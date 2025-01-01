Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.
Découvrez comment configurer un pipeline CI/CD dans GitLab pour un dépôt monorepo et simplifier l'hébergement de plusieurs applications dans un seul dépôt.
Les intrants CI/CD de GitLab remplacent les variables par des paramètres typés et validés pour transmettre des instructions fiables et sécurisées aux pipelines.
Tirez parti des tableaux de bord GitLab Insights. Visualisez vos indicateurs clés, suivez la progression de vos projets et augmentez la productivité de vos équipes.
Les variables CI/CD permettent de contrôler les jobs et les pipelines. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variables d'environnement de GitLab.
Découvrez comment créer un pipeline de déploiement continu robuste dans GitLab.
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’approche CI/CD grâce à ce guide dédié aux débutants.
Découvrez les variables CI/CD, leur rôle clé dans l'approche DevSecOps ainsi que les bonnes pratiques relatives à leur utilisation.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert