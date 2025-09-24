Date de la publication : 24 septembre 2025
Lecture : 4 min
L'innovation logicielle génère des revenus, mais l'expertise humaine, les lacunes en matière de compétences, la gouvernance de l'IA et l'alignement stratégique restent des facteurs déterminants pour le succès à long terme des entreprises.
GitLab, la plateforme DevSecOps la plus complète et intelligente, vient de publier une nouvelle étude intitulée, « L'innovation logicielle en France, plus de 12 milliards d'euros en jeu ». Menée par The Harris Poll, cette étude a interrogé des cadres dirigeants basés en France sur le rôle de l'innovation logicielle dans la réussite des entreprises. Cette étude définit l'innovation logicielle comme « la création de nouveaux logiciels ou l'amélioration significative de logiciels existants afin d’introduire de nouvelles fonctionnalités, d’améliorer leur efficacité ou de résoudre des problèmes de manière innovante ».
Les cadres dirigeants reconnaissent que l'innovation logicielle améliorée par l'IA entraîne un changement économique significatif, servant de moteur de croissance et d’expansion des entreprises. Cependant, bien que l'adoption de l'IA génère un retour sur investissement mesurable et une productivité accrue, cette étude révèle également des tensions autour des lacunes en matière de compétences, de la collaboration homme-machine et du besoin de gouvernance formelle de l'IA agentique.
De plus, alors que les cadres dirigeants aspirent à atteindre une productivité optimale grâce à un partenariat 50/50 entre humain et IA, la réalité actuelle révèle que les humains gèrent les trois quarts des tâches, et que l'IA ne contribue uniquement qu'à hauteur d’un quart. Ce décalage s’accompagne de préoccupations persistantes concernant le déplacement d'emplois, la complexité perçue des systèmes d’intelligence artificielle et la cybersécurité.
Pour accéder à notre étude complète GitLab C-Suite Insights - France 2025 « L'innovation logicielle en France, plus de 12 milliards d'euros en jeu », cliquez ici.
L'innovation logicielle alimentée par l'IA émerge comme nouveau moteur de croissance économique, générant des milliards de dollars de valeur
L'IA agentique est en plein essor, mais les dirigeants estiment que la sécurité et la confiance doivent suivre le mouvement
Les pénuries de talents à l'ère de l'IA rendent indispensable la mise à niveau des compétences
L'IA est une priorité pour les conseils d'administration, car l'innovation logicielle prouve son impact sur les résultats financiers
Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez notre étude complète GitLab C-Suite Insights - France 2025 « L'innovation logicielle en France, plus de 12 milliards d'euros en jeu ».
Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 100 font confiance à GitLab
Découvrez comment la plateforme DevSecOps intelligente
peut aider votre équipe.