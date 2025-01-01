Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.
Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q améliore le processus d'assurance qualité en générant automatiquement des tests unitaires complets.
GitLab Duo combiné à Amazon Q analyse les descriptions de vos tickets et génère des solutions de code complètes et opérationnelles.
Découvrez comment exploiter l'IA tout en gardant le contrôle de vos données, de votre infrastructure et de votre posture de sécurité.
La plateforme DevSecOps complète alimentée par l'IA, combinée aux fonctionnalités de cloud computing les plus avancées, accélère les cycles de développement, augmente l'automatisation et améliore la qualité du code.
L'intégration d'agents d'IA autonomes dans la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA de GitLab accélère la productivité des équipes de développement, la modernisation des applications et l'innovation.
Découvrez comment GitLab Duo combiné à Amazon Q automatise les commentaires de revues de code avec l'IA et simplifie ainsi les workflows fastidieux.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert