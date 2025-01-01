GitLab CI est à la fois puissant et polyvalent. Découvrez les capacités de cet outil à travers plusieurs scénarios d'utilisation.
Les variables CI/CD permettent de contrôler les jobs et les pipelines. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variables d'environnement de GitLab.
Maintenez la conformité sans compromettre la rapidité de développement grâce à votre plateforme DevSecOps.
Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’approche CI/CD grâce à ce guide dédié aux débutants.
Découvrez les variables CI/CD, leur rôle clé dans l'approche DevSecOps ainsi que les bonnes pratiques relatives à leur utilisation.
Dans cet article, nous vous partageons tous nos conseils pour mettre en oeuvre une approche CI/CD réussie.
Découvrez comment automatiser vos livraisons de logiciels avec l'API Changelog de GitLab : créez des artefacts, changelogs complets et notes de version clairs.
