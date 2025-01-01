Dans cet article, découvrez le pair programming, pourquoi vous devez coder en binôme et comment éviter les erreurs principales lorsqu'on se lance.
Découvrez comment les artefacts Agile s’alignent avec les fonctionnalités de GitLab et comment se déroule une itération agile au sein de la plateforme.
Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'amélioration du contexte de traduction et rejoignez notre communauté de traducteurs.
Découvrez comment le traçage distribué résout les problèmes de performance des applications en offrant une visibilité de bout en bout et en favorisant une collaboration fluide.
