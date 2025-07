Accélérez vos revues de code : l'IA gère les commentaires

Vous connaissez cette sensation juste après avoir soumis votre merge request, quand les commentaires commencent à affluer ? Labels à revoir, privilégier un agencement côte à côte, passer le texte en gras, couleur du bouton à corriger… Très vite, vous passez des heures à appliquer des commentaires certes utiles, mais qui freinent le développement de nouvelles fonctionnalités. Un travail répétitif, bien connu des équipes de développement… Mais s'il existait une meilleure solution ?

Et si un assistant d'IA pouvait comprendre les commentaires de revue de code et appliquer les modifications à votre place ? C'est exactement ce qu'apporte GitLab Duo combiné à Amazon Q à votre workflow de développement. Cette intégration fluide combine la plateforme DevSecOps complète de GitLab avec les fonctionnalités d'IA avancées d'Amazon Q, créant ainsi un assistant intelligent capable de lire les commentaires des relecteurs et de les convertir directement en modifications de code. Au lieu de traiter manuellement chaque commentaire, confiez cette tâche à l'IA et concentrez-vous sur l'essentiel.

Les commentaires des relecteurs sont intégrés là où ils s'appliquent, au cœur de votre merge request. Reprenons les exemples mentionnés plus tôt : vous avez reçu une demande pour modifier un label de formulaire, une autre pour afficher des champs côte à côte, ou encore pour mettre certains textes en gras. Chaque commentaire représente une tâche que vous devriez normalement gérer manuellement.

Avec GitLab Duo combiné à Amazon Q, il vous suffit de saisir l'action rapide /q dev dans un commentaire. Amazon Q analyse alors tous les commentaires et commence à modifier votre code automatiquement. L'agent d'IA comprend le contexte de chaque commentaire et implémente les modifications demandées directement dans votre code source.

Amazon Q applique les commentaires, et vous pouvez ensuite visualiser l'ensemble des modifications dans l'onglet « Modifications », pour vérifier que tout a bien été pris en compte. Il ne vous reste plus qu'à lancer l'application mise à jour pour tester que tout fonctionne : le label est modifié, les champs sont affichés côte à côte, le texte est en gras et le bouton est bien bleu.

Découvrez notre démonstration du processus d'intégration de commentaires dans la revue de code dans cette vidéo :

La gestion des commentaires de revue de code est indispensable, mais souvent laborieuse. GitLab Duo combiné à Amazon Q transforme cette étape en un workflow fluide et automatisé, pour gagner un temps précieux. En confiant ces ajustements répétitifs à l'IA, vous gagnez du temps pour ce qui compte vraiment : innover et résoudre des problèmes complexes.

Avec GitLab Duo combiné à Amazon Q, vous pouvez :

Économiser des heures passées à intégrer manuellement des commentaires

Accélérer vos cycles de revue de code

Assurer une gestion cohérente des commentaires de revue

Réduire le changement de contexte entre la revue des commentaires et l'écriture du code

Livrer des fonctionnalités plus rapidement avec des temps de déploiement simplifiés

Ressources dédiées à GitLab Duo combiné à Amazon Q