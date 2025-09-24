GitLab, la plateforme DevSecOps la plus complète et intelligente, vient de publier une nouvelle étude intitulée, « L'innovation logicielle en France, plus de 12 milliards d'euros en jeu ». Menée par The Harris Poll, cette étude a interrogé des cadres dirigeants basés en France sur le rôle de l'innovation logicielle dans la réussite des entreprises. Cette étude définit l'innovation logicielle comme « la création de nouveaux logiciels ou l'amélioration significative de logiciels existants afin d’introduire de nouvelles fonctionnalités, d’améliorer leur efficacité ou de résoudre des problèmes de manière innovante ».

Les cadres dirigeants reconnaissent que l'innovation logicielle améliorée par l'IA entraîne un changement économique significatif, servant de moteur de croissance et d’expansion des entreprises. Cependant, bien que l'adoption de l'IA génère un retour sur investissement mesurable et une productivité accrue, cette étude révèle également des tensions autour des lacunes en matière de compétences, de la collaboration homme-machine et du besoin de gouvernance formelle de l'IA agentique.

De plus, alors que les cadres dirigeants aspirent à atteindre une productivité optimale grâce à un partenariat 50/50 entre humain et IA, la réalité actuelle révèle que les humains gèrent les trois quarts des tâches, et que l'IA ne contribue uniquement qu'à hauteur d’un quart. Ce décalage s’accompagne de préoccupations persistantes concernant le déplacement d'emplois, la complexité perçue des systèmes d’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Pour accéder à notre étude complète GitLab C-Suite Insights - France 2025 « L'innovation logicielle en France, plus de 12 milliards d'euros en jeu », cliquez ici.

Chiffres clés de notre étude

L'innovation logicielle alimentée par l'IA émerge comme nouveau moteur de croissance économique, générant des milliards de dollars de valeur

Les dirigeants interrogés déclarent économiser en moyenne 22 308,38 € par développeur annuellement grâce aux investissements dans l’IA, ce qui représente plus de 12 milliards d’euros de valeur économique potentielle lorsqu'appliqué aux 553 000 développeurs que compte la France. 86 % déclarent que l'innovation logicielle est désormais une priorité commerciale essentielle. 61 % rapportent que leur entreprise a connu une croissance liée aux efforts d'innovation logicielle au cours des 12 derniers mois. Ils estiment une augmentation de 51 % du chiffre d’affaires et une augmentation de 54 % de la productivité des équipes de développement grâce à l'utilisation de l'IA.

L'IA agentique est en plein essor, mais les dirigeants estiment que la sécurité et la confiance doivent suivre le mouvement

88 % des cadres dirigeants s'attendent à ce que l'IA agentique devienne la norme pour le développement logiciel d’ici trois ans.

En tête de liste des préoccupations concernant l'adoption de l'IA agentique figurent la confidentialité et la sécurité des données (50 %), les menaces liées à la cybersécurité (49 %), et les erreurs introduites par les agents d’IA (42 %).

49 % mettent en œuvre des frameworks de gouvernance alignés sur la réglementation.

52 % développent des politiques internes d'IA, tandis que 51 % mettent en place des programmes pilotes ou des formations.

Les pénuries de talents à l'ère de l'IA rendent indispensable la mise à niveau des compétences

98 % des cadres dirigeants affirment que les contributions humaines sont précieuses pour le développement logiciel.

92 % estiment que les entreprises devraient prioriser la formation des employés afin qu'ils puissent utiliser l'IA agentique et combler ainsi leurs lacunes en matière de compétences.

75 % pensent que la contribution humaine dans le partenariat entre humain et IA devrait être d'au moins 50/50, avec seulement 25 % estimant que l'IA devrait effectuer la majorité des tâches.

La collaboration (42 %) et l’empathie (38 %) se classent comme les contributions humaines les plus précieuses au développement logiciel.

L'IA est une priorité pour les conseils d'administration, car l'innovation logicielle prouve son impact sur les résultats financiers

9 cadres dirigeants sur 10 déclarent que leur conseil d'administration adhère aux bénéfices de l'innovation logicielle.

86 % déclarent être prêts à investir plus de la moitié du budget informatique annuel de leur entreprise pour prioriser l'innovation logicielle.

87 % ont adopté des frameworks reliant les activités de développement logiciel aux résultats commerciaux clés.

Les indicateurs les plus couramment utilisés aujourd'hui pour mesurer le succès de l'innovation logicielle sont une meilleure rentabilité (49 %), une expérience client améliorée (39 %) et une productivité accrue des équipes de développement (38 %).

Vous souhaitez en savoir plus ? Téléchargez notre étude complète GitLab C-Suite Insights - France 2025 « L'innovation logicielle en France, plus de 12 milliards d'euros en jeu ».