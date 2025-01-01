BlogCI/CD

Parcourir les articles qui contiennent la balise CI/CD

La gemme gitlab-triage : votre alliée pour des workflows Agile automatisés

Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Author: GitLabLire l'article

Articles récents

Ingénierie

Comment automatiser la migration des images de conteneurs d'Amazon ECR vers GitLab

Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.

Ingénierie

GitLab CI/CD : comment créer facilement un pipeline pour un monorepo

Découvrez comment configurer un pipeline CI/CD dans GitLab pour un dépôt monorepo et simplifier l'hébergement de plusieurs applications dans un seul dépôt.

Produit

Intrants CI/CD : transmission de paramètres aux pipelines

Les intrants CI/CD de GitLab remplacent les variables par des paramètres typés et validés pour transmettre des instructions fiables et sécurisées aux pipelines.

Produit

Créez des tableaux de bord personnalisés avec GitLab Insights

Tirez parti des tableaux de bord GitLab Insights. Visualisez vos indicateurs clés, suivez la progression de vos projets et augmentez la productivité de vos équipes.

Ingénierie

Variables d’environnement : tout savoir sur les variables CI/CD de GitLab

Les variables CI/CD permettent de contrôler les jobs et les pipelines. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variables d'environnement de GitLab.

Produit

Du code à la production : guide du déploiement continu avec GitLab

Découvrez comment créer un pipeline de déploiement continu robuste dans GitLab.

Produit

Premiers pas avec GitLab : comprendre l'approche CI/CD

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’approche CI/CD grâce à ce guide dédié aux débutants.

Produit

Premiers pas avec GitLab : comment tirer parti des variables CI/CD

Découvrez les variables CI/CD, leur rôle clé dans l'approche DevSecOps ainsi que les bonnes pratiques relatives à leur utilisation.

IA/ML

GitLab Flow et GitLab Duo : le combo gagnant pour un workflow puissant

Tirez parti de workflows DevSecOps plus productifs et puissants en combinant GitLab Flow et GitLab Duo au sein de votre cycle de développement logiciel.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert