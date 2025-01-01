Blogagile

Pair programming : coder en binôme pour progresser et améliorer sa productivité

Dans cet article, découvrez le pair programming, pourquoi vous devez coder en binôme et comment éviter les erreurs principales lorsqu'on se lance.
Author: Suri Patel

Articles récents

Produit

La gemme gitlab-triage : votre alliée pour des workflows Agile automatisés

Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Agile Planning

Comment mettre en place une hiérarchie organisationnelle évolutive avec GitLab ?

Découvrez comment organiser vos équipes et vos projets dans GitLab avec une structure hiérarchique efficace, des lignes de communication claires, un alignement stratégique et bien plus encore.

Agile Planning

GitLab Wiki : l’outil pour une gestion efficace des connaissances

Le GitLab Wiki, aide les entreprises à tirer parti de la planification Agile et du knowledge management. Découvrez les meilleures pratiques pour profiter de cet outil dans votre environnement DevSecOps.

Produit

Premiers pas avec GitLab : comment gérer les utilisateurs

Découvrez comment gérer les utilisateurs dans GitLab et apprenez comment configurer une collaboration sécurisée.

Produit

Premiers pas avec GitLab : comment maîtriser la gestion de projet

Découvrez les principales fonctionnalités de gestion de projet de GitLab et apprenez à les utiliser pour optimiser votre organisation et votre suivi.

Agile Planning

Comment utiliser GitLab pour le développement logiciel agile

Découvrez comment les artefacts Agile s’alignent avec les fonctionnalités de GitLab et comment se déroule une itération agile au sein de la plateforme.

Agile Planning

Comment la planification Agile améliore la gestion de projet collaborative

GitLab transforme la gestion de projet en favorisant une culture de collaboration et d'amélioration continue. Découvrez comment.

Agile Planning

Comment harmoniser les sprints Agile avec les roadmaps produit

Découvrez comment tirer parti de la méthodologie Agile et des fonctionnalités de GitLab à chaque étape du cycle de développement logiciel.

Agile Planning

GitLab inclut désormais un rôle de planificateur pour aider les équipes de planification Agile

Découvrez comment le nouveau rôle de planificateur dans GitLab aide les équipes Agile à gérer les workflows de planification.

