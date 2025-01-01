La rapidité de codage avec l'IA appelle de nouvelles habitudes de sécurité. Découvrez comment les déployer tout au long du workflow DevSecOps.
Cette année, notre enquête montre comment les entreprises adaptent leurs priorités d'investissement face à la montée en puissance de l'IA.
Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.
Découvrez ce qu’est l'IA agentique, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les bonnes pratiques pour l'intégrer à vos projets.
Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.
Découvrez comment nous générons des tests complexes en utilisant les fonctionnalités alimentées par l’IA de GitLab Duo.
Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.
Découvrez les dernières améliorations apportées à GitLab Duo Chat, notamment une nouvelle intégration, l'annulation des prompts et des mises à niveau architecturales.
Notre série d’articles de blog se poursuit avec la présentation d'une nouvelle fonctionnalité qui fournit des métriques détaillées, telles que le taux d'utilisation des suggestions de code, permettant de comprendre l'efficacité des investissements en IA.
