection.gitlab-ci.yml
deploy-agent:
stage: deploy
identity: google_cloud
rules:
- if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main"
before_script:
- gcloud config set core/disable_usage_reporting true
- gcloud config set component_manager/disable_update_check true
- pip install -q --no-cache-dir --upgrade pip google-genai google-cloud-aiplatform -r requirements.txt --break-system-packages
script:
- gcloud config set project $GCP_PROJECT_ID
- adk deploy agent_engine
--project=$GCP_PROJECT_ID
--region=$GCP_REGION
--staging_bucket=gs://$STORAGE_BUCKET
--display_name="$AGENT_NAME"
$AGENT_ENTRY
Le pipeline se compose de deux étapes :
Étape de test : les scanners de sécurité de GitLab s'exécutent automatiquement. Les templates inclus fournissent l'analyse des dépendances, les tests statiques de sécurité des applications (SAST) et la détection des secrets, sans aucune configuration supplémentaire.
Étape de déploiement : cette étape utilise l'interface de ligne de commande ADK pour déployer votre agent directement sur Agent Engine. Le bucket d'environnement de préproduction stocke temporairement votre charge de travail applicative avant qu'Agent Engine ne la récupère pour le déploiement.
identity: google_cloud active l'authentification sans clé via la fédération d'identité de charge de travail.
adk deploy agent_engine gère toute la complexité de l'empaquetage et du déploiement de votre agent.
Une fois votre pipeline configuré :
.gitlab-ci.yml dans GitLab.
Une fois le pipeline terminé avec succès, vérifiez votre déploiement dans la console Google Cloud :
Testez votre agent à l'aide d'une commande curl. Vous aurez besoin des trois informations suivantes :
us-central1)
PROJECT_ID="<your-project-id>"
LOCATION="us-central1"
AGENT_ID="<your-agent-id>"
TOKEN=$(gcloud auth print-access-token)
curl -X POST \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
"https://${LOCATION}-aiplatform.googleapis.com/v1/projects/${PROJECT_ID}/locations/${LOCATION}/reasoningEngines/${AGENT_ID}:streamQuery" \
-d '{
"input": {
"message": "I make $85,000 per year and I prefer cities with mild winters and a vibrant cultural scene. I also want to be near the coast if possible. What Canadian cities would you recommend?",
"user_id": "demo-user"
}
}' | jq -r '.content.parts[0].text'
Si tout est correctement configuré, votre agent répondra avec des recommandations de villes personnalisées en fonction du budget et des préférences de style de vie fournis.
Ce modèle de déploiement offre plusieurs avantages en matière de sécurité :
Déployer des agents d'IA en production ne doit pas nécessairement être complexe. En combinant la plateforme DevSecOps de GitLab avec Agent Engine de Google Cloud, vous bénéficiez :
Visionnez la démonstration complète :
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