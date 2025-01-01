BlogAWS

GitLab Duo combiné à Amazon Q : optimisez vos revues de code

Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.
Author: Cesar Saavedra

Articles récents

Ingénierie

Comment automatiser la migration des images de conteneurs d'Amazon ECR vers GitLab

Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.

IA/ML

Améliorer la qualité des applications avec la génération de tests alimentée par l'IA

Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q améliore le processus d'assurance qualité en générant automatiquement des tests unitaires complets.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : créez de nouvelles fonctionnalités en quelques minutes

GitLab Duo combiné à Amazon Q analyse les descriptions de vos tickets et génère des solutions de code complètes et opérationnelles.

IA/ML

Maîtrisez votre IA : utilisez les modèles GitLab Duo Self-Hosted avec AWS Bedrock

Découvrez comment exploiter l'IA tout en gardant le contrôle de vos données, de votre infrastructure et de votre posture de sécurité.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : l'IA agentique optimisée pour AWS est désormais disponible à tous les utilisateurs

La plateforme DevSecOps complète alimentée par l'IA, combinée aux fonctionnalités de cloud computing les plus avancées, accélère les cycles de développement, augmente l'automatisation et améliore la qualité du code.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : quand le DevSecOps rencontre l’IA agentique

L'intégration d'agents d'IA autonomes dans la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA de GitLab accélère la productivité des équipes de développement, la modernisation des applications et l'innovation.

IA/ML

Accélérez vos revues de code : l'IA gère les commentaires

Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q automatise les commentaires de revues de code avec l'IA et simplifie ainsi les workflows fastidieux.

Produit

Migrer d'AWS CodeCommit vers GitLab : le guide complet

Ce tutoriel vous explique comment migrer depuis les services Amazon Web Services (AWS) vers la plateforme DevSecOps de GitLab.

