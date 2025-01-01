Blogcollaboration

Principes DevOps : les fondamentaux pour un développement réussi

Découvrez 4 principes DevOps clés pour développer des logiciels plus rapidement et de meilleure qualité.
Pair programming : coder en binôme pour progresser et améliorer sa productivité

Dans cet article, découvrez le pair programming, pourquoi vous devez coder en binôme et comment éviter les erreurs principales lorsqu'on se lance.

Agile Planning

Comment utiliser GitLab pour le développement logiciel agile

Découvrez comment les artefacts Agile s’alignent avec les fonctionnalités de GitLab et comment se déroule une itération agile au sein de la plateforme.

Open source

Comment GitLab facilite la compréhension du contexte pour les traducteurs

Découvrez notre nouvelle fonctionnalité d'amélioration du contexte de traduction et rejoignez notre communauté de traducteurs.

Produit

Surveillez les performances de vos applications avec le traçage distribué

Découvrez comment le traçage distribué résout les problèmes de performance des applications en offrant une visibilité de bout en bout et en favorisant une collaboration fluide.

Open source

Hackathon : les clés pour une organisation réussie

Découvrez les tenants et aboutissants d'un hackathon et obtenez des astuces pour le mettre en place avec efficacité. Découvrez notre guide détaillé.

