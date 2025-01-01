BlogAI/ML

Parcourir les articles qui contiennent la balise AI/ML

GitLab Duo Chat : 10 bonnes pratiques à connaître

Découvrez nos conseils et astuces pour intégrer GitLab Duo Chat à vos workflows DevSecOps alimentés par l'IA.
Author: Michael FriedrichLire l'article

Articles récents

IA/ML

3 bonnes pratiques pour créer des logiciels à l'ère des LLM

La rapidité de codage avec l'IA appelle de nouvelles habitudes de sécurité. Découvrez comment les déployer tout au long du workflow DevSecOps.

Informations clés

Rapport Global DevSecOps 2024 : ce qu’il faut retenir

Cette année, notre enquête montre comment les entreprises adaptent leurs priorités d'investissement face à la montée en puissance de l'IA.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : optimisez vos revues de code

Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.

IA/ML

L'IA agentique : guides et ressources

Découvrez ce qu’est l'IA agentique, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les bonnes pratiques pour l'intégrer à vos projets.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests (Partie 1)

Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests complexes (Partie 2)

Découvrez comment nous générons des tests complexes en utilisant les fonctionnalités alimentées par l’IA de GitLab Duo.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment valider des tests (Partie 3)

Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.

IA/ML

GitLab Duo : tour d'horizon des dernières améliorations de GitLab Duo Chat

Découvrez les dernières améliorations apportées à GitLab Duo Chat, notamment une nouvelle intégration, l'annulation des prompts et des mises à niveau architecturales.

IA/ML

GitLab Duo : mesurer le ROI de l’IA avec le tableau de bord d'analyse d'impact

Notre série d’articles de blog se poursuit avec la présentation d'une nouvelle fonctionnalité qui fournit des métriques détaillées, telles que le taux d'utilisation des suggestions de code, permettant de comprendre l'efficacité des investissements en IA.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert