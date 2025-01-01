BlogCD

Comment déployer du code dans des environnements multiples avec GitLab CI

GitLab CI est à la fois puissant et polyvalent. Découvrez les capacités de cet outil à travers plusieurs scénarios d'utilisation.
Ivan Nemytchenko, Cesar Saavedra

Ingénierie

Variables d’environnement : tout savoir sur les variables CI/CD de GitLab

Les variables CI/CD permettent de contrôler les jobs et les pipelines. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variables d'environnement de GitLab.

Sécurité

Séparation des tâches et conformité avec GitLab : le guide

Maintenez la conformité sans compromettre la rapidité de développement grâce à votre plateforme DevSecOps.

Produit

Du code à la production : guide du déploiement continu avec GitLab

Découvrez comment créer un pipeline de déploiement continu robuste dans GitLab.

Produit

Premiers pas avec GitLab : comprendre l'approche CI/CD

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’approche CI/CD grâce à ce guide dédié aux débutants.

Produit

Premiers pas avec GitLab : comment tirer parti des variables CI/CD

Découvrez les variables CI/CD, leur rôle clé dans l'approche DevSecOps ainsi que les bonnes pratiques relatives à leur utilisation.

Informations clés

Quelles sont les meilleures pratiques CI/CD à connaître ?

Dans cet article, nous vous partageons tous nos conseils pour mettre en oeuvre une approche CI/CD réussie.

Ingénierie

Déployer en continu dans de multiples environnements avec les pipelines enfants

Découvrez comment créer un workflow rationalisé dans GitLab pour gérer le déploiement continu dans de multiples environnements.

